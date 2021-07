Murtalbahn in Salzburg entgleist - Leichtverletzte

Ramingstein/Stadl-Predlitz - Im Salzburger Lungau ist am Freitag kurz nach 7.00 Uhr eine Garnitur der Murtalbahn entgleist. Laut ersten Informationen des Roten Kreuzes stürzte dabei ein Waggon in die neben den Gleisen fließende Mur. Zu dem Unfall kam es unweit der Landesgrenze zur Steiermark zwischen Predlitz und Kendlbruck. Insgesamt dürften 50 Personen betroffen gewesen sein, darunter 45 Kinder. Alle Insassen konnten rasch gerettet werden, die Einsatzkräfte berichteten von 15 Leichtverletzten.

Urteil im Strache-Prozess steht möglicherweise bevor

Wien - In der Causa Ibiza könnte am Freitag ein erstes Urteil gesprochen werden. Konkret geht es um den Bestechungsprozess gegen den ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Ihm wird vorgeworfen, in seiner Zeit als Vizekanzler für eine Parteispende des mitangeklagten Privatklinik-Betreibers Walter Grubmüller ein Gesetz auf den Weg gebracht zu haben, um in den sogenannten Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (PRIKRAF) aufgenommen zu werden.

Oberösterreicher von eigener Giftschlange getötet

Enns - Ein 24-Jähriger ist von seiner eigenen Giftschlange am Mittwoch in seiner Wohnung in Enns im Bezirk Linz-Land getötet worden. Das Reptil biss ihn beim Füttern. Das berichtete die "Kronen Zeitung" (Freitagausgabe). Die Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigte den Todesfall auf APA-Anfrage. Bei der Schlange handelt es sich um eine Hornviper.

Projekt "Alles gurgelt" durchbricht Vier-Millionen-Marke

Wien - Österreich steht bei der Coronatest-Frequenz an der Weltspitze, die Bundeshauptstadt Wien indes im Bundesländervergleich bei den aussagekräftigeren PCR-Tests unangreifbar auf dem ersten Platz. Zuletzt lag deren PCR-Anteil meist bei über 90 Prozent. Grund dafür ist "Alles Gurgelt", das Projekt für flächendeckende kostenlose Gurgeltests. Die Marke von vier Millionen werde noch in dieser Woche durchbrochen, hieß es von der Wiener Wirtschaftskammer über das "Erfolgsprodukt".

"Hohe Wahrscheinlichkeit" für vierte Welle in Österreich

Wien - Die Ampel-Kommission wie auch das Covid-Prognosekonsortium sehen aufgrund der Delta-Variante eine "hohe Wahrscheinlichkeit" für eine vierte Corona-Welle. Offen ist der Zeitpunkt des Eintreffens und des Ausmaßes. Im Fall des Falles empfiehlt das Konsortium auch die Wiedereinsetzung von Maßnahmen wie verstärkte Maskenpflicht oder auch "Social Distancing".

Kanzler Kurz tourt durch Österreich

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz startet heute unter dem Motto #mitneuerkraft seine Sommertour durch ganz Österreich. Zum Auftakt stehen Betriebsbesuche sowie Treffen mit Funktionären in Niederösterreich an. Bereits am Samstag geht es für den ÖVP-Chef mit Terminen in der Steiermark weiter. Kurz will bei der Tour mit den Menschen in Österreich persönlich zusammenzukommen, "ihnen zuzuhören und aus dem gemeinsamen Miteinander neue Kraft tanken", wie er im Vorfeld zur APA sagte.

Kurz reist zur UNO nach New York

New York/Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist am Sonntag in die USA. In New York trifft er mit UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres zusammen und hält eine Rede zum Thema Nachhaltigkeit vor dem Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) der Vereinten Nationen. Darüber hinaus stehen bilaterale Treffen auf dem Programm, etwa ein Besuch des vom Österreicher Max Hollein geführten Metropolitan Museum of Art oder die Übergabe von Staatsbürgerschaften an Nachfahren von Holocaust-Opfern.

Kolumbianer und US-Bürger nach Haiti-Attentat festgenommen

Port-au-Prince/Bogota - Den Mord an Haitis Präsident Jovenel Mo�se sollen 26 kolumbianische Söldner und zwei US-Amerikaner haitianischer Herkunft begangen haben. Haitis Nationalpolizei führte am Donnerstagabend (Ortszeit) in ihrem Hauptgebäude in der Hauptstadt Port-au-Prince 15 festgenommene Kolumbianer und die zwei US-Bürger vor. Interims-Polizeichef L�on Charles teilte mit, acht weitere Kolumbianer seien noch auf freiem Fuß. Drei seien getötet worden.

