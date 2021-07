Über 1.000 afghanische Soldaten nach Tadschikistan geflohen

Duschanbe - Nach heftigen Kämpfen zwischen der afghanischen Armee und den radikalislamischen Taliban sind mehr als tausend Soldaten aus Afghanistan ins benachbarte Tadschikistan geflohen. 1.037 Soldaten hätten in der Nacht auf Montag die Grenze überquert, "um ihr Leben zu retten", teilte das tadschikische Komitee für nationale Sicherheit mit. Die Taliban hätten "volle Kontrolle" über sechs Bezirke in der Provinz Badakshan im Nordosten Afghanistans erlangt.

Kocher: AMS soll Arbeitslose stärker vermitteln

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) will bestehende Zumutbarkeitsbestimmungen für Arbeitslose, die während der Corona-bedingten Rekordarbeitslosigkeit nicht umgesetzt wurden, nun wieder anwenden. "Die Regeln werden nicht verschärft, sondern man setzt die bestehenden Regeln durch und macht das Ganze verbindlicher", sagte Kocher am Montag bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Dadurch sollen vom AMS wieder mehr Arbeitskräfte vermittelt werden können.

Mehrere Bundesländer planen Impf-Aktionen ohne Anmeldung

Wien - In Tirol und in Wien hat es am Wochenende Impfaktionen gegen das Coronavirus ohne Anmeldungen gegeben, der Andrang war groß. Nun planen mehrere Bundesländer derartige niederschwellige Angebote. Verimpft wird dabei großteils das Einmal-Vakzine Johnson & Johnson. Details dazu werden teilweise aber erst ausgearbeitet. Im Burgenland wiederum ist eine solche Aktion nicht geplant, hieß es am Montag. In Oberösterreich wird damit bereits diese Woche gestartet.

Blauer Fraktionsführer im U-Ausschuss Corona-positiv

Wien - Der FPÖ-Fraktionsführer im Ibiza-U-Ausschuss Christian Hafenecker hat sich mit Corona angesteckt. Das bestätigte er am Abend in einem Puls24-Video-Interview. Er hatte den Gurgeltest am Donnerstag, dem Tag der bis dato letzten U-Ausschuss-Sitzung, gemacht. Am Tag darauf rief er das positive Ergebnis ab. Bei der ÖVP sorgte für Empörung, dass Hafenecker dies erst am Montag - mit drei Tagen Verspätung - an das Parlament weitermeldete.

Wien stellt Westbalkan auf "grün" und Russland auf "rot"

Wien - Österreich lässt am Donnerstag die Corona-Grenzbalken für alle Westbalkan-Staaten hoch gehen. Nur mit einem 3-G-Nachweis einreisen können dann auch Personen aus Bosnien-Herzegowina, dem Kosovo und Montenegro. Bereits seit der Vorwoche waren Albanien, Nordmazedonien und Serbien auf "grün" geschaltet worden, gleichzeitig mit der gesamten EU. Russland stuft die neue Covid-Einreiseverordnung hingegen als Virusvariantengebiet mit verpflichtender Quarantäne ein.

Pushback nach Slowenien war laut Urteil rechtswidrig

Wien/Graz - Im Fall eines Pushbacks von Geflüchteten an der Grenze im Vorjahr hat das Landesverwaltungsgericht Steiermark am Montag entschieden, dass die Zurückweisung nach Slowenien zu Unrecht erfolgte. Ein zurückgeschobener 21-Jähriger sei sowohl in seinem Recht auf Achtung der Menschenwürde als auch dem Recht auf ausreichende Dokumentation verletzt worden, schrieb der zuständige Richter im der APA vorliegenden Urteil. Die Grünen sehen nun das ÖVP-geführter Innenministerium gefordert.

Gewalttätige stürmten LGBT+-Büro in Tiflis

Wien/Tiflis - Vor einer geplanten Demonstration für die Rechte Homosexueller und anderer sexueller Minderheiten in der georgischen Hauptstadt Tiflis hat dort eine gewalttätige Menschenmenge das Büro von Organisatoren gestürmt und verwüstet. Das meldete am Montag die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Berichte, Bilder und Videos der georgischen LGBT+-Community (@TbilisiPride) auf Twitter. Die Pride Parade wurde wegen der Ereignisse daraufhin abgesagt.

Tödlicher Verkehrsunfall - Mann in Wien von Lkw erfasst

Wien - Ein 50-jähriger Mann ist am Montagvormittag auf der Thaliastraße in Wien-Ottakring von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Laut einer Aussendung der Polizei soll der Mann die Fahrbahn betreten haben, dabei sei es zu dem Zusammenstoß gekommen. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Der genaue Unfallhergang wurde am Nachmittag noch ermittelt.

Wiener Börse schließt etwas fester

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich am Montag um 0,43 Prozent und schloss bei 3.487,76Zähler. Auch das europäische Börsenumfeld konnte leichte Kurszuwächse verbuchen. Händler berichteten allerdings von einem ruhigen Geschäft und verwiesen auf den heutigen US-Feiertag. Wienerberger gewannen um 0,4 Prozent. Der Baustoffkonzern hat im zweiten Quartal eine starke Performance verzeichnet und erhöht daraufhin den Ausblick für das Gesamtjahr.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red