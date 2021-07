411 Neuinfektionen sind höchster Wert seit Ende Mai

Wien - In Österreich sind innerhalb von 24 Stunden bis Samstag 411 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 280 Fällen und ist der höchste Wert seit 29. Mai, als 498 positive Tests registriert wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner stieg seit dem Vortag von knapp 19 auf einen Wert von rund 22. Zudem gab es damit in Österreich 3.262 aktive Fälle, so viel wie seit genau einem Monat nicht mehr.

Steinmeier besucht Flut-Katastrophengebiet in Deutschland

Erftstadt - Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt am Samstag in den von der Flutkatastrophe besonders hart getroffenen Rhein-Erft-Kreis (Nordrhein-Westfalen), Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel sicherte Hilfe zu und plant einen baldigen Besuch in der schwer verwüsteten Region in Rheinland-Pfalz. Die Gesamtzahl der bestätigten Todesopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erhöhte sich indes auf über 130. Zahlreiche Menschen wurden noch vermisst.

Südafrika räumt auf nach Tagen der Gewalt und Zerstörung

Johannesburg - Nach einer Woche der Gewalt mit mehr als 200 Toten in Teilen Südafrikas hat sich die Sicherheitslage nach der Mobilisierung von 25.000 Soldaten weitgehend stabilisiert. Tausende nutzten das am Samstag in den zwei betroffenen Provinzen für Aufräumarbeiten, an denen sich viele Freiwillige beteiligten. In sozialen Medien wurde der soziale Zusammenhalt der Nation beschworen, den auch Präsident Cyril Ramaphosa am Vorabend in einer TV-Rede an die Nation betont hatte.

Freier "Stich-Tag" in vier steirischen Impfzentren

Graz - Im Zeichen wieder steigender Coronainfektionszahlen veranstaltet die Steiermark am Samstag ihren geplanten freien Impftag. Impfwillige können ohne Anmeldung von 8.00 bis 18.00 Uhr in vier Impfzentren in Graz, Premstätten, im obersteirischen Bruck/Mur und im oststeirischen Gleisdorf vorstellig werden. Es werden rund 5.000 Immunisierungsdosen - AstraZeneca und Johnson & Johnson - gegen Covid-19 bereitgehalten. Geimpft wird ab 18 Jahren, auch aus anderen Bundesländern.

Salzburger Festspiele starten mit dem "Jedermann"

Salzburg - Ab Samstag schallt wieder der Ruf "Jedermann" durch Salzburg: Mit dem Festspielklassiker von Hugo von Hofmannsthal starten die Festspiele in ihre Ausgabe 2021. Dabei sind erstmals Lars Eidinger als reicher Mann und Verena Altenberger als neue Buhlschaft zu erleben. Die eigentlich als Wiederaufnahme gedachte Inszenierung von Michael Sturminger hat sich dabei zur Neuinszenierung gewandelt, die mit Spannung erwartet wird.

Drei Tote nach Sprung aus brennendem Haus in Frankreich

Marseille - Beim Versuch, sich vor den Flammen eines Hausbrandes zu retten, sind im südfranzösischen Marseille drei Menschen gestorben. Sie waren aus dem Fenster gesprungen, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Eine vierte Person überlebte den Sprung demnach, Medienberichten zufolge könnte es sich dabei um einen Säugling handeln.

Präsident Macron besucht Wallfahrtsort Lourdes

Lourdes - Als erster französischer Staatspräsident der Fünften Republik (seit 1958) hat Emmanuel Macron am Freitag den Wallfahrtsort Lourdes besucht. Zum Abschluss einer zweitägigen Pyrenäen-Reise wurde er vom päpstlichen Delegierten für den weltberühmten südfranzösischen Pilgerort, Weihbischof Antoine Herouard, erwartet und traf sich mit Vertretern des durch die Corona-Pandemie stark beeinträchtigten örtlichen Tourismus, berichtete Kathpress.

18.000 Angemeldete für 1.740 Medizin-Studienplätze

Wien - Knapp 18.000 Personen haben sich für den Aufnahmetest für das Medizinstudium angemeldet, der am Mittwoch (21. Juli) bereits zum zweiten Mal mit strengen Corona-Vorgaben abgehalten wird. So gilt etwa die 3G-Regel: Am Test teilnehmen dürfen also nur geimpfte, genesene oder getestete Personen - zudem ist außer am eigenen Sitzplatz eine FFP2-Maske zu tragen. Zu vergeben sind insgesamt 1.740 Studienplätze an den Medizin-Unis Wien, Graz und Innsbruck bzw. an der Uni Linz.

