Kurz traf UNO-Generalsekretär Guterres

New York - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Montag in New York mit UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres zusammengetroffen. Wie Kurz nach dem Treffen im UNO-Hauptquartier am East River mitteilte, ging es bei dem Gespräch mit Guterres vor allem um die Pandemie. Kurz kündigte dabei eine umfassende Impfstoffspende an. "Alle Impfdosen, die wir nicht selbst verwenden, spenden wir an Länder, die im Vergleich zu Europa und den USA unterversorgt sind", sagte er vor Journalisten.

Sechs Wiener Polizeibeamte nach Übergriff verurteilt

Wien - In einem Prozess um Polizeigewalt sind am Montag am Wiener Landesgericht die Urteile gefallen. Von acht angeklagten Polizeibeamten wurden sechs schuldig erkannt, die beiden Hauptangeklagten im Alter von 37 und 29 Jahren erhielten wegen Amtsmissbrauchs und Körperverletzung bedingte Freiheitsstrafen von zwölf bzw. zehn Monaten. Sämtliche Urteile fielen so aus, dass sie für keinen schuldig gesprochenen Polizisten den zwingenden Amtsverlust bedeuten.

England beendet Corona-Maßnahmen am 19. Juli

London - England hebt am 19. Juli fast alle Corona-Maßnahmen auf und kehrt weitgehend zur Normalität zurück. Abstandsregeln und Maskenpflicht enden dann, Nachtclubs dürfen wieder öffnen, zudem gibt es dann keine Zuschauerbeschränkungen mehr. Das bestätigte Premierminister Boris Johnson am Montag in London - und rief zugleich zur Vorsicht auf. "Diese Pandemie ist bei weitem nicht vorbei. Diese Krankheit gefährdet weiterhin Sie und Ihre Familien", sagte Johnson.

Biden: Protestierende Kubaner wollen Freiheit

Havanna/Washington - Angesichts der Proteste in Kuba hat US-Präsident Joe Biden seine Unterstützung für die Demonstranten bekundet. Seine Regierung stehe an der Seite der Kubaner, die sich nach Freiheit und einem Ende "der jahrzehntelangen Unterdrückung und des wirtschaftlichen Leids" sehnten, so Biden am Montag. "Die Vereinigten Staaten rufen das kubanische Regime auf, in diesem entscheidenden Moment seinem Volk zuzuhören und auf seine Bedürfnisse einzugehen, anstatt sich selbst zu bereichern."

UNO: In Coronakrise weltweit viel mehr Unterernährte

Rom - Der Hunger in der Welt hat einem UNO-Bericht zufolge im Jahr der Corona-Pandemie 2020 deutlich zugenommen. Zwischen 720 und 811 Millionen Menschen - knapp ein Zehntel der Weltbevölkerung - waren Schätzungen zufolge im vergangenen Jahr unterernährt, wie aus dem Report zur Lage der weltweiten Nahrungsmittelsicherheit hervorgeht. Dies seien 70 bis 161 Millionen mehr als 2019, rechneten Fachleute der Welternährungsorganisation FAO in dem am Montag veröffentlichten Bericht vor.

Rendi-Wagner verschärft Angriffe auf Doskozil

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner legt im innerparteilichen Streit mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nach und nennt ihn "unehrlich" und "sehr inkonsequent". Im "Puls 4/24"-Sommergespräch wirft sie ihm weiters vor, dass ihm der Erfolg der Partei "nicht so wichtig" sei. Inhaltlich hält sie aktuell Abschiebungen nach Afghanistan für durchführbar, ist für den Bau des Lobautunnels und für vorgezogene zweite Impftermine.

Weltgemeinschaft will Schutz der Artenvielfalt verbessern

Montreal/Kunming - Die Vertragsstaaten der UNO-Konvention über die biologische Vielfalt (CBD) wollen den Verlust von Arten und Lebensraum bremsen oder möglichst stoppen. Eine Strategie für das kommende Jahrzehnt soll auf der 15. Weltnaturschutzkonferenz Cop15 im Oktober in Kunming in China beschlossen werden. Der Entwurf, der am Montag vom CBD-Sekretariat veröffentlicht wurde, sieht vor, bis 2030 mindestens 30 Prozent der für Biodiversität besonders wichtigen Landflächen und Meere zu bewahren.

Berichte über sexuelle Übergriffe auf "X-Jam"-Maturareisen

Wien - Über Fälle von sexuellen Übergriffen und rassistisch motivierter Gewalt vonseiten der Security-Mitarbeiter bei "X-Jam"-Maturareisen in Kroatien haben "Kronen Zeitung" und die "Heute.at" am Montag berichtet. Ein 18-Jähriger soll zuvor via sozialer Netzwerke dazu aufgerufen haben, derartige Vorfälle bekannt zu machen. Gegenüber der APA hat der Veranstalter von vier Mitarbeitern berichtet, die wegen verbaler Äußerungen oder unverhältnismäßigem Verhalten verwiesen wurden.

