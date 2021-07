Durchsuchungen in Deutschland zu Wien-Anschlag

Karlsruhe/Wien - Rund um den radikal-islamisch motivierten Anschlag in Wien im November des Vorjahres haben deutsche Ermittler die Wohnungen von zwei mutmaßlichen Mitwissern der Tat durchsucht. Im Visier der Ermittler stünden der kosovarische Staatsangehörige Blinor S. sowie der Deutsche Drilon G., deren Wohnungen in Osnabrück und Kassel gestürmt worden seien, teilte der Generalbundesanwalt in Karlsruhe am Mittwoch mit. Ihnen wird vorgeworfen, die Sicherheitsbehörden nicht gewarnt zu haben.

Nationalrat gibt Ökostrom einen Schub

Wien - Der Nationalrat beschließt am Mittwoch ein großes Ausbauprogramm für Ökostrom. Das Erneuerbaren-Gesetz wird Förderungen von bis zu einer Milliarde pro Jahr bringen. Ebenfalls auf der Agenda steht das Anti-Terror-Paket, das etwa den umstrittenen Straftatbestand für religiös motivierte Verbrechen und eine Intensivierung der gerichtlichen Überwachung terroristischer Straftäter enthält.

Kriminalreporter in Amsterdam niedergeschossen

Amsterdam - Der bekannte niederländische Kriminalreporter Peter de Vries ist am Dienstagabend auf offener Straße in Amsterdam niedergeschossen worden. Der 64-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. "Er kämpft um sein Leben", sagte die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema. Der Angriff ereignete sich gegen 19.30 Uhr, als de Vries ein Fernsehstudio in der Amsterdamer Innenstadt verließ. Die Tat sorgte landesweit für Entsetzen.

Großer IS-Prozess am Wiener Landesgericht startet

Wien/Graz - Am Wiener Landesgericht beginnt am Mittwoch ein Prozess gegen sieben Angeklagte, die sich für die radikalislamistische Terror-Miliz "Islamischer Staat" betätigt haben sollen. Um den Hauptangeklagten Turpal I. gab es zuletzt Schlagzeilen, weil er nach Ablauf der auf 2 Jahre begrenzten U-Haft Anfang Mai auf freien Fuß gesetzt wurde. Er wird seither dem Vernehmen nach vom Verfassungsschutz überwacht, laut seinem Verteidiger Florian Kreiner wird er sich dem Verfahren stellen.

Regierung bewirbt Umweltstiftung für "klimafitte Zukunftsjobs"

Wien - Um dem Fachkräftemangel im Bereich der "Green Jobs" entgegenzuwirken und Arbeitslosen eine neue Perspektive zu bieten, hat die Regierung am Mittwoch im Ministerrat eine Umweltstiftung beschlossen. Mit insgesamt 17 Millionen Euro sollen gemeinsam mit Betrieben rund 1.000 Ausbildungsplätze für "klimafitte, sichere Zukunftsjobs" geschaffen werden, erklärte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) im Pressefoyer nach der Regierungssitzung.

Verletzte Dohle in Oberösterreich aus Kamin gesaugt

Ried im Innkreis - Beim Versuch, Tauben zu verscheuchen, hat ein 77-Jähriger am Dienstag im Bezirk Ried mit einem Luftgewehr eine Dohle angeschossen. Das dadurch fluguntüchtige Tier stürzte in weiterer Folge in einen Kamin, aus dem es mit einem Nass-/Trockensauger geborgen wurde, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Kurz-Anwalt gegen Einvernahme durch WKStA

Wien - Im Verfahren gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) um den Vorwurf der Falschaussage vor dem Ibizia-U-Ausschuss des Nationalrats wünscht sich dessen Anwalt Werner Suppan eine Einvernahme durch einen Richter statt durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), wie er am Dienstag im ORF-"Report" sagte. Die Staatsanwaltschaft dürfte diesem Ansinnen aber nicht nachkommen.

Wenige Österreicher halten sich immer an alle Verkehrsregeln

Wien - Geschwindigkeitsübertretungen, vergessener Blinker, Handy am Steuer oder Missachtung von Verkehrsregeln aufgrund knapper Zeit - nur wenige Österreicherinnen und Österreicher haben noch nie ein beim Autofahren gegen Regeln verstoßen. Eine weiße Weste, was die Befolgung von Verkehrsvorschriften betrifft, haben eigenen Angaben zufolge nur sechs Prozent der Befragten. Frauen (sieben Prozent) stehen Männern (fünf Prozent) in dieser Sache übrigens nicht sonderlich nach.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red