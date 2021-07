Merkel und Johnson beschwören Neuanfang

London - Freundliche Worte ja, Herzlichkeit weniger: Bei einem Treffen auf dem Landsitz der britischen Regierung Chequers haben die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Premierminister Boris Johnson einen Neuanfang in den Beziehungen zwischen ihren Ländern vereinbart. Dazu sollen ein Kooperationsvertrag und regelmäßige Regierungskonsultationen beitragen, wie Merkel und Johnson am Freitag bei einer Pressekonferenz mitteilten.

Zwei weitere Tote bei Hauseinsturz in Florida

Miami - Mehr als eine Woche nach dem Teileinsturz eines Wohnkomplexes im US-Bundesstaat Florida sind zwei weitere Leichen gefunden worden. Damit steige die Zahl der Toten auf 20, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levin Cava, am Freitagvormittag (Ortszeit). Die beiden Leichen seien am Donnerstagabend gefunden worden - bei einer von ihnen handle es sich um die siebenjährige Tochter eines Feuerwehrmannes. 128 Menschen würden noch vermisst, so Levin Cava weiter.

Sicherstellung der Daten im Finanzministerium vor Abschluss

Wien - Die Sicherung der Daten aus dem Finanzministerium ist von der von Bundespräsident Alexander Van der Bellen beauftragten Richterin weitgehend abgeschlossen worden. Nun werden diese unter der Leitung der Richterin von IT- und Datenschutz-Experten gesichtet und an den Ibiza-Untersuchungsausschuss geliefert. Wie die Präsidentschaftskanzlei der APA mitteilte, könne dies auch in Teillieferungen erfolgen.

Rund 5.000 Menschen bei Demo gegen Wiener Lobau-Autobahn

Wien - Rund 5.000 Klimaschützer haben nach Angaben des Veranstalters am Freitag in der Wiener Innenstadt gegen den Bau der Lobauautobahn demonstriert. Die Teilnehmer versammelten sich am Karlsplatz, zogen um das Rathaus zum Ballhausplatz, wo die Schlusskundgebung stattfand. Ziel war "Stimmung gegen das Projekt zu machen", sagte Simon Pories vom Veranstalter Fridays for Future im APA-Gespräch. Unterstützt wurde die Demo u.a. von Greenpeace, Global 2000, WWF und Extinction Rebellion.

Belarus schließt wegen "Staatsstreich" Grenze zur Ukraine

Minsk/Vilnius - Belarus (Weißrussland) schließt seine Grenze zur Ukraine und gibt dafür Sicherheitsgründe an. "Eine große Menge Waffen kommt aus der Ukraine nach Belarus", sagte Präsident Alexander Lukaschenko am Freitag der amtlichen Nachrichtenagentur BelTa zufolge. "Deswegen habe ich die Grenzsicherungskräfte angewiesen, die Grenze zur Ukraine vollständig zu schließen." In Belarus seien Aufständische enttarnt worden, die einen Staatsstreich geplant hätten.

Schrattenberg und Allentsteig keine Katastrophengebiete mehr

Allentsteig/Schrattenberg - Die niederösterreichischen Orte Schrattenberg (Bezirk Mistelbach) und Allentsteig (Bezirk Zwettl) gelten nicht mehr als Katastrophengebiete. Nach Unwettern in der Vorwoche von den jeweils zuständigen Bezirkshauptmannschaften erlassene Verordnungen sind nach Angaben des Landes am Freitag aufgehoben worden. In beiden Regionen hatten mehrere Zentimeter große Hagelkörner hunderte Hausdächer stark beschädigt.

