Wieder mehr als 300 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Am Donnerstag sind in Österreich wieder mehr als 300 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet worden. Der nunmehrige Anstieg rief auch die Bundesregierung auf den Plan, am Vormittag lief dazu eine Sitzung der Corona-Task-Force im Bundeskanzleramt. Dabei werden weitere Maßnahmen besprochen. Einen leichten Rückgang gab es unterdessen bei Spitalspatienten, in Krankenhäusern mussten am Donnerstag um fünf weniger als am Mittwoch behandelt werden.

Gesundheitsministerium will wieder Corona-Verschärfungen

Wien - Das Gesundheitsministerium tritt für eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen ein, um die überraschend schnell steigenden Infektionszahlen wieder in den Griff zu bekommen. In einem der APA vorliegenden Papier ist von einem "sehr besorgniserregenden Szenarium" die Rede. Daher schlägt man etwa vor, dass der "Grüne Pass" erst bei Voll-Immunisierung gelten soll, dass nur noch Geimpfte die Nachtgastronomie nutzen können und dass die Registrierungspflicht aufrecht bleibt.

Neun Tote und 70 Vermisste bei Unwetter in der Eifel

Schuld/Bad Neuenahr - Nach Überflutungen und Dauerregen sind laut Polizei im Eifel-Landkreis Ahrweiler neun Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei in Koblenz wurden sie an verschiedenen Orten im Landkreis gefunden. Die weiteren Umstände seien noch unklar. Im Eifel-Ort Schuld bei Adenau waren den Angaben zufolge in der Nacht auf Donnerstag sechs Häuser eingestürzt. Derzeit würden dort knapp 70 Menschen vermisst.

Letzter Befragungstag im U-Ausschuss ohne Auskunftspersonen

Wien - Der Ibiza-Untersuchungsausschuss schließt am Donnerstag seinen Befragungsreigen ab - und das ohne Befragte. Alle geladenen Auskunftspersonen haben nämlich abgesagt, darunter etwa der ehemalige FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache. Die Abgeordneten treten dennoch zusammen, gilt es doch, auch formell die Abwesenheit festzustellen. Außerdem sollen gegen jene Personen, die ihr Fehlen nicht ausreichend begründet haben, Beugestrafen beantragt werden.

Merkel zu Besuch in Washington

Washington - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu ihrem vermutlich letzten Besuch als Regierungschefin in den USA angekommen. Merkel landete am Mittwochabend (Ortszeit) auf dem internationalen Flughafen der Hauptstadt Washington. Sie wird am Donnerstag zunächst Vizepräsidentin Kamala Harris und später im Weißen Haus Präsident Joe Biden treffen. Außerdem wird Merkel die Ehrendoktorwürde der renommierten Johns-Hopkins-Universität verliehen.

Verschärfte Einreiseregeln in Slowenien

Ljubljana - Slowenien verschärft ab Donnerstag seine Einreisebestimmungen: Die 3-G-Regel gilt ab sofort für alle, egal aus welchem Land man einreist. Alle Reisenden müssen nachweisen, dass sie entweder geimpft, getestet oder genesen sind. Ohne Nachweis wird eine zehntägige Quarantäne verhängt. Begleitete Kinder unter 15 Jahren sind von den Auflagen befreit. Ausnahmen gelten zudem weiterhin für den Transit und internationalen Warenverkehr.

Bundespräsident beim Dreier-Präsidententreffen in Slowenien

Kostanjevica na Krki/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft am Donnerstag mit seinen Amtskollegen aus Slowenien und Kroatien, Borut Pahor und Zoran Milanovic, zu ihrem traditionellen Dreier-Jahrestreffen zusammen. Pahor hat als Gastgeber heuer die Präsidenten in die Unterkrainer Kostanjevica na Krki eingeladen. Die Hauptthemen der Gespräche werden die Coronakrise, die Bekämpfung der Klimakrise und der europäische Weg der Westbalkanländer sein, hieß es aus der Präsidentschaftskanzlei.

Ärzte stellen bei Brasiliens Präsident Darmverschluss fest

Brasilia - Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist für eine mögliche Notoperation wegen eines Darmverschlusses in die brasilianische Millionenmetropole S�o Paulo verlegt worden. Bolsonaro kam am Mittwochabend (Ortszeit) in einem Flugzeug der Luftwaffe am Inlandsflughafen Congonhas in S�o Paulo an, wie im brasilianischen Fernsehen zu sehen war. Ein Krankenwagen brachte ihn weiter in das "Hospital Vila Nova Star".

