U-Ausschuss-Finale am Donnerstag

Wien - Der Ibiza-Untersuchungsausschuss geht nach über einem Jahr mit seinem finalen Befragungstag am Donnerstag zu Ende. Geladen sind insgesamt fünf Auskunftspersonen, darunter Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid, beide zum bereits zweiten Mal. Wie viele der fünf Geladenen tatsächlich erscheinen werden, ist aber fraglich, da vier davon bereits einmal nicht erschienen waren.

Firmen und Abgeordnete für ambitioniertere EU-Klimapolitik

Brüssel - Europaabgeordnete und Firmenchefs fordern von der EU-Kommission eine ambitioniertere Klimapolitik. Mit Vorschlägen, wie Europa seine Treibhausgasemissionen massiv zurückfahren kann, habe man eine realistische Chance, beispielsweise erneuerbare Energien massiv auszubauen, hießt es in einem Schreiben, dass unter anderem von Allianz-Chef Oliver Bäte, BASF-Vorstandsvorsitzendem Martin Brudermüller, Daimler-Chef Ola Källenius und ThyssenKrupp-CEO Martina Merz unterschrieben wurde.

Übergangs-Präsident nach Attentat in Haiti gewählt

Port-au-Prince - Haitis Senat hat seinen bisherigen Präsidenten Joseph Lambert zum Übergangs-Nachfolger des ermordeten Staatspräsidenten Jovenel Mo�se gewählt. "Ich spreche den politischen Institutionen, die mich unterstützen, meine bescheidene Dankbarkeit aus", schrieb Lambert am Freitagabend (Ortszeit) auf Twitter. Er wolle den Weg für einen demokratischen Machtwechsel ebnen. Im September sind in Haiti Präsidenten- und Parlamentswahlen geplant.

Sogar Impfungen an Friedhöfen werden erwogen

Wien - Das Sozialministerium überlegt, wie die Österreicher angesichts des raschen Voranschreitens der gefährlichen Delta-Variante von der Corona-Impfung überzeugt werden können. Ein überarbeitetes Brainstorming, das am Donnerstag der Ampel-Kommission vorgelegt wurde, mutet freilich teils skurril an. Vorgeschlagen wird etwa eine Impfung an Friedhöfen unter dem Motto "Immunisieren statt niederlegen". Etwas geschmacksicherer ist die Idee einer Impfung im Museum mit Gratiseintritt.

China zieht Daumenschrauben für Börsengänge im Ausland an

Shanghai - China verschärft die Regeln für einen Börsengang heimischer Unternehmen im Ausland. Unternehmen mit Daten von mehr als einer Million Nutzern müssen sich künftig einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen, bevor sie an einem Aktienmarkt im Ausland Anteilsscheine ausgeben dürfen, wie die nationale Cyberspace-Aufsicht (CAC) am Samstag mitteilte.

Biden fordert von Putin härteres Vorgehen gegen Hacker

Washington/Moskau - Nach den jüngsten Hackerangriffen in den USA und anderen Ländern hat US-Präsident Joe Biden den russischen Staatschef Wladimir Putin aufgefordert, gegen die Täter vorzugehen. In einem etwa einstündigen Telefonat mit Putin am Freitag habe Biden "anhaltende Ransomware-Angriffe von Kriminellen mit Sitz in Russland" angesprochen, teilte das Weiße Haus mit. Russland solle Maßnahmen gegen die verantwortlichen Gruppen ergreifen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red