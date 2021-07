Hochwasser in Deutschland forderte zumindest 143 Tote

Stuttgart - Nach der Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind bisher insgesamt 143 Todesopfer gemeldet worden. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Die Lage in den betroffenen deutschen Regionen blieb auch am Samstag überwiegend angespannt; mancherorts begann das Wasser leicht zurückzugehen. Zu Mittag besuchten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und NRW-Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet den schwer getroffenen Ort Erftstadt.

Bericht: "Havanna-Syndrom" bei US-Auslandsvertretern in Wien

Wien - Wien soll nach einem Bericht des US-Magazins "The New Yorker" ein neuer Brennpunkt des "Havanna-Syndroms" sein. Rund zwei Dutzend US-Geheimdienstmitarbeiter, Diplomaten und andere Regierungsbeamte sollen unter geheimnisvollen Beschwerden leiden, wie sie zunächst Ende 2016 in der kubanischen Hauptstadt aufgetreten waren. US-Behörden verstärken nun dem Bericht zufolge die Suche nach der Ursache des Phänomens, das zunächst auf "Akustikattacken" zurückgeführt worden war.

Zweite Wallfahrt Hadsch in Corona-Pandemie beginnt

Riad - Zum zweiten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie findet in Saudi-Arabien ab Sonntag die muslimische Wallfahrt Hadsch (Hajj) statt. Die Zahl der zulässigen Pilger wurde von 10.000 im vergangenen Jahr auf rund 60.000 Gläubige erhöht. Das ist immer noch ein Bruchteil der mehr als zwei Millionen Muslime, die sich 2019 an der Wallfahrt beteiligt hatten. Hunderte Muslime trafen bereits am Samstag in Mekka ein. Wie im vergangenen Jahr sind keine ausländischen Pilger zugelassen.

Goldene Palme in Cannes an den französischen Film "Titane"

Cannes - Der Hauptpreis der Filmfestspiele in Cannes geht zum zweiten Mal an eine Frau: Die Jury zeichnete am Samstag das Fantasy-Drama "Titane" der Französin Julia Ducournau mit der Goldenen Palme aus - zuletzt hatte die Neuseeländerin Jane Campion 1993 für "Das Piano" den begehrten Preis erhalten.

Biden will sich weiter für "Dreamer"-Programm einsetzen

Washington - Ein US-Bundesgericht in Texas hat das sogenannte DACA-Schutzprogramm für junge Einwanderer ohne dauerhaftes Aufenthaltsrecht gekippt. Das Gericht erklärte das vom früheren US-Präsidenten Barack Obama entworfene Programm, das manche minderjährige Einwanderer vor der Ausweisung schützt, für rechtswidrig. Präsident Joe Biden kündigte am Samstag an, gegen die Entscheidung aus Houston in Berufung zu gehen.

Freier steirischer "Stichtag": 2.657 von 5.000 Dosen geimpft

Graz - Der von der Steiermark am Samstag angebotene Impftag ohne Anmeldung ist den Verantwortlichen zufolge gut angenommen worden, auch wenn "nur" 2.657 von rund 5.000 Impfdosen vergeben wurden. Favorit war dabei eindeutig der Wirkstoff von Johnson & Johnson, der insgesamt an allen vier Impfstraßen 2.256 mal verimpft wurde. Von AstraZeneca wurden 401 Dosen verimpft. Das Angebot soll fortgeführt, der genaue Tag und die Standorte Anfang nächster Woche bekanntgegeben werden.

Chats legen Einmischung Schmids in Kika/Leiner-Pleite nahe

Wien/St. Pölten - Die aus dem Finanzministerium an den Ibiza-Untersuchungsausschuss gelieferten Unterlagen deuten eine mögliche Einmischung Thomas Schmids in die Kika/Leiner-Pleite an. Demnach könnte der einstige Generalsekretär im Ressort über das Bundesrechenzentrum (BRZ) den Insolvenzantrag der Möbelhauskette an das Gericht abgestoppt haben, berichtete das Online-Magazin zackzack.at am Samstag. Verkauft wurde die Kette schließlich an die Signa Holding des Investors Rene Benko.

Hauptangeklagter in Wiener IS-Prozess vorübergehend in Haft

Wien/Graz - Justizielles Verwirrspiel um Turpal I., den Hauptangeklagten in einem seit 7. Juli in Wien laufenden Terrorprozess gegen zwei Foreign Fighter der radikalislamistischen Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) und den in einem vorangegangenen Verfahren bereits zu 20 Jahren verurteilten früheren "Hassprediger" Mirsad O. Turpal I. wurde am vergangenen Donnerstag in Haft genommen, kam am heutigen Samstag aber wieder auf freien Fuß, wie sein Verteidiger Florian Kreiner mitteilte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red