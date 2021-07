Kurz begann einwöchige USA-Reise

Wien/New York - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Sonntag seine erste außereuropäische Reise nach der Pandemie begonnen. Er flog am Vormittag nach New York, wo er ab Montag mehrere Termine bei den Vereinten Nationen absolvieren will. In der zweiten Wochenhälfte will er sich im US-Staat Montana aufhalten, um dort auf Einladung von Ex-Google-Chef Eric Schmid an einer informellen Konferenz mit Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Medien und Politik aus aller Welt teilzunehmen.

Tiroler "Impfsonntag" läuft zum zweiten Mal

Innsbruck - Tirol hat sich eine 70-prozentige Durchimpfungsrate im Herbst als Ziel gesteckt. Um dies zu erreichen, setzt man weiter auf niederschwellige Angebote. Bereits in den vergangenen drei Tagen bestand die Möglichkeit, sich ohne Anmeldung unter anderem auch im "Impfbus" immunisieren zu lassen. Rund 3.400 Menschen nützten die verschiedenen Angebote zur Erstimpfung. Heute wird nach dem großen Ansturm vergangene Woche der "Impfsonntag" wiederholt.

Gewessler will Asfinag-Projekte trotz ÖVP-Kritik evaluieren

Wien - Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) gibt sich weiter unbeeindruckt vom Gegenwind des Koalitionspartners ÖVP und den Bundesländern wegen der Evaluierung der Asfinag-Bauprojekte. Nach offener Kritik der ÖVP zeigte sich Gewessler am Sonntag in der "Presse" eher "überrascht" über die "Überraschung" bei den Türkisen. Die Koalition sieht sie aber nicht gefährdet. Die NEOS reagierten unterdessen "mit null Verständnis" auf das türkis-grüne Hickhack.

Milliardär Branson will noch vor Bezos in Weltraum starten

spaceport america - Der britische Unternehmer Richard Branson will am Sonntag (ab 15:00 Uhr MESZ) mit seinem eigenen Raumschiff in den Weltraum starten - und damit seinem Milliardärs-Kollegen Jeff Bezos um neun Tage zuvorkommen. Branson will in der "VSS Unity" nach dem Start vom kommerziellen Weltraumbahnhof Spaceport America im US-Staat New Mexico eine Höhe von 80 Kilometern erreichen. Ziel der Unternehmung ist der Einstieg in das Geschäft mit dem Weltraumtourismus.

Erster Todesfall des aktuellen Corona-Ausbruchs in Sydney

Sydney - Australien hat den ersten Todesfall des aktuellen Corona-Ausbruchs in Sydney gemeldet. Eine um die 90 Jahre alte Frau sei am Samstag gestorben, teilten die Behörden mit. Nur wenige Stunden zuvor sei sie positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es war Australiens erster Todesfall durch Covid-19 in diesem Jahr, bei dem die Ansteckung im Land selbst erfolgt war.

Wiener Laborbetreiber Havel mit Kritik an Corona-Politik

Wien - Der Mediziner und Laborbetreiber Michael Havel, der für die Stadt Wien das "Alles gurgelt"-Projekt abwickelt, ist überzeugt, dass die Pandemie nicht verschwunden ist. Das sagte er am Samstagabend in ORF-"Wien Heute". "Die Varianten werden immer aggressiver, weil durch die Impfung ein gewisser Selektionsdruck entsteht." Kritik gab es an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und an der Regierung.

Einsatz bei Waldbrand in Niederösterreich dauert an

Gutenstein/Ramsau - Der Feuerwehreinsatz bei einem Waldbrand in Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt-Land) war am Sonntag weiterhin im Gange. Mit den Arbeiten beschäftigt waren laut Bezirkskommando rund 100 Kräfte, unterstützt von zwei Hubschraubern des Innenministeriums und dem Flugdienst der FF. Das am Samstagvormittag im Klostertal ausgebrochene Feuer war am Abend unter Kontrolle. In Ramsau (Bezirk Lilienfeld) wurde der Waldbrand-Einsatz in der Nacht auf Sonntag nach rund acht Stunden beendet.

43-jähriger Alkolenker in OÖ war mit drei Promille unterwegs

St. Roman - Ein 43-jähriger Alkolenker aus dem Bezirk Schärding hat sich am Samstagabend mit drei Promille an das Steuer seines Autos gesetzt. Auf der Sauwald Straße (B136) fuhr er von Münzkirchen kommend in Richtung St. Roman meist auf der falschen Fahrbahnseite und rammte dazu ein Verkehrszeichen. Eine hinter ihm fahrende Autofahrerin dachte an einen gesundheitlichen Notfall, folgte ihm und alarmierte die Einsatzkräfte, berichtete die Polizei.

