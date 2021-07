Erstmals seit einem Monat wieder mehr als 200 Corona-Fälle

Wien - Erstmals seit einem Monat sind in Österreich wieder mehr als 200 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet worden. Laut Innen- und Gesundheitsministerium kamen in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 218 neue Fälle hinzu. Ähnlich viele hatte es zuletzt am 13. Juni gegeben - damals waren es 233 gewesen. Auch die Zahl der Patienten in Spitälern hat wieder zugenommen. Insgesamt 111 Covid-19-Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden, um acht mehr als am Montag.

Kurz würdigt vor UNO globale Erfolge in Kampf gegen Pandemie

New York - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat in einer Rede vor den Vereinten Nationen die Erfolge der Welt in der Pandemiebekämpfung gewürdigt. "Die Covid-Krise hat uns viele Bereiche gezeigt, in denen wir besser werden müssen. Doch wir haben uns in der Pandemie auch von der besten Seite gezeigt", sagte er am Dienstagvormittag (Ortszeit) im UNO-Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) mit Blick auf Impfstoffentwicklung und die aufopfernde Arbeit der Gesundheitsmitarbeiter.

FPÖ will Ende von Corona-"Testzwang"

Wien - Die FPÖ fordert einen sofortigen Stopp der Testpflicht von nicht gegen das Coronavirus geimpften oder genesenen Personen für den 3-G-Nachweis. Angesichts der steigenden Impfquote könne es nicht sein, dass eine immer kleiner werdende Gruppe "permanenten Testschikanen" ausgesetzt sei, sagte Parteichef Herbert Kickl zur APA. Wenn Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) meint, die Pandemie sei für Geimpfte vorbei, dann müsse sie auch für alle anderen vorbei sein, so sein Argument.

Doskozil weist Rendi-Wagners Vorwürfe zurück

Eisenstadt/Wien/Klagenfurt - Der burgenländische SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil hat am Dienstag Vorwürfe der Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner, er würde "inkonsequent" und "unehrlich" agieren, zurückgewiesen und sprach von "Beflegelung". "Das wird schon zur Posse. Ich hör' mir das gar nicht mehr an", stellte er fest und meinte, ihm gerade in Fragen der Migration Inkonsequenz vorzuwerfen: "Das ist ein starkes Stück." Weiters bekräftigte der Landeshauptmann, im Burgenland zu bleiben.

Van der Bellen sieht EU-Klimamaßnahmen am richtigen Weg

Brüssel - Für Bundespräsident Alexander Van der Bellen geht das Klimamaßnahmenpaket "Fit for 55" der EU-Kommission "absolut" in die "richtige Richtung". EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe ihm beim Treffen "ein paar Details" dazu verraten, sagte Van der Bellen am Dienstag in Brüssel. "Die Schwierigkeit wird noch sein, innerhalb der 27 Mitgliedstaaten genau auszuhandeln, wer sich worauf konzentriert. Das wird morgen noch nicht erledigt sein."

Kennedy-Witwe soll US-Botschafterin in Wien werden

New York/Washington/Wien - Die Witwe des früheren US-Senators Ted Kennedy, Victoria Kennedy, soll neue amerikanische Botschafterin in Wien werden. Die Präsidentschaftskanzlei bestätigte am Dienstagnachmittag der APA, dass Österreich den USA das für die Ernennung erforderliche Einverständnis ("Agr�ment") erteilt habe. Aus dem Weißen Haus gab es gegenüber der APA keine Bestätigung. "Nichts ist endgültig, solange wir keine Nominierung bekannt geben", sagte ein Sprecher am Dienstagvormittag (Ortszeit).

Österreichs Hitzrekord des Jahres blieb ungebrochen

Wien - Die bisherige Hitzerekord des Jahres ist am heutigen Dienstag ungebrochen geblieben, die 37,0 Grad Celsius in Potschach in Niederösterreich liegen unter dem Höchstwert vom Donnerstag vergangener Woche, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). An diesem Tag wurden im ebenfalls in Niederösterreich gelegenen Bad Deutsch-Altenburg am Nachmittag 37,5 Grad gemessen.

Missbrauch auf Maturareise - Ermittlungen gegen 19-Jährigen

Wien - Ein junger Österreicher ist in der Vorwoche in Kroatien festgenommen worden. Das bestätigte das Außenministerium am späten Dienstagnachmittag der APA. Der 19-Jährige soll Medienberichten zufolge als Teilnehmer einer Maturareise eine ebenfalls aus Österreich stammende Maturantin in einem Hotelzimmer vergewaltigt haben.

Die Wiener Börse schließt etwas schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX hat sich am Dienstag leicht um 0,20 Prozent auf 3.432,52 Zähler abgeschwächt. Auch das europäische Umfeld fand keine klare Richtung. In den USA hat die Inflation im Juni überraschend und stark angezogen, wurde am Nachmittag bekannt. Dies lastete zwar auf dem Euro, an den Aktienmärkten blieb es aber ohne nennenswerten Einfluss. Zudem hat in den USA die Berichtssaison Fahrt aufgenommen.

