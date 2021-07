Starkregenfront brachte Verwüstungen in Teilen Österreichs

Hallein/Mittersill/Kitzbühel - In vielen Teilen Österreichs hat eine Starkregenfront in der Nacht auf Sonntag für Hochwasser und Erdrutsche gesorgt. Das Land Salzburg konnte auch in der Früh noch keine Entwarnungen geben. Der Zivilschutzalarm in der Stadt Hallein, wo am Samstag die Altstadt überflutet wurde, blieb aufrecht. In Mittersill im Pinzgau sowie in Kufstein in Tirol wurde in der Nacht der Zivilschutzalarm ausgelöst. Auch Oberösterreich und das Wiener Stadtgebiet waren von den Unwettern betroffen.

Unwetter in Deutschland - Merkel besucht Hochwasseropfer

Berchtesgaden/Berlin/Koblenz - Unwetter hatten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine Schneise der Verwüstung hinterlassen - mehr als 150 Menschen starben durch die Fluten. Bei neuen Unwettern hat am späten Samstagabend der Landkreis Berchtesgadener Land in Oberbayern den Katastrophenfall ausgerufen. Auch in der Sächsischen Schweiz gingen gewaltige Regenmassen nieder. Am Sonntag will die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die am schwersten getroffenen Gebiete in der Eifel besuchen.

Sobotka für Sterbehilfe-Regelung im Verfassungsrang

Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ist für eine Verfassungsbestimmung, die nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) den Umgang mit der Sterbehilfe in Österreich regelt. Wie diese aussehen soll, ließ er im APA-Interview offen. Im Umgang mit NS-belasteten Straßennamen plädiert er für historische Ergänzungen statt für die Umbenennung. Den Parlamentsumbau sieht Sobotka im Fahrplan und will das Hohe Haus zum Vorbild für Inklusion machen.

Zweite Wallfahrt Hadsch in Corona-Pandemie beginnt

Riad - Zum zweiten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie findet in Saudi-Arabien ab Sonntag die muslimische Wallfahrt Hadsch (Hajj) statt. Die Zahl der zulässigen Pilger wurde von 10.000 im vergangenen Jahr auf rund 60.000 Gläubige erhöht. Das ist immer noch ein Bruchteil der mehr als zwei Millionen Muslime, die sich 2019 an der Wallfahrt beteiligt hatten. Hunderte Muslime trafen bereits am Samstag in Mekka ein. Wie im vergangenen Jahr sind keine ausländischen Pilger zugelassen.

Lebensmittelverschwendung für Österreicher problematisch

Wien - Klarere Hinweise auf Verpackungen und einen ressourcenschonenden Umgang mit Nahrungsmitteln: Das sind die Wünsche der Verbraucher an die Lebensmittelindustrie, aber an die anderen Konsumenten. Das geht aus einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact im Auftrag von Danone unter 3.000 Österreichern, Deutschen und Schweizern hervor. Dabei ist das Problembewusstsein bezüglich Lebensmittelverschwendung hierzulande im Ländervergleich besonders hoch ausgeprägt.

Kurz und Kogler: Hochwasser-Hilfe aus Katastrophenfonds

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) haben am Sonntag den Geschädigte des Hochwassers Hilfe aus dem Katastrophenfonds zugesagt. "Die Bilder aus Teilen Österreichs und besonders aus Hallein oder dem Tiroler Unterland machen betroffen und schockiert. Wir werden als Bundesregierung alles in unserer Macht stehende tun, um den Betroffenen vor Ort zu helfen", so Kurz in einem Statement gegenüber der APA.

Mindestens 13 Tote bei Tanklaster-Unglück in Kenia

Nairobi - Im ostafrikanischen Kenia sind laut Polizeiangaben bei der Explosion eines Tanklasters mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen und elf weitere verletzt worden. Das Unglück hatte sich ereignet, nachdem der Lastzug im westlichen Siaya-Distrikt auf der Autobahn in einen Unfall mit einem Milchwagen verwickelt war. Als Anrainer den umgekippten Tankwagen zu plündern versuchten, ereignete sich die Explosion. Die genaue Ursache dafür ist laut Polizei noch unbekannt.

