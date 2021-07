13-Jährige getötet - U-Haft für dritten Verdächtigen

Wien - Im Zusammenhang mit der vermutlich mehrfach missbrauchten und gewaltsam getöteten 13-Jährigen, deren Leiche am 26. Juni auf einer Grünfläche zwischen Fahrbahnen in Wien-Donaustadt gefunden wurde, hat das Landesgericht für Strafsachen über einen dritten Verdächtigen die U-Haft verhängt. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn Sonntagmittag der APA mit.

29 Tote bei Absturz eines Militär-Jets auf den Philippinen

Jolo - Ein Militärflugzeug mit mehr als 90 Insassen - inklusive Crew - an Bord ist auf den Philippinen verunglückt. Mindestens 50 Soldaten hätten den Absturz auf der Insel Jolo im Süden des Landes überlebt, sagte Armeechef Cirilito Sobejana am Sonntag. "Wir tun unser Bestes, um die Passagiere zu retten", betonte er. Die Suche nach weiteren Überlebenden dauere an. Bisher wurden 29 Leichen geborgen. Das Flugzeug des Typs C-130 habe Truppen transportiert.

Asyl-Debatte nach Mädchentod spaltet türkis-grüne Regierung

Wien - Der Fall einer 13-Jährigen, die mutmaßlich von mehreren Afghanen missbraucht und getötet worden ist, sorgt in der türkis-grünen Regierung für Dissens. Während Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) Änderungen der internationalen Bestimmungen fordert und auch über Abschiebungen ins Bürgerkriegsland Syrien nachdenkt, sieht Justizministerin Alma Zadic (Grüne) keinen Anlass für Verschärfungen der Gesetze.

Tote bei Protesten gegen Militärjunta in Myanmar

Naypyidaw - In Myanmar haben Sicherheitskräfte Berichten eines Augenzeugen und mehrerer Medien zufolge bei Zusammenstößen mit Protestierenden mindestens 25 Menschen getötet. Zu den Auseinandersetzungen sei es in der im Zentrum des Landes gelegenen Stadt Depayin gekommen, berichtete am Sonntag ein Anrainer, der aus Furcht vor Repressalien seinen Namen nicht in den Medien genannt sehen wollte.

Zweiter Tag in Folge keine Corona-Toten in Österreich

Wien - Mit zahlreichen Impfaktionen in Österreich - etwa dem "Impfsonntag" in Tirol - bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiterhin stabil, obwohl sich die Delta-Variante weiter ausbreitet. Von Samstag auf Sonntag wurden 75 Neuansteckungen registriert, die Sieben-Tages-Inzidenz blieb weiterhin bei 5,3 Fällen pro 100.000 Einwohner. Bereits den zweiten Tag in Folge gab es keine Covid-19-Todesfälle zu beklagen, gaben Innen- und Gesundheitsministerium bekannt.

Neue Massenproteste gegen Brasiliens Staatschef Bolsonaro

Rio de Janeiro - Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro gerät in der Coronakrise zunehmend unter Druck. Aus Protest gegen das Krisenmanagement des rechtsextremen Staatschefs gingen am Samstag erneut Zehntausende Menschen auf die Straße. "Bolsonaro Völkermörder" und "Ja zu Impfungen" stand auf den Transparenten der Demonstranten in S�o Paulo. Wegen eines mutmaßlichen Korruptionsfalls im Zusammenhang mit einer Impfstoff-Bestellung leitete die Staatsanwaltschaft Vorermittlungen gegen Bolsonaro ein.

Großer Andrang bei Tiroler "Impfsonntag"

Innsbruck - Beim Tiroler "Impfsonntag", bei dem in allen Impfzentren ohne Voranmeldung Erstimpfungen verabreicht werden, gab es einen großen Andrang. Die Impfstraßen in Kufstein, Kundl und Innsbruck waren zwei Stunden nach Öffnung für den Vormittag bereits ausgelastet, teilte das Land mit. Bis Mittag wurden knapp 50 Prozent der 16.000 verfügbaren Impfstoffe verimpft. Die Aktion soll am kommenden Wochenende wiederholt werden.

Rechtspopulistin Le Pen bei Parteitag im Amt bestätigt

Perpignan - Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen will erste Pflöcke für die Präsidentenwahl in neun Monaten einschlagen. Die Stimmung beim Parteitag des Rassemblement National (RN) in Perpignan ist jedoch gespannt. Denn die Rechtsaußenpartei erlebte bei den landesweiten Regionalwahlen ein Debakel. Bei dem Parteitreffen in Südfrankreich wurde die 52-jährige am Sonntag mit 98,35 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt, wie der Europaparlamentarier J�r�me Rivi�re mitteilte.

