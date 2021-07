13-Jährige getötet: Zwei Verdächtige in U-Haft

Wien - Das Wiener Landesgericht für Strafsachen hat am Freitag im Zusammenhang mit der am vergangenen Wochenende getöteten 13-Jährigen über zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 18 Jahren die U-Haft verhängt. Das gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage bekannt. Die beiden aus Afghanistan stammenden Burschen hätten vor der Haftrichterin Angaben gemacht und sich nicht geständig gezeigt. Die U-Haft sei bis 16. Juli rechtswirksam, sagte Salzborn.

Verdächtigem nach Juweliertötung viele Delikte nachgewiesen

Wien - Ein halbes Jahr nach einem tödlichen Juwelierüberfall in Wien-Landstraße war im April ein Tatverdächtiger an der serbisch-ungarischen Grenze festgenommen worden. Mittlerweile wurden dem 20-jährigen Serben 34 zum Teil schwere Delikte nachgewiesen, berichtete Oberst Michael Mimra, Leiter des Ermittlungsdienstes des Landeskriminalamts Wien, am Freitag bei einer Pressekonferenz. Ein Komplize wurde mittlerweile in Salzburg festgenommen, einer ist auf der Flucht.

Deutschland und Großbritannien erneuern Beziehungen

London - Deutschland und Großbritannien wollen ihre Beziehungen mit einem Kooperationsvertrag und regelmäßigen Regierungskonsultationen auf eine neue Grundlage stellen. Das gaben der britische Premierminister Boris Johnson und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag nach ihrem Treffen auf dem Landsitz Chequers des britischen Regierungschefs in der Nähe von London bekannt. Merkel sagte, es werde nach dem Brexit ein "neues Kapitel" aufgeschlagen.

Kurz hat für Opposition Parlament in U-Ausschuss verhöhnt

Wien - Die Opposition ist wütend über den Verlauf der Befragung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Für die NEOS und die Freiheitlichen war der Auftritt des ÖVP-Chefs eine Verhöhnung des Parlaments, wie die Fraktionen am Freitag in einer resümierten. Kritik kam auch von der SPÖ und selbst dem Regierungspartner der ÖVP, den Grünen. Kurz hatte so lange auf die Fragen seiner eigenen Fraktion geantwortet, dass zwei Parteien gar nicht zu Wort kamen.

Sicherstellung der Daten im Finanzministerium vor Abschluss

Wien - Die Sicherung der Daten aus dem Finanzministerium ist von der von Bundespräsident Alexander Van der Bellen beauftragten Richterin weitgehend abgeschlossen worden. Nun werden diese unter der Leitung der Richterin von IT- und Datenschutz-Experten gesichtet und an den Ibiza-Untersuchungsausschuss geliefert. Wie die Präsidentschaftskanzlei der APA mitteilte, könne dies auch in Teillieferungen erfolgen.

Millionen bei deutscher Geldtransporter-Firma gestohlen

Bremen - Eine 28 Jahre alte Mitarbeiterin eines Bremer Geldtransport-Unternehmens soll mehrere Millionen Euro Bargeld gestohlen haben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen schweren Diebstahls und fahnden mit Fotos nach der Verdächtigen. Die Frau sei nach dem Diebstahl auf der Flucht, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag. Eine weitere Frau, die wegen Beihilfe verdächtigt werde, sitze bereits in Untersuchungshaft.

Telefonische Krankschreibung ist ausgelaufen

Wien - Die in der Corona-Pandemie geschaffene Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung ist mit Ende Juni ausgelaufen. Heftige Kritik übte daran am Freitag die Ärztekammer. Für Vizepräsident Johannes Steinhart ist es "das falsche Signal und zudem völlig unnötig". Die Pandemie sei noch längst nicht vorbei. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte würden weiterhin aufwändige Maßnahmen betreiben, um die Ordinationen zu sicheren Orten zu machen, sagte Steinhart in einer Aussendung.

EU-Sondergipfel zu Westbalkan und China am 6. Oktober in Slowenien

Brdo - Slowenien wird am 6. Oktober einen EU-Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zum Westbalkan und China abhalten. Das kündigte der slowenische Ministerpräsident Janez Janša am Freitag in Brdo vor Journalisten an. Das kleine EU-Land will während seines sechsmonatigen EU-Ratsvorsitzes die EU-Erweiterungen mit den Westbalkan-Staaten vorantreiben und die Blockade gegen die Aufnahme von EU-Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien auflösen.

