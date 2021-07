Kurz erwartet neue Corona-Welle und ruft zu Impfung auf

New York/Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat eindringlich an alle Bürger appelliert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die Infektionszahlen werden nämlich auch in Österreich bald wieder steigen, sagte er am Sonntagabend (Ortszeit) in New York. "Das Virus wird nicht verschwinden, es wird bleiben. Es wird uns noch Jahre beschäftigen", so Kurz. Er machte zugleich bekannt, dass er vor wenigen Tagen seine zweite Astrazeneca-Impfdosis erhalten hat.

Heuer bisher weniger Insolvenzen, Anstieg erwartet

Wien - Im ersten Halbjahr diesen Jahres gab es laut Hochrechnungen des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV) weniger Unternehmens- und Privatinsolvenzen in Österreich. Aufgrund einer Reform des Insolvenz- und Exekutionsrechts und dem Auslaufen der Covid-19 Gesetzgebung erwartet der AKV einen Anstieg der Insolvenzen in der zweiten Jahreshälfte. Vor allem Privatinsolvenzen sollen dabei kurzfristig ansteigen, wie es in einer Aussendung des AKV am Montag heißt.

Kurz trifft UNO-Generalsekretär Guterres

New York - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) besucht am heutigen Montag das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. Bei einem Treffen mit UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres (16.00 Uhr MESZ) wollte der Kanzler dabei das Bekenntnis Österreichs zur Weltorganisation bekräftigen. Außerdem war ein Gespräch mit dem österreichischen Spitzendiplomaten Volker Türk geplant, der als Vize-Generalsekretär für "strategische Koordinierung" die rechte Hand von Guterres ist.

Misshandlungsvorwurf: Polizisten-Prozess wird fortgesetzt

Wien - Am Wiener Landesgericht wird am Montag der Prozess um einen im Jänner 2019 in einem Spiellokal in Wien-Favoriten von Polizisten ohne ersichtlichen Grund geschlagenen Tschetschenen fortgesetzt. Acht Polizeibeamten wird in diesem Zusammenhang Missbrauch der Amtsgewalt, Körperverletzung und Fälschung eines Beweismittels vorgeworfen. Die Hauptangeklagten sind vom Dienst suspendiert.

Pro-europäische Präsidentinnen-Partei gewinnt Moldau-Wahl

Chisinau - Die proeuropäische "Aktion und Solidarität" (PAS) hat die am Sonntag in der Republik Moldau durchgeführten vorgezogenen Parlamentswahlen gewonnen: Wie die Wahlkommission in Chisinau am Montag nach Auszählung so gut wie aller abgegebenen Stimmen mitteilte, lag die von Staatspräsidentin Maia Sandu gegründete Partei mit knapp 53 Prozent klar in Führung. Das Wahlbündnis der prorussischen Sozialisten und Kommunisten (BECS) kam auf rund 27 Prozent.

Lenker nach Unfall bei Marktstand in OÖ noch nicht befragt

St. Florian bei Linz - Ein 86-Jähriger, der am Sonntag in St. Florian (Bezirk Linz-Land) mit seinem Pkw einen Marktstand gerammt hatte, wurde am Montag noch nicht einvernommen. Er sei verletzt und in Behandlung, habe aber einen Rechtsbeistand hinzugezogen, erfuhr die APA von stv. Dienststellenleiter Dominik Poperahatzky. Die von Zeugen geäußerte Vermutung, dass der betagte Lenker Gas- und Bremspedal verwechselt haben dürfte, konnte die Polizei bisher nicht nachweisen.

Seltene Anti-Regierungs-Proteste in Kuba

Havanna - Bei seltenen Protesten in Kuba sind tausende Menschen gegen die kommunistische Regierung auf die Straße gegangen. Die Demonstrationen fanden am Sonntags (Ortszeit) spontan in verschiedenen Städten statt. "Nieder mit der Diktatur", riefen die Menschen und brachten ihren Unmut über die aktuelle Wirtschaftskrise und die damit einhergehende Strom- und Lebensmittelknappheit zum Ausdruck.

Zahl der Piratenangriffe 2021 bisher stark zurückgegangen

Hamburg/Berlin - Die Zahl der Piratenangriffe auf den Weltmeeren ist in der ersten Jahreshälfte 2021 deutlich zurückgegangen. Nach Daten des Internationalen Schifffahrtsbüros (IMB) gab es 68 Piratenangriffe und bewaffnete Raubüberfälle auf Schiffe - verglichen mit 98 Vorfällen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das sei die "bisher niedrigste Zahl an Piraterieangriffen seit 1994", berichtete das zur Internationalen Handelskammer (ICC) gehörende Schifffahrtsbüro am Montag.

