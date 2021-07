NATO beendet Afghanistan-Militäreinsatz

Kabul/Brüssel/Moskau - Die NATO hat ihren Militäreinsatz in Afghanistan nach knapp zwei Jahrzehnten beendet. Wie der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel von mehreren Diplomaten und Militärs bestätigt wurde, stehen die derzeit noch im Land stationierten Soldaten aus Staaten wie den USA und der Türkei mittlerweile vollständig unter der Führung der nationalen Kommandoketten. Der bisher blutigste Militäreinsatz des Bündnisses sei damit de facto Geschichte, hieß es.

Salzburger Festspiele starten mit dem "Jedermann"

Salzburg - Ab Samstag schallt wieder der Ruf "Jedermann" durch Salzburg: Mit dem Festspielklassiker von Hugo von Hofmannsthal starten die Festspiele in ihre Ausgabe 2021. Dabei sind erstmals Lars Eidinger als reicher Mann und Verena Altenberger als neue Buhlschaft zu erleben. Die eigentlich als Wiederaufnahme gedachte Inszenierung von Michael Sturminger hat sich dabei zur Neuinszenierung gewandelt, die mit Spannung erwartet wird.

"Un Certain Regard"-Jurypreis in Cannes an Sebastian Meise

Cannes - Der Film "Die Große Freiheit" des Österreichers Sebastian Meise ist bei den 74. Filmfestspielen in Cannes am Freitagabend mit dem Jurypreis der Sektion "Un Certain Regard" ausgezeichnet worden. Den Großen Preis dieser Sektion vergab die Jury unter dem Vorsitz der englischen Regisseurin Andrea Arnold an den Film "Unclenching the Fists" der Russin Kira Kovalenko.

Verordnungen zu neuen Corona-Restriktionen erlassen

Wien - Das Gesundheitsministerium hat Freitagabend die Verordnung zu den neuen Restriktionen erlassen, mit denen man dem Anstieg der Corona-Infektionen begegnen will. Demnach ist ab 22. Juli der Zugang zur Nachtgastronomie nur mehr für geimpfte Personen sowie mit negativem PCR-Testergebnis möglich. Ab 15. August gibt es das Zertifikat für den Grünen Pass außerdem erst bei vollständiger Immunisierung, also mit der zweiten Impfung.

Reproduktionszahl in den Niederlanden so hoch wie nie zuvor

Den Haag - In den Niederlanden breitet sich das Coronavirus durch die Delta-Variante immer rasanter aus. Die Reproduktionszahl liegt inzwischen bei 2,91, das ist der höchste Wert seit Ausbruch der Pandemie im März 2020, wie das zuständige Amt für Gesundheit und Umwelt RIVM am Freitag in Den Haag mitteilte. Die Zahl bedeutet, dass rechnerisch 100 Infizierte 291 weitere Personen anstecken und sich die Verbreitung des Virus zunehmend beschleunigt.

Freier "Stich-Tag" in vier steirischen Impfzentren

Graz - Im Zeichen wieder steigender Coronainfektionszahlen veranstaltet die Steiermark heute, Samstag, ihren geplanten freien Impftag. Impfwillige können ohne Anmeldung von 8.00 bis 18.00 Uhr in vier Impfzentren in Graz, Premstätten, im obersteirischen Bruck/Mur und im oststeirischen Gleisdorf vorstellig werden. Es werden rund 5.000 Immunisierungsdosen - AstraZeneca und Johnson & Johnson - gegen Covid-19 bereitgehalten. Geimpft wird ab 18 Jahren, auch aus anderen Bundesländern.

