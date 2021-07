Vierter Verdächtiger nach Tötung von 13-Jähriger gesucht

Wien - Nach der Festnahme eines dritten Tatverdächtigen im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod eines 13 Jahre alten Mädchens am Wochenende in Wien-Donaustadt ist die Fahndung nach einem vierten möglichen Mittäter im Laufen. Gesicherten Informationen der APA zufolge wird nach dem 22-jährigen Afghanen seit Dienstag mit Europäischem Haftbefehl gesucht.

EU-weiter "Grüner Pass" in Kraft getreten

EU-weit/Wien - Das digitale Covid-Zertifikat der EU ist mit Donnerstag in Kraft getreten. Damit kann über einen QR-Code nachgewiesen werden, dass eine Person gegen Corona geimpft bzw. negativ getestet wurde oder eine Infektion überstanden hat. Das Zertifikat wird in allen 27 EU-Ländern sowie in der Schweiz, Island, Norwegen und Liechtenstein anerkannt. Das Reisen innerhalb Europas soll damit einfacher werden. Dennoch gibt es unterschiedliche Auflagen bei der Einreise in die Staaten.

Weltweite Reisewarnung aufgehoben - Ganze EU "grün"

Wien - Das Außenministerium hat die vor 15 Monaten verhängte weltweite Corona-Reisewarnung aufgehoben. Wie Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mitteilte, sind ab sofort nur noch einige wenige Virusvariantengebiete wie Brasilien, Südafrika, Indien oder Großbritannien "rot" eingefärbt. Komplett liberalisiert ("grün") ist die Einreise aus den EU-Staaten und auch drei Westbalkan-Staaten (Serbien, Nordmazedonien und Albanien).

Ende Juni waren rund 360.000 Personen ohne Job

Wien - Die Öffnungen von Mitte Mai und der Wirtschaftsaufschwung wirken sich weiter positiv auf den Arbeitsmarkt aus. Mit 109.000 offenen Stellen verzeichnet das Arbeitsmarktservice (AMS) einen Rekord. Ende Juni waren noch 360.149 Personen arbeitslos gemeldet oder in AMS-Schulung, das sind um 32.211 weniger als im Vormonat Mai und um 103.356 weniger als im Juni 2020. Am stärksten sanken die Arbeitslosenzahlen im Juni in der Gastronomie und im Tourismus.

Wifo: Österreichs BIP Mitte 2021 wieder auf Vorkrisenniveau

Wien - Nach dem Ende der Corona-Beschränkungen und der Entschärfung der Krise ist das Wifo zuversichtlicher und hat seine Mittelfrist-Prognose nach oben gesetzt. 2021 und 2022 werde es eine kräftige Erholung geben. "Das BIP-Vorkrisenniveau dürfte bereits zum Ende des 2. Quartals 2021 erreicht werden", erklärte das Wifo am Donnerstag. Bis 2024 werde die Lücke zum Wachstumspfad von vor der Krise geschlossen sein - 2021 bis 2025 werde Österreich im Jahresschnitt um 2,8 Prozent wachsen.

Staatsholding ÖBAG schüttet 520 Millionen Euro an Staat aus

Wien - Die Hauptversammlung der Staatsholding ÖBAG hat für 2020 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 520 Mio. Euro (Vorjahr: 480 Mio. Euro) ans Finanzministerium beschlossen. Vom Verbund, dessen Anteile von der ÖBAG verwaltet werden, der aber direkt ausschüttet kommen nochmals knapp 133 Mio. Euro. Samt Verbund fließen also 653 Mio. Euro (Vorjahr: 602 Mio. Euro). Der Aufsichtsrat wurde im Zuge der HV weiblicher. Zwei Frauen ersetzen Männer, deren Mandate ausliefen.

Zahlreiche Tote in Kanada und USA wegen Hitzewelle

Vancouver/Washington - Die anhaltende Hitzewelle in Teilen Nordamerikas hat bereits zahlreiche Menschenleben gefordert. Im Westen Kanadas teilte die Gerichtsmedizin der Provinz British Columbia mit, dass von Freitag bis Mittwoch 486 plötzliche und unerwartete Todesfälle gemeldet worden seien, die mit den Auswirkungen der Hitze in Zusammenhang stünden. Diese Zahl werde vermutlich noch steigen. Auch die benachbarten US-Staaten Washington und Oregon meldeten im Zuge der Hitzewelle zahlreiche Tote.

Türkei tritt aus Abkommen zum Schutz von Frauen aus

Istanbul/Ankara/Wien - Die Türkei ist mit 1. Juli offiziell aus einem internationalen Abkommen zum Schutz von Frauen vor Gewalt - der Istanbul-Konvention - ausgetreten. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte diesen Schritt bereits im März angekündigt. Türkische Frauenrechtsorganisationen kündigten am Donnerstag Demonstrationen und einen stärkeren Kampf für Frauenrechte an. Sie befürchten, dass Frauen nun weniger Hilfe vor häuslicher Gewalt suchen und bekommen können. Kritik kommt auch aus Österreich.

