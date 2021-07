Steinmeier besucht Flut-Katastrophengebiet in Deutschland

Erftstadt - Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt am Samstag in den von der Flutkatastrophe besonders hart getroffenen Rhein-Erft-Kreis (Nordrhein-Westfalen), Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel sicherte Hilfe zu und plant einen baldigen Besuch in der schwer verwüsteten Region in Rheinland-Pfalz. Die Gesamtzahl der bestätigten Todesopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erhöhte sich indes auf über 130. Zahlreiche Menschen wurden noch vermisst.

Freier "Stich-Tag" in vier steirischen Impfzentren

Graz - Im Zeichen wieder steigender Coronainfektionszahlen veranstaltet die Steiermark am Samstag ihren geplanten freien Impftag. Impfwillige können ohne Anmeldung von 8.00 bis 18.00 Uhr in vier Impfzentren in Graz, Premstätten, im obersteirischen Bruck/Mur und im oststeirischen Gleisdorf vorstellig werden. Es werden rund 5.000 Immunisierungsdosen - AstraZeneca und Johnson & Johnson - gegen Covid-19 bereitgehalten. Geimpft wird ab 18 Jahren, auch aus anderen Bundesländern.

Salzburger Festspiele starten mit dem "Jedermann"

Salzburg - Ab Samstag schallt wieder der Ruf "Jedermann" durch Salzburg: Mit dem Festspielklassiker von Hugo von Hofmannsthal starten die Festspiele in ihre Ausgabe 2021. Dabei sind erstmals Lars Eidinger als reicher Mann und Verena Altenberger als neue Buhlschaft zu erleben. Die eigentlich als Wiederaufnahme gedachte Inszenierung von Michael Sturminger hat sich dabei zur Neuinszenierung gewandelt, die mit Spannung erwartet wird.

74. Filmfestspiele Cannes gehen mit Palmenvergabe zu Ende

Cannes - Bei den 74. Filmfestspielen von Cannes werden am Samstag die Preise verliehen. Welcher der insgesamt 24 Beiträge dabei die Goldene Palme für sich reklamieren kann, bleibt auch diesmal bis zum Schluss spannend. Geht es nach Festivalbeobachtern, dürften Frauen die besseren Karten für eine Auszeichnung haben als einige ihrer etablierten männlichen Kollegen wie Paul Verhoeven, Nanni Moretti oder Fran�ois Ozon.

18.000 Angemeldete für 1.740 Medizin-Studienplätze

Wien - Knapp 18.000 Personen haben sich für den Aufnahmetest für das Medizinstudium angemeldet, der am Mittwoch (21. Juli) bereits zum zweiten Mal mit strengen Corona-Vorgaben abgehalten wird. So gilt etwa die 3G-Regel: Am Test teilnehmen dürfen also nur geimpfte, genesene oder getestete Personen - zudem ist außer am eigenen Sitzplatz eine FFP2-Maske zu tragen. Zu vergeben sind insgesamt 1.740 Studienplätze an den Medizin-Unis Wien, Graz und Innsbruck bzw. an der Uni Linz.

Waldbrand im US-Staat Oregon breitet sich weiter aus

Portland (Oregon) - Ein immer größer werdender Waldbrand hat Feuerwehrleute im US-Staat Oregon zum Rückzug gezwungen. Das Feuer wütet seit über einer Woche im südlichen Oregon und ist zum fünftgrößten Brand seit mehr als einem Jahrhundert erklärt worden, gaben Forstbeamte bekannt. Das unter dem Namen "Bootleg" bekannte Feuer ist das größte unter Dutzenden von Waldbränden, die in der extrem ausgetrockneten Landschaft des Westens der Vereinigten Staaten wüten.

Sammelklage gegen Autobahnbetreiber von Brücke in Genua

Genua - 1,5 Milliarden Euro als Entschädigung an die Bürger wegen des Einsturzes der Morandi-Autobahnbrücke in der italienischen Stadt Genua im Jahr 2018 mit 43 Todesopfern - das soll mit einer nun in die Wege geleiteten Sammelklage gegen die Autobahngesellschaft Autostrade per l'Italia (ASPI), Betreiberin der eingestürzten Brücke, erreicht werden. Die Bürger der norditalienischen Region Ligurien können sich über eine Website an der kostenlosen Sammelklage beteiligen.

