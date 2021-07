Erstmals seit einem Monat wieder mehr als 200 Corona-Fälle

Wien - Erstmals seit einem Monat sind in Österreich wieder mehr als 200 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet worden. Laut Innen- und Gesundheitsministerium kamen in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 218 neue Fälle hinzu. Ähnlich viele hatte es zuletzt am 13. Juni gegeben - damals waren es 233 gewesen. Auch die Zahl der Patienten in Spitälern hat wieder zugenommen. Insgesamt 111 Covid-19-Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden, um acht mehr als am Montag.

Über 80 Tote nach Großbrand auf Corona-Station im Irak

Nassiriya - Wieder sind bei einem Brand in der Corona-Station eines irakischen Krankenhauses Dutzende Menschen ums Leben gekommen, darunter offenbar erneut auch Covid-Patienten. Mindestens 83 Menschen starben bei dem nächtlichen Brand, wie Ammar Baschar, Sprecher der lokalen Gesundheitsbehörde, am Dienstag sagte. Viele Menschen suchten laut Augenzeugen noch nach Angehörigen. Die Staatsagentur INA berichtete zudem von rund 50 Verletzten, medizinische Kreise von 100 Verletzten.

Doskozil weist Rendi-Wagners Vorwürfe zurück

Eisenstadt/Wien/Klagenfurt - Der burgenländische SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil hat am Dienstag Vorwürfe der Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner, er würde "inkonsequent" und "unehrlich" agieren, zurückgewiesen und sprach von "Beflegelung". "Das wird schon zur Posse. Ich hör' mir das gar nicht mehr an", stellte er fest und meinte, ihm gerade in Fragen der Migration Inkonsequenz vorzuwerfen: "Das ist ein starkes Stück." Weiters bekräftigte der Landeshauptmann, im Burgenland zu bleiben.

Kinderrechte bei Asylverfahren nur unzulänglich umgesetzt

Wien - Österreich wird bei Asyl- und fremdenrechtlichen Verfahren in Sachen Kinderrechte internationalen und verfassungsrechtlichen Verpflichtungen "nur unzulänglich gerecht". Zu diesem Ergebnis kommt die von Ex-OGH-Präsidentin Irmgard Griss geleitete Kindeswohlkommission. "Beim Vollzug kommt wenig davon an", so Griss bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Außerdem gebe es beim Schutz unbegleiteter Minderjähriger einen "Fleckerlteppich" je nach Bundesland.

18 Jahre Haft für Mordversuch an Expartnerin

Wien - Ein 41-jähriger Mann ist am Dienstag bei seinem Prozess wegen versuchten Mordes am Wiener Landesgericht einstimmig im Sinne der Anklage zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Geschworenen sahen es folglich als gegeben an, dass der Mann im Oktober 2020 in Wien mit einem Messer auf seine Ex-Partnerin in Tötungsabsicht eingestochen hatte. Der Beschuldigte legte Rechtsmittel ein - somit ist das Urteil nicht rechtskräftig.

Sondersitzung zu Finanzministeriums-Akten geplant

Wien - Die an den Ibiza-Untersuchungsausschuss gelieferten Akten aus dem Finanzministerium werden nun auch Thema einer Sondersitzung des Nationalrats. SPÖ und FPÖ kündigten am Dienstag einen gemeinsamen Antrag an. Konkret geht es um den Versuch von Ressortchef Gernot Blümel (ÖVP), "dem Untersuchungsausschuss in Missachtung des VfGH-Beschlusses wesentliche Akten und Unterlagen vorzuenthalten". Die "außerordentliche Tagung" findet in der sitzungsfreien Zeit statt.

Neue Einreiseregeln in Slowenien - 3-G auch bei Transit

Ljubljana - Die slowenische Polizei bestätigt, dass in Slowenien ab 15. Juli auch für Durchreisende die 3-G-Regel angewendet wird. "Für den Transit gibt es keine Ausnahme mehr", teilte eine Pressesprecherin am Dienstag auf APA-Anfrage mit. Mit der neuen Verordnung, die am Sonntag in Kraft trat, fallen auch die meisten anderen Ausnahmen weg. Alle Einreisenden werden somit ab Donnerstag einen Nachweis mitführen müssen, dass sie entweder geimpft, getestet oder genesen sind.

19-Jähriger bei Matura-Reise in Kroatien festgenommen

Wien - Nach Berichten über sexuelle Übergriffe bei der "X-Jam"-Maturareise in Kroatien hat die kroatische Polizei bestätigt, vergangene Woche einen 19-jährigen Österreicher unter dem Verdacht auf Vergewaltigung festgenommen zu haben. Bei Ermittlungen sei der Verdacht bestätigt worden, dass er am 7. Juli eine junge volljährige Frau vergewaltigt haben soll, teilte eine Sprecherin der Polizeibehörde in Istrien am Dienstag auf APA-Anfrage mit.

Die Wiener Börse tendiert im Verlauf knapp behauptet

Wien - Der heimische Leitindex ATX hat sich am frühen Dienstagnachmittag um 0,11 Prozent leichter bei 3.435,61 Zählern gezeigt. Auch das europäische Umfeld fand trotz positiver Übersee-Vorgaben noch keine klare Richtung. Laut Marktbeobachtern hielten sich einige Anleger angesichts der beginnenden US-Berichtssaison zurück. Datenseitig richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger heute auf die anstehenden Verbraucherpreise in den USA.

