Getötete 13-Jährige - Flüchtiger mehrfach vorbestraft

Wien - Nach Auffinden der Leiche einer in Wien-Donaustadt mutmaßlich sexuell missbrauchten und danach gewaltsam zu Tode gekommenen 13-Jährigen am vergangenen Samstag war am Wochenende die länderübergreifende Suche nach einem vierten Tatverdächtigen im Gange. Der 22-Jährige - eben so wie drei bereits festgenommene Verdächtige afghanischer Herkunft - wurde seit 2018 drei Mal gerichtlich verurteilt, zuletzt im Vorjahr. Dabei war schon 2017 seine Abschiebung für zulässig erklärt worden.

Tiroler "Impfsonntag" soll 16.000 Personen anlocken

Innsbruck - Impfwillige können sich am Sonntag in Tirol in allen Impfzentren ohne Voranmeldung impfen lassen. Damit soll laut LH Günther Platter (ÖVP) die Erstimpfrate angehoben werden. 16.000 Erstimpfungen können verabreicht werden, ebenso viele Dosen stehen zur Verfügung. Zweitstiche sind keine geplant. Die Impfbereiten können sich den Impfstoff aussuchen. Geimpft werde - "solange der Vorrat reicht" - mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer, Johnson & Johnson sowie AstraZeneca.

Rechtspopulistin Marine Le Pen bei Parteitag vor Wiederwahl

Perpignan - Die französische Oppositionspartei Rassemblement National (RN) will am Sonntag (10.00 Uhr) in der südfranzösischen Stadt Perpignan ihren Parteitag abschließen. Die seit gut zehn Jahren amtierende Parteichefin Marine Le Pen soll dabei im Amt bestätigt werden, Gegenkandidaten gibt es nicht. Die 52-Jährige will in neun Monaten bei der Präsidentenwahl wieder antreten, ihr Hauptkontrahent dürfte Amtsinhaber Emmanuel Macron sein.

Teileingestürztes Haus in Florida soll abgerissen werden

Miami - Nach dem Teileinsturz eines Wohnkomplexes im US-Staat Florida haben die Behörden den Einriss des noch stehenden Gebäudeteils angekündigt. Die Sprengung der Ruine sei trotz des andauernden Bergungseinsatzes dringend notwendig, weil der verbleibende Gebäudeteil gefährlich instabil sei, sagte Gouverneur Ron DeSantis am Samstag. Der Einriss solle baldmöglichst erfolgen, womöglich schon am Sonntag, um der Ankunft der Ausläufer eines gefährlichen Tropensturms zuvor zu kommen.

Cyberattacke auf US-Firma gibt Rätsel auf

New York/Washington - Eine Ransomware-Cyberattacke auf die US-IT-Firma Kaseya sorgt kurz vor dem amerikanischen Unabhängigkeitstag für Rätselraten. US-Präsident Joe Biden sagte am Samstagnachmittag (Ortszeit), dass man ursprünglich nicht die russische Regierung hinter der Attacke vermutet habe. Mittlerweile sei man sich diesbezüglich aber "nicht sicher". Experten zufolge könnten mehr als tausend Unternehmen vom Angriff betroffen sein. In Schweden mussten hunderte Supermarktfilialen schließen.

Putin unterschrieb neue, anti-westliche Sicherheitsstrategie

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat zum Schutz vor einem Einfluss der USA und anderer westlicher Länder eine neue Strategie für die nationale Sicherheit seines Landes unterzeichnet. "Die 'Verwestlichung' der Kultur verstärkt die Gefahr, dass die Russische Föderation ihre kulturelle Souveränität verliert", heißt es unter anderem in dem am Samstag veröffentlichten Dokument mit 44 Seiten. Kritiker sehen es als Versuch autoritärer Bevormundung.

Zypern bittet EU wegen Waldbrands um Löschflugzeuge

Larnaka - Zypern hat Israel und die EU um Unterstützung bei der Bekämpfung eines großen Waldbrands im Süden der Insel gebeten. Angefacht durch Wind und starke Hitze breitete sich das Feuer am Samstag im Bezirk Arakapas nördlich von der Hafenstadt Limassol aus und zerstörte mehrere Häuser.

Sturm "Elsa" fegt auf Haiti zu

Port-au-Prince - Der erste Atlantik-Hurrikan des Jahres hat sich in der Karibik abgeschwächt. "Elsa" erreichte auf dem Weg zu der Insel Hispaniola, auf der die Dominikanische Republik und Haiti liegen, am Samstag laut dem US-Hurrikanzentrum NHC Windgeschwindigkeiten von maximal rund 110 Stundenkilometer. Trotz der Abschwächung warnten Behörden des Gebiets, durch das "Elsa" Richtung Florida bis Anfang der Woche möglicherweise ziehen wird, u.a. vor Starkregen, Überschwemmungen, Erdrutschen.

