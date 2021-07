Lokale Überflutungen durch Starkregen über Österreich

Hallein/Kufstein/Wien - Starkregen über weiten Teilen Österreichs hat seit Samstag lokal für Überflutungen und Verwüstungen sorgt. In Hallein in Salzburg wurde die Altstadt überschwemmt, auch die Innenstadt von Kufstein in Tirol stand "unter Wasser, wie wir es noch nie erlebt haben", berichtete Bürgermeister Martin Krumschnabel der APA. Stellenweise regnete es in wenigen Stunden ähnlich viel oder sogar mehr als in einem durchschnittlichen gesamten Juli. Verletzt wurde vorerst niemand.

Zahl der Unwetter-Toten in Deutschland auf 150 gestiegen

Berchtesgaden/Berlin/Koblenz - Vier Tage nach den verheerenden Unwettern in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 150 gestiegen. Allein im Kreis Ahrweiler kamen nach Polizeiangaben mindestens 110 Menschen ums Leben, 670 wurden verletzt. In Nordrhein-Westfalen lag die Zahl der bestätigten Todesopfer bis zum Sonntag bei 45, darunter vier Feuerwehrleute. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besuchte die besonders betroffene Eifel.

Zweite Wallfahrt Hadsch in Corona-Pandemie begonnen

Riad - Unter strengen Corona-Auflagen haben Tausende Pilger die muslimische Wallfahrt Hadsch in Saudi-Arabien begonnen. Rund 36.000 Menschen reisten laut Nachrichtensender Al-Akhbariya nach Mekka, Tausende weitere sollten noch im Laufe des Sonntags folgen. Insgesamt sind 60.000 in Saudi-Arabien lebende Pilger zugelassen. Das ist nur ein Bruchteil der über zwei Millionen, die sonst an der Pilgerfahrt teilnehmen. Der Hadsch ist normalerweise die größte Muslimen-Versammlung weltweit.

Debatte über kostenpflichtige Coronatests nimmt Fahrt auf

Wien - Die Debatte über kostenpflichtige Coronastests nimmt langsam Fahrt auf. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) kündigte diese in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" (Sonntag-Ausgabe) zwar nicht an, schloss sie aber auch nicht aus. Über den Sommer blieben die Tests jedenfalls gratis, sagte er und: "Im Herbst werden wir die Lage neu bewerten." Die SPÖ protestierte dennoch gegen die vagen Aussagen des Ministers.

Mittelschweres Erdbeben im Südiran

Teheran - In den südiranischen Provinzen Fars und Bushehr hat es am Sonntag ein mittelschweres Erdbeben gegeben. Nach Angaben der Nachrichtenagentur ISNA ist von dem Beben der Stärke 5,7 besonders die Kleinstadt Khesht an der Grenze der beiden Provinzen betroffen. Mehrere Rettungsteams wurden in die beiden südlichen Provinzen entsandt. Details zu möglichen Opfern und Ausmaß der Schäden liegen noch nicht vor. In Bushehr befindet sich ein iranisches Atomkraftwerk.

Bolsonaro nach Darmverschluss aus Krankenhaus entlassen

Sao Paulo - Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist nach vier Tagen im Krankenhaus entlassen worden. Er war seit Mittwoch in der Klinik in Sao Paulo wegen eines Darmverschlusses behandelt worden. Der rechte Politiker hatte über andauernden Schluckauf geklagt. Bolsonaro werde nach seiner Entlassung Sonntag früh (Ortszeit) von einem Ärzteteam weiter beobachtet, teilte das Präsidialamt mit.

18 Fischerboote vor Borneo gesunken - 15 Menschen gestorben

Jakarta - Bei der Havarie von 18 Fischerbooten vor der indonesischen Insel Borneo sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Einsatzkräfte hätten seit Mittwoch 80 Menschen retten können, suchten jedoch noch immer nach 43 Vermissten, sagte der Chef des örtlichen Rettungsdienstes, Yopi Haryadi, am Sonntag. Die Boote seien am Mittwoch bei heftigen Gewittern im Südchinesischen Meer von bis zu fünf Meter hohen Wellen getroffen worden. Hinzu kamen starke Winde und sintflutartiger Regen.

KZ-Überlebende Esther Bejarano in Hamburg beigesetzt

Hamburg - Mit einer bewegenden Trauerfeier haben sich Familie, Freunde und Politiker am Sonntag in Hamburg von der KZ-Überlebenden Esther Bejarano verabschiedet. Die Musikerin und Aktivistin war am 10. Juli nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben. In die Kapelle auf dem Jüdischen Friedhof in Ohlsdorf konnten nur wenige Gäste. Darunter waren Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red