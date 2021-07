Afghanistan fordert Europa zu Stopp von Abschiebungen auf

Kabul/Wien - Die afghanische Regierung hat europäische Staaten dazu aufgefordert, Abschiebungen in das Krisenland für drei Monate auszusetzen. Wegen der zunehmenden Gewalt der militant-islamistischen Taliban und steigender Corona-Infektionen sei die Rückführung abgelehnter Asylbewerber derzeit ein Grund zur Sorge, hieß es am Samstag in einer Erklärung des für Flüchtlinge zuständigen Ministeriums.

Nachwuchs für Kanzler Kurz

Wien - Der Babyreigen in der Bundesregierung geht weiter: Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seine Lebensgefährtin Susanne Thier erwarten ihr erstes Kind. Der Nachwuchs soll Ende November oder Anfang Dezember auf die Welt kommen, teilte das Kanzleramt am Samstag auf APA-Anfrage mit. "Wir sind überglücklich und dankbar, dass wir bald zu dritt sein werden", ließ Kurz in einem Posting auf Facebook und Instagram samt Foto des Paares im Kornfeld wissen.

G20-Finanzminister beschließen globale Steuerreform

Venedig - Die Finanzminister der großen Industrie- und Handelsstaaten haben eine globale Steuerreform mit Mindeststeuern für große Unternehmen beschlossen. Der deutsche Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sprach am Samstag beim Treffen mit seinen G20-Amtskollegen in Venedig von einem "großen geschichtlichen Moment". Am Ende der Minister-Debatte sei Szenenapplaus ausgebrochen.

Zahl der Toten nach Hauseinsturz in Florida auf 86 gestiegen

Miami - Gut zwei Wochen nach dem Einsturz eines Hochhauses im US-Bundesstaat Florida ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 86 angestiegen. Das Schicksal von 43 weiteren Menschen sei derzeit noch nicht bekannt, sagte die Bürgermeisterin von Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Samstag. "Bitte beten Sie für alle, die geliebte Menschen verloren haben und deren Herzen durch diese unsägliche Tragödie gebrochen sind, und für diejenigen, die immer noch warten."

Kurz mahnt Eigenverantwortung in Pandemie ein

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nun verstärkt auf die Eigenverantwortung der Bevölkerung setzen. "Der Staat hat die letzten eineinhalb Jahre massiv in das Leben jedes Einzelnen eingegriffen, er muss sich jetzt wieder auf seine Kernaufgaben zurückziehen", sagte er im Gespräch mit den Bundesländer-Zeitungen (Samstag-Ausgaben).

Erster Cyber-Katastrophenfall in Deutschland

Berlin - Ein Hackerangriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat den ersten Cyber-Katastrophenfall in Deutschland ausgelöst. Die Verwaltung des Landkreises in Sachsen-Anhalt muss nach eigenen Angaben fast zwei Wochen lang ihre Arbeit weitgehend einstellen, weil Kriminelle das Computersystem am 6. Juli attackiert hatten. "Wir sind praktisch vollkommen lahmgelegt", sagte ein Sprecher am Samstag. Der Landkreis mit rund 157.000 Einwohnern kann u.a. keine Sozialleistungen mehr auszahlen.

Gewalttätige Proteste gegen Haft von Ex-Präsident Zuma

Kapstadt - Gewalttätige Proteste gegen die Inhaftierung des früheren südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma haben zu Schäden in Millionenhöhe geführt. Tausende Demonstranten hätten an drei Tagen in der Provinz KwaZulu-Natal im Osten des Landes Dutzende Autos, Lastwagen und Infrastruktur in Flammen gesetzt, sagte Polizeisprecher Jay Naicker am Samstag.

Aufwendige Löscharbeiten bei Waldbränden in Niederösterreich

Gutenstein/Ramsau - Waldbrände in Niederösterreich haben am Samstag für aufwendige Löscharbeiten gesorgt. In Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt-Land) brach ein Feuer im steilen und unwegsamen Gelände im Klostertal aus. Der Brandherd konnte nur zu Fuß erreicht werden. Sechs Feuerwehren mit knapp 100 Mitgliedern waren im Einsatz, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando. Unterstützt wurden sie durch Hubschrauber. In Ramsau (Bezirk Lilienfeld) rückten rund 110 Kräfte von fünf FF aus.

