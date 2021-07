192 Neuinfektionen und auch mehr aktive Fälle in Österreich

Wien - Österreichweit sind bis Montagvormittag innerhalb von 24 Stunden 192 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das sind ebenso viel wie am Freitag. Davor wurde zuletzt vor einem Monat ein höherer Wert von Innen- und Gesundheitsministerium gemeldet, am 13. Juni waren es 233 Fälle. Auch die Zahl der aktiven Fälle im Land stieg damit weiterhin an, 2.116 registrierte Betroffene laborieren derzeit an einer Infektion. Das sind fast 400 mehr als vor einer Woche.

Ostregion fordert gleichzeitigen Start der 1-2-3-Tickets

Wien - Der für das österreichweite 1-2-3-Ticket für die Öffis noch ausstehende Verkehrsverbund Ostregion (VOR), für die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland zuständig, hat sich für seinen Bereich für eine gleichzeitige Einführung der Regionalvarianten mit dem Österreichticket ausgesprochen. Hier habe man 60 Prozent des öffentlichen Verkehrs. Zudem sollten Niederösterreich und das Burgenland als eine Region gelten, forderte der VOR.

Misshandlungsvorwurf: Polizisten-Prozess fortgesetzt

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Montag der Prozess um einen laut Anklage am 13. Jänner 2019 in einem Spiellokal in Wien-Favoriten von Polizisten ohne ersichtlichen Grund geschlagenen Tschetschenen fortgesetzt worden. Der Betroffene wurde als Zeuge vernommen. Er schilderte unter Wahrheitspflicht, den Tätlichkeiten wären rassistische Beleidigungen vorangegangen.

Letzte U-Ausschuss-Sitzung mit Abstrichen auf beiden Seiten

Wien - Der Ibiza-Untersuchungsausschuss muss in seiner letzten Befragungsrunde am Donnerstag auf wichtige Personen verzichten - und das auf beiden Seiten. So haben von fünf geladenen Auskunftspersonen nur zwei zugesagt, darunter Ex-FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache. Auch auf der gegenüberliegenden Seite gibt es Abstriche: So fehlen bei den NEOS beide bewährten Fragesteller, Fraktionsführerin Stephanie Krisper befindet sich wegen einer Coronainfektion bekanntlich in Heimquarantäne.

Ausgang der Bulgarien-Wahl weiter unklar

Sofia - Der Ausgang der vorgezogenen Parlamentswahl am Sonntag in Bulgarien war am Montag noch immer unklar. Die bürgerliche Partei GERB des früheren Regierungschefs Boiko Borissow erzielte bei der Neuwahl amtlichen Zwischenergebnissen zufolge vorläufig einen hauchdünnen Vorsprung von 0,25 Prozentpunkten vor der populistischen ITN ("Es gibt so ein Volk") des Entertainers Slawi Trifonow, was sich aber noch zugunsten von Trifonow ändern dürfte.

Luxemburg übernimmt Teil der von "Ocean Viking" Geretteten

Rom - Die von dem Rettungsschiff "Ocean Viking" im Mittelmeer geretteten 573 Migranten, die am Sonntag auf Sizilien an Land gegangen sind, sollen zum Teil auf Luxemburg umverteilt werden. Die luxemburgische Regierung erklärte sich am Montag bereit, einige Migranten aufzunehmen, die im Hafen Augusta auf Sizilien gelandet sind, wie ein Sprecher der EU-Kommission mitteilte. Wie viele Menschen Luxemburg übernehmen wird, war zunächst noch unklar.

Dutzende Tote durch Blitzeinschläge in Indien

Neu-Delhi - Beim Selfiemachen sind mindestens elf Menschen in Indien vom Blitz getroffen worden und gestorben. Bei dem Sturm während der Monsunsaison vorwiegend in Nordindien sind noch 58 weitere Menschen ebenfalls vom Blitz getroffen worden und gestorben, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Besonders viele Unwetter-Opfer gab es im Bundesstaat Uttar Pradesh.

Berichte über sexuelle Übergriffe auf "X-Jam"-Maturareisen

Wien - Über Fälle von sexuellen Übergriffen und rassistisch motivierter Gewalt vonseiten der Security-Mitarbeiter bei "X-Jam"-Maturareisen in Kroatien haben "Kronen Zeitung" und die Gratiszeitung "Heute.at" am Montag berichtet. Ein 18-jähriger Niederösterreicher soll via sozialer Netzwerke dazu aufgerufen haben, derartige Vorfälle bekannt zu machen. Zahlreiche Rückmeldungen junger Österreicher seien die Folge gewesen. X-Jam relativierte diese Vorwürfe, bestätigte aber Entlassungen.

