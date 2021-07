Lokale Überflutungen durch Starkregen über Österreich

Hallein/Kufstein/Wien - Starkregen über weiten Teilen Österreichs hat seit Samstag lokal für Überflutungen und Verwüstungen sorgt. In Hallein in Salzburg wurde die Altstadt überschwemmt, auch die Innenstadt von Kufstein in Tirol stand "unter Wasser, wie wir es noch nie erlebt haben", berichtete Bürgermeister Martin Krumschnabel der APA. Stellenweise regnete es in wenigen Stunden ähnlich viel oder sogar mehr als in einem durchschnittlichen gesamten Juli. Verletzt wurde vorerst niemand.

Zahl der Unwetter-Toten in Deutschland auf 150 gestiegen

Berchtesgaden/Berlin/Koblenz - Vier Tage nach den verheerenden Unwettern in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 150 gestiegen. Allein im Kreis Ahrweiler kamen nach Polizeiangaben mindestens 110 Menschen ums Leben, 670 wurden verletzt. In Nordrhein-Westfalen lag die Zahl der bestätigten Todesopfer bis zum Sonntag bei 45, darunter vier Feuerwehrleute. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besuchte die besonders betroffene Eifel.

U-Ausschuss-Nachspiel im Nationalrat

Wien - Auch wenn die Befragungen der Auskunftspersonen vorbei sind, wollen SPÖ und FPÖ den U-Ausschuss nicht auf sich beruhen lassen. Für den Montag wurde mitten in den parlamentarischen Sommerferien eine Sondersitzung des Nationalrats einberufen. Widmen will man sich dort in erster Linie den verzögerten Aktenlieferungen durch das Finanzministerium, für die Ressortchef Gernot Blümel (ÖVP) verantwortlich gemacht wird. An ihn wird auch die "Dringliche Anfrage" der SPÖ gerichtet sein.

"Freedom Day": England hebt fast alle Corona-Maßnahmen auf

London - Trotz dramatisch steigender Infektionszahlen werden im größten britischen Landesteil England heute, Montag, fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Sowohl die Pflicht zum Tragen von Masken als auch Abstandsregeln und zahlenmäßige Beschränkungen für Veranstaltungen in Innenräumen werden abgeschafft. Premierminister Boris Johnson setzt auf die Eigenverantwortung der Menschen. Doch Experten warnen, dass die Situation trotz hoher Impfquote außer Kontrolle geraten könnte.

Debatte über kostenpflichtige Coronatests nimmt Fahrt auf

Wien - Die Debatte über kostenpflichtige Coronastests nimmt langsam Fahrt auf. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) kündigte diese in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" (Sonntag-Ausgabe) zwar nicht an, schloss sie aber auch nicht aus. Über den Sommer blieben die Tests jedenfalls gratis, sagte er und: "Im Herbst werden wir die Lage neu bewerten." Die SPÖ protestierte dennoch gegen die vagen Aussagen des Ministers.

Kostenlose PCR-Gurgeltests ab Montag in Linz

Linz - Ab Montag startet auch Linz mit kostenlosen PCR-Gurgeltests. Oberösterreich ist damit das zweite Bundesland nach Wien, in dem diese Tests angeboten werden. Nach Linz folgen am 2. August die Bezirke Gmunden und Vöcklabruck. Bei guter Resonanz sei eine Ausrollung auf das gesamte Bundesland möglich, informierte das Land OÖ.

Journalisten, Menschenrechtsaktivisten weltweit ausgespäht

Wien - Hunderte Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Oppositionelle weltweit sind offenbar Opfer illegaler staatlicher Abhöraktionen geworden. Geheimdienste und Polizeibehörden mehrerer Länder haben demnach eine Cyberwaffe des israelischen Unternehmens NSO Group massiv missbraucht, um damit Mobiltelefone anzugreifen. Das zeigen Recherchen von "Zeit", Süddeutscher Zeitung sowie 17 weiteren Redaktionen aus zehn Ländern, wie die "Zeit" am Sonntagabend berichtete.

Zeichner von umstrittener Mohammed-Karikatur gestorben

Stockholm - Der dänische Zeichner Kurt Westergaard, dessen Mohammed-Karikatur Proteste in zahlreichen Ländern auslöste und letztlich Auslöser des blutigen Anschlags auf die Redaktion des Satiremagazins "Charlie Hebdo" in Paris war, ist tot. Westergaard starb nach langer Krankheit im Alter von 86 Jahren, wie seine Familie am Sonntag der dänischen Zeitung "Berlingske" mitteilte.

