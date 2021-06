13-Jährige getötet - Mögliche Mittäter, Tatort bekannt

Wien - Im Zusammenhang mit der Tötung einer 13-Jährigen in Wien-Donaustadt haben Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl am Dienstag in einer Pressekonferenz Einzelheiten bekannt gegeben. Das Mädchen kannte demnach die beiden Verdächtigen und hatte sie freiwillig in die Wohnung des 18-Jährigen in Wien-Donaustadt begleitet.

G20-Außenminister beraten über Pandemiebekämpfung

Rom/Matera - Die Außenminister der G20-Staaten beraten am Dienstag im süditalienischen Matera über die Bekämpfung der Corona-Pandemie, den Klimaschutz und Hilfen für Afrika. Der Gruppe wirtschaftsstarker Länder aller Kontinente gehören unter anderen die USA, China, Russland und Deutschland an. Das Treffen dient der Vorbereitung des G20-Gipfels Ende Oktober in Rom.

652 Covid-Tote und über 20.000 Neuinfektionen in Russland

Moskau - In Russland sind so viele Corona-Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Registriert wurden 652 neue Todesfälle und mehr als 20.000 Neuinfektionen, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Grund der dramatischen Entwicklung ist die Delta-Variante des Coronavirus, die deutlich ansteckender ist als bisherige Varianten. Zudem geht die Impfkampagne nur stockend voran, weil viele Russen sich einer Impfung verweigern.

Arbeitslosigkeit diese Woche wieder niedriger

Wien - Die Arbeitslosigkeit geht zwar noch zurück, aber nur mehr schleppend. Im Vergleich zur Vorwoche waren um rund 2.000 Menschen weniger ohne Job - in Summe waren es knapp 360.000. Trotz einer großen Zahl an Arbeitssuchenden ortet Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) einen Arbeitskräftemangel in der Gastronomie und im Tourismus. "Es ist auf jeden Fall ein Problem", sagte Kocher am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien.

Würzburger Anschlag: Islamistisches Motiv "naheliegend"

Würzburg - Deutsche Ermittler haben bei Durchsuchungen in der Unterkunft des Messerstechers von Würzburg bisher noch keine Hinweise auf Propagandamaterial gefunden. Dennoch halte man einen islamistischen Hintergrund für naheliegend. Die Generalstaatsanwaltschaft München begründete dies am Dienstag mit den zweimaligen Ausrufen von "Allahu akbar" durch den Tatverdächtigen während der Tat und einem Hinweis auf den sogenannten Jihad nach seiner Festnahme im Krankenhaus.

Sofortige Waffenruhe in der Provinz Tigray angekündigt

Wien/Mekelle (Tigray)/Addis Abeba - Nach achtmonatiger Militäroffensive in der nördlichen Region Tigray hat die äthiopische Regierung überraschend eine einseitige Waffenruhe angekündigt. Die Feuerpause solle ab sofort gelten, hieß es in einer Mitteilung vom Montagabend. Nach Angaben der Rebellen, der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF), soll die Regionalhauptstadt Mekelle wieder unter ihrer Kontrolle sein. Man habe einen "atemberaubenden Sieg" errungen, hieß es.

Reform des Staatsschutzes breit getragen

Wien - Die Staatsschutz-Reform wird kommende Woche im Nationalrat eine breite Mehrheit erhalten. Koalition, SPÖ und Freiheitliche verständigten sich im heutigen Innenausschuss auf eine Vorlage, die im Anschluss gemeinsam präsentiert wurde. Kern der Reform ist eine Trennung von Nachrichtendienst und Staatsschutz. Die NEOS dürften nicht zustimmen, weil aus ihrer Sicht die parlamentarische Kontrolle nicht ausreichend ist.

Russland startete wegen NATO-Manövers Luftabwehr-Übung

Moskau - Angesichts des gemeinsamen Manövers der Ukraine und zahlreicher NATO-Staaten im Schwarzen Meer hat Russland eine Übung seiner Luftabwehr auf der annektierten Halbinsel Krim gestartet. Dazu seien rund 20 Kampfjets und Hubschrauber sowie Raketensysteme verlegt worden, meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag unter Berufung auf die russische Schwarzmeer-Flotte. Die Bewegungen der Kriegsschiffe der NATO und der anderen Länder würden genau überwacht, hieß es weiter.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red