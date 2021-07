Autofahrer rammte Marktstand in OÖ: Zwölf Verletzte

St. Florian bei Linz - Zwölf Menschen sind Sonntagvormittag vor dem Chorherrenstift in St. Florian (Linz-Land) durch ein Auto verletzt worden, das einen Marktstand gerammt hatte. Fünf Personen wurden schwer verletzt, eine davon schwebte in Lebensgefahr. Sieben überstanden den Crash mit leichten Blessuren, dazu zählte auch der 86-jährige Unfalllenker. Einer der Marktbesucher kam unter dem Fahrzeug zu liegen. Durch Zufall waren drei praktische Ärzte vor Ort, die zuvor den Gottesdienst besucht hatten.

Landau für rasche Asylverfahren

Wien - Caritas-Präsident Michael Landau plädiert nach dem gewaltsamen Tod eines 13-jährigen Mädchens dafür, dass sich Innenministerium und Justizministerium zusammensetzen und Lehren aus dem Fall ziehen sollen. So brauche es rasche, faire Asylverfahren, die Kapazitäten der Gerichte sollten erhöht werden. "Für Gewalt gegen Frauen darf in unserem Land kein Platz sein", betonte Landau am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Abschiebungen müssten auch nach Afghanistan möglich bleiben.

Djokovic schreibt mit sechstem Wimbledonsieg Geschichte

London - Novak Djokovic hat am Sonntag bei den mit 35,02 Mio. Pfund dotierten All England Tennis-Championships in Wimbledon wieder ein Stück Sportgeschichte geschrieben. Der 34-jährige Serbe rang in seinem 30. Grand-Slam-Finale den 25-jährigen Italiener Matteo Berrettini in dessen erstem Major-Endspiel mit 6:7(4),6:4,6:4,6:3 nieder. Er hat seinen sechsten Wimbledon-Titel gewonnen und nun auch mit Rafael Nadal und Roger Federer gleichgezogen. Das Trio hält nun bei je 20 Major-Siegen.

Gewalt gegen Zumas Haft breitet sich in Südafrika aus

Kapstadt - In Südafrika wüten Proteste gegen die Inhaftierung des früheren Präsidenten Jacob Zuma an immer mehr Orten und mit wachsender Gewalt. Am Sonntag breiteten sich die Demonstrationen in und um die Wirtschaftsmetropole Johannesburg und die nördliche Provinz Gauteng aus. Die Ausschreitungen haben binnen Tagen bereits zu geschätzten Schäden von 100 Millionen Rand (6 Millionen Euro) geführt, sagte ein Regierungssprecher.

Pipeline Nord Stream 2 könnte noch im Sommer fertig werden

Berlin/Moskau - Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 soll in einigen Wochen fertiggestellt sein. "Wir gehen davon aus, dass die Bauarbeiten Ende August beendet sind", sagte der Vorstandschef der Nord Stream 2 AG, Matthias Warnig, dem "Handelsblatt" zu dem politisch umstrittenen Projekt. "Mittlerweile sind 98 Prozent der Pipeline fertiggestellt. Die zwei Prozent, die noch fehlen, betreffen einen der beiden Stränge. Der andere Strang ist komplett gebaut", erläuterte Warnig.

Exit Polls: GERB-Partei siegt knapp bei Bulgarien-Wahl

Sofia - Mit kleinen Abweichungen haben die vorgezogenen Parlamentswahlen am Sonntag in Bulgarien das Wahlergebnis vom 4. April wiederholt. Laut ersten Befragungen von Wählern nach der Abstimmung gewinnt die Mitte-Rechts-Partei GERB des langjährigen Ministerpräsidenten Bojko Borrisow nach Schließung der Wahllokale um 20.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MEZ) knapp die Neuwahlen. Schon im April war die GERB trotz Korruptionsvorwürfen wieder als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgegangen.

Brütende Hitze im Westen der USA

Los Angeles - Eine neue Hitzewelle hat den westlichen US-Bundesstaaten am Wochenende extrem hohe Temperaturen gebracht. Für mehr als 30 Millionen Menschen sprach der Nationale Wetterdienst Warnungen aus: Von der Hitze gehe für sie ein großes gesundheitliches Risiko aus. In nahezu ganz Kalifornien und in großen Teilen Nevadas galt dabei die höchste Warnstufe.

Ex-Königspalast nahe Athen: Wertvolle Weinflaschen entdeckt

Athen - Bei der Renovierung des ehemaligen Sommerpalastes der 1974 abgesetzten königlichen Familie Griechenlands in Tatoi im Norden Athens haben Restauratoren Hunderte wertvolle Weinflaschen und Spirituosen aus dem In- und Ausland gefunden. Wie die griechische Kulturministerin Lina Mendoni am Sonntag mitteilte, sind es "Funde von großer historischer Bedeutung". Es seien mehr als 4.000 Flaschen entdeckt worden und die Suche dauere an, hieß es.

