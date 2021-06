Schweiz schaltet Weltmeister Frankreich in Elferkrimi aus

Bukarest - Die Schweiz hat Weltmeister Frankreich überraschend im Achtelfinale der paneuropäischen Fußball-EM aus dem Turnier geworfen. Die Eidgenossen schalteten die Truppe von Teamchef Didier Deschamps am Montagabend in der National Arena von Bukarest im Elfmeterschießen mit 5:4 aus. Nach der Verlängerung und nach 90 Minuten war es 3:3 gestanden. Die Schweizer schafften damit erstmals seit der Heim-WM 1954 den Sprung in die Runde der letzten acht bei einer Endrunde.

G20-Außenminister beraten über Pandemiebekämpfung

Rom/Matera - Die Außenminister der G20-Staaten beraten am Dienstag im süditalienischen Matera über die Bekämpfung der Corona-Pandemie, den Klimaschutz und Hilfen für Afrika. Der Gruppe wirtschaftsstarker Länder aller Kontinente gehören unter anderen die USA, China, Russland und Deutschland an. Das Treffen dient der Vorbereitung des G20-Gipfels Ende Oktober in Rom.

Drei Kinder tot in Haus in East Los Angeles aufgefunden

Los Angeles - Drei Kleinkinder sind nach Polizeiangaben am Montag tot in einem Haus im Raum Los Angeles aufgefunden worden. Nach Mitteilung der Behörden wird die 28-jährige Mutter der Kinder befragt. Über die Todesursache machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Die Polizei sei durch einen Notruf im Bezirk East Los Angeles alarmiert worden. Vor Ort hätten die Beamten zwei Buben und ein Mädchen, alle jünger als drei Jahre, leblos vorgefunden.

Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei in Bogota

Bogota - Demonstranten und die Polizei haben sich in der kolumbianischen Hauptstadt Bogot� heftige Auseinandersetzungen geliefert. Die Protestierenden schleuderten am Montag Steine auf die Beamten, die Einsatzkräfte setzten Wasserwerfer und Tränengas ein. Im Süden der Millionenmetropole bedrohten Demonstranten mehrere Busfahrer mit Messern und kaperten fünf Busse, wie der Fernsehsender Caracol berichtete.

USA rufen Verbündete zu weiterem Kampf gegen den IS

Berlin/Wien - US-Außenminister Antony Blinken hat die Verbündeten aufgerufen, im Kampf gegen die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) nicht nachzulassen. Zwar seien in den letzten Jahren erhebliche Erfolge erzielt worden, sagte er am Montag in Rom bei einem Treffen der Anti-IS-Koalition, der 83 Staaten und internationale Organisationen angehören. "Aber es gibt noch Arbeit, die erledigt werden muss." Österreich wurde bei dem Treffen von Außenminister Alexander Schallenberg vertreten.

Sofortige Waffenruhe in der Provinz Tigray angekündigt

Wien/Mekelle (Tigray)/Addis Abeba - Nach monatelanger Gewalt hat die äthiopische Regierung eine Waffenruhe in der umkämpften nördlichen Region Tigray angekündigt. Die Feuerpause solle ab sofort gelten, hieß es in einer Mitteilung am Montagabend. Zuvor hatte sich bereits die Übergangsregierung in Mekelle, der Hauptstadt Tigrays, für eine Waffenruhe ausgesprochen.

