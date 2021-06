13-Jährige getötet - Verdächtiger war drei Mal verurteilt

Wien - Die Tatverdächtigen 16 bzw. 18 Jahre alten Burschen, die eine 13-Jährige aus dem Bezirk Tulln am Wochenende in einer Wohnung in Wien-Donaustadt missbraucht und getötet haben sollen, sind am Montag festgenommen worden. Für den Älteren klickten gegen 15.00 Uhr in einer Pizzeria am Alsergrund die Handschellen, der Jüngere wurde zwei Stunden später auf der Donauinsel festgenommen. Der 18-Jährige weist drei gerichtliche Verurteilungen auf, im Vorjahr befand er sich im Gefängnis.

Mückstein kündigt Vollimmunisierung für alle im September an

Wien - Im September werden alle Menschen in Österreich, die das wollen, beide Corona-Impfungen erhalten haben, auch alle Jugendlichen ab Zwölf. Dieses neue Impfziel gab Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) im Gespräch mit der APA am Dienstag aus. Er schloss "eine kleine vierte Welle im Herbst" dennoch nicht aus und kündigte an, die PCR-Testkapazitäten vor allem an den Schulen ausbauen zu wollen.

Arbeitslosigkeit diese Woche wieder niedriger

Wien - Die Arbeitslosigkeit geht zwar noch zurück, aber nur mehr schleppend. Im Vergleich zur Vorwoche waren um rund 2.000 Menschen weniger ohne Job - in Summe waren es knapp 360.000. Trotz einer großen Zahl an Arbeitssuchenden ortet Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) einen Arbeitskräftemangel in der Gastronomie und im Tourismus. "Es ist auf jeden Fall ein Problem", sagte Kocher am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien.

Wifo: Konjunkturaufschwung verfestigt sich

Wien - Trotz Lieferengpässen hat sich der Konjunkturaufschwung in Österreich aus Sicht des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) verfestigt. Die Stimmung unter den heimischen Unternehmen verbesserte sich im Juni weiter, der Wifo-Konjunkturklimaindex legte von 18,0 auf 22,6 Punkte zu und erreichte damit den höchsten Wert seit März 2018.

Südafrikas Ex-Präsident Zuma zu 15 Monaten Haft verurteilt

Johannesburg - Wegen Missachtung einer gerichtlichen Vorladung ist Südafrikas Ex-Präsident Jacob Zuma am Dienstag zu einer Haftstrafe von 15 Monaten verurteilt worden. Zuma muss sich gerade vor einer Untersuchungskommission wegen diverser Korruptionsvorwürfe während seiner Amtszeit verantworten und war einer gerichtlichen Vorladung nicht gefolgt. Es ist das erste Mal, dass ein ehemaliger Präsident des Landes zu einer Haftstrafe verurteilt wird.

Reform des Staatsschutzes breit getragen

Wien - Die Staatsschutz-Reform wird kommende Woche im Nationalrat eine breite Mehrheit erhalten. Koalition, SPÖ und Freiheitliche verständigten sich im heutigen Innenausschuss auf eine Vorlage, die im Anschluss gemeinsam präsentiert wurde. Kern der Reform ist eine Trennung von Nachrichtendienst und Staatsschutz. Die NEOS dürften nicht zustimmen, weil aus ihrer Sicht die parlamentarische Kontrolle nicht ausreichend ist.

Kurz: "Konsequentes Vorgehen" gegen straffällige Asylwerber

Wien - Er sei "nach wie vor zutiefst schockiert und betroffen von der grausamen Tat, die hier in Wien stattgefunden hat", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach der Festnahme von zwei jungen Afghanen, die eine 13-Jährige in Wien-Donaustadt missbraucht und getötet haben sollen. Bei einem Medientermin im Bundeskanzleramt sprach Kurz Dienstagmittag der Familie des Mädchens sein "tiefes Mitgefühl" aus und kündigte eine scharfe Gangart gegen straffällig gewordene Asylwerber an.

Über 10 Mio. Australier wegen Delta-Variante im Lockdown

Brisbane/Perth - Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Australien müssen immer mehr Landesteile in einen Lockdown. Mehr als zehn Millionen der insgesamt 25 Millionen Bürger seien jetzt von Ausgangsbeschränkungen betroffen, berichtete die Zeitung "The Australian" am Dienstag. Nach Sydney an der Ostküste und Darwin im Norden wurden auch in Perth an der Westküste und Brisbane im tropischen Queensland mehrere neue Fälle gemeldet.

Wiener Börse tendiert im Verlauf freundlich

Wien - Der heimische Leitindex ATX wurde um 14.45 Uhr mit 3.450,61 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,28 Prozent. Die Angst vor einer Ausbreitung der Delta-Variante und neuerlichen Einschränkungen sowie die Zurückhaltung vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag hatten den ATX gestern bereits gebremst, kommentierte ein Marktanalyst. Unter den Einzelwerten knüpften s Immo mit minus 2,17 Prozent an die Vortagesverluste an.

