Philippinischer Militär-Jet gecrasht: 40 von 92 gerettet

Jolo - Ein Militärflugzeug mit mehr als 92 Insassen - inklusive Crew - an Bord ist auf den Philippinen verunglückt. Mindestens 40 Soldaten hätten den Absturz auf der Insel Jolo im Süden des Landes überlebt, sagte Armeechef Cirilito Sobejana am Sonntag. "Wir tun unser Bestes, um die Passagiere zu retten", betonte er. Die Suche nach weiteren Überlebenden dauere an. Bisher wurden 17 Leichen geborgen. Das Flugzeug des Typs C-130 habe Truppen transportiert.

Auch bei Abgeordneten verdienen Frauen weniger

Wien - Die österreichischen Nationalratsabgeordneten haben rund 260 bezahlte Nebenjobs gemeldet. Elf Abgeordnete schaffen es damit in die höchste Einkommenskategorie. Sie verdienen neben dem staatlichen Salär von 9.228 Euro noch mehr als 10.000 Euro pro Monat dazu. Allerdings sind darunter nur zwei Frauen. Und auch sonst deuten die von der APA ausgewerteten Daten auf eine deutliche Gehaltsschere zwischen männlichen und weiblichen Abgeordneten hin.

Welle an Waldbränden an der Westküste Nordamerikas

Ottawa - Im Zuge der extremen Hitzewelle im Westen Kanadas sind bereits über 170 Waldbrände ausgebrochen. Es gebe mindestens 174 Feuer in der Provinz British Columbia, teilten die Behörden am Samstag (Ortszeit) mit. Verteidigungsminister Harjit Sajjan entsandte Soldaten zur Unterstützung der Einsatzkräfte. Sie bereiteten Militärflugzeuge zur Brandbekämpfung und Evakuierung von Ortschaften vor. Auch im Norden des US-Staates Kalifornien kämpfte die Feuerwehr gegen große Waldbrände an.

Rechtspopulistin Marine Le Pen bei Parteitag vor Wiederwahl

Perpignan - Die französische Oppositionspartei Rassemblement National (RN) will am Sonntag (10.00 Uhr) in der südfranzösischen Stadt Perpignan ihren Parteitag abschließen. Die seit gut zehn Jahren amtierende Parteichefin Marine Le Pen soll dabei im Amt bestätigt werden, Gegenkandidaten gibt es nicht. Die 52-Jährige will in neun Monaten bei der Präsidentenwahl wieder antreten, ihr Hauptkontrahent dürfte Amtsinhaber Emmanuel Macron sein.

Schlammlawine in Japan: Regen erschwert Suchaktion

Tokio - Nach dem Abgang einer gewaltigen Schlammlawine in Japan erschweren anhaltende Regenfälle die Suche nach Vermissten. Am Sonntag war das Schicksal von rund 20 Menschen weiter ungewiss, wie der japanische Fernsehsender NHK berichtete. Nach bisherigem Kenntnisstand kamen in dem für seine heißen Thermalbäder bekannten Küstenort Atami in der Präfektur Shizuoka mindestens zwei Frauen ums Leben, als am Vortag heftige Regenfälle die Schlammlawine auslösten.

Kurz: Wirtschaft kommt gut aus der Krise

Wien - Österreich kommt nach Ansicht von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gut aus der coronabedingten Wirtschaftskrise heraus. "In wesentlichen Kennzahlen entwickelt sich Österreich besser und schneller als erwartet", sagte Kurz in einem Statement gegenüber der APA. Sowohl beim BIP als auch bei der Beschäftigung hat das Land bereits das Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie erreicht. Der Regierungschef denkt daher bereits an steuerliche Entlastungen, wie er sagte.

