G20-Finanzminister beschließen globale Steuerreform

Venedig - Die Finanzminister der großen Industrie- und Handelsstaaten haben eine globale Steuerreform mit Mindeststeuern für große Unternehmen beschlossen. Der deutsche Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sprach am Samstag beim Treffen mit seinen G20-Amtskollegen in Venedig von einem "großen geschichtlichen Moment". Am Ende der Minister-Debatte sei Szenenapplaus ausgebrochen.

Italien und England spielen in London um den EM-Titel

London - Italien und England bestreiten am Sonntagabend (21.00 Uhr/live ORF 1) im Wembley-Stadion in London das Finale der Fußball-EM. Die Italiener haben das Kontinentalturnier seit 1968 nicht mehr gewonnen, die Engländer überhaupt noch nie. Die Briten stehen erstmals in einem EM-Finale. Ihr bisher letztes großes Endspiel hatten sie beim WM-Titelgewinn 1966 ebenfalls in Wembley bestritten.

Milliardär Branson will noch vor Bezos in Weltraum starten

spaceport america - Der britische Unternehmer Richard Branson will am Sonntag (ab 15:00 Uhr MESZ) mit seinem eigenen Raumschiff in den Weltraum starten - und damit seinem Milliardärs-Kollegen Jeff Bezos um neun Tage zuvorkommen. Branson will in der "VSS Unity" nach dem Start vom kommerziellen Weltraumbahnhof Spaceport America im US-Staat New Mexico eine Höhe von 80 Kilometern erreichen. Ziel der Unternehmung ist der Einstieg in das Geschäft mit dem Weltraumtourismus.

Bulgarien wählt wieder ein neues Parlament

Sofia - Die Bulgaren wählen am Sonntag zum zweiten Mal binnen gut 100 Tagen ein neues Parlament. Die Neuwahl in dem ärmsten EU-Land wurde nach drei gescheiterten Anläufen zur Regierungsbildung notwendig. Erwartet wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen der bürgerlichen Partei GERB des Ex-Ministerpräsidenten Boiko Borissow mit der populistischen "Es gibt so ein Volk" ITN des Entertainers Slawi Trifonow.

Kurz beginnt einwöchige USA-Reise

New York/Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) startet am Sonntag seine erste außereuropäische Reise nach der Pandemie. Er fliegt am Vormittag nach New York, wo er ab Montag mehrere Termine bei den Vereinten Nationen absolvieren will. In der zweiten Wochenhälfte will er sich im Rocky-Mountain-Staat Montana aufhalten, um dort auf Einladung von Ex-Google-Chef Eric Schmid an einer informellen Konferenz mit Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Medien und Politik aus aller Welt teilzunehmen.

Machtkampf in Haiti nach Ermordung des Präsidenten

Port-au-Prince - Drei Tage nach dem tödlichen Attentat auf Haitis Präsidenten Jovenel Moise steuert der Karibikstaat auf einen Machtkampf zu. Der noch von Moise zum Ministerpräsidenten bestimmte, aber noch nicht ins Amt eingeschworene Ariel Henry beansprucht die Führungsgewalt für sich und geht damit in die Offensive gegen Interimsministerpräsident Claude Joseph.

Zahl der Toten nach Hauseinsturz in Florida auf 86 gestiegen

Miami - Gut zwei Wochen nach dem Einsturz eines Hochhauses im US-Bundesstaat Florida ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 86 angestiegen. Das Schicksal von 43 weiteren Menschen sei derzeit noch nicht bekannt, sagte die Bürgermeisterin von Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Samstag. "Bitte beten Sie für alle, die geliebte Menschen verloren haben und deren Herzen durch diese unsägliche Tragödie gebrochen sind, und für diejenigen, die immer noch warten."

Erster Cyber-Katastrophenfall in Deutschland

Berlin - Ein Hackerangriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat den ersten Cyber-Katastrophenfall in Deutschland ausgelöst. Die Verwaltung des Landkreises in Sachsen-Anhalt muss nach eigenen Angaben fast zwei Wochen lang ihre Arbeit weitgehend einstellen, weil Kriminelle das Computersystem am 6. Juli attackiert hatten. "Wir sind praktisch vollkommen lahmgelegt", sagte ein Sprecher am Samstag. Der Landkreis mit rund 157.000 Einwohnern kann u.a. keine Sozialleistungen mehr auszahlen.

