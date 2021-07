17-jährige Schwangere tot in Grazer Wohnung aufgefunden

Graz - Eine 17-jährige Schwangere ist Dienstagabend tot in einer Wohnung im Grazer Bezirk Geidorf gefunden worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, wurde ein 19-jähriger Verdächtiger festgenommen. Er bestreitet mit dem Ableben der Jugendlichen etwas zu tun zu haben. Der junge Mann gab aber zu, in der Wohnung gewesen zu sein und dass es auch einen Streit gab. Der Verdächtige befindet sich in Haft. Die junge Frau hatte offensichtliche Verletzungen.

IHS: Wirtschaft überwindet Corona-Schock

Wien - Österreichs Wirtschaft erholt sich nach der Corona-Krise im Vorjahr und schwenkt auf einen soliden Wachstumskurs ein, so das Institut für Höhere Studien (IHS) in seiner Mittelfristprognose mit dem Titel "Die Wirtschaft überwindet den Corona-Schock". In den Jahren 2021 bis 2025 erwartet das IHS ein Plus des realen Bruttoinlandsprodukts von im Schnitt 2,5 Prozent pro Jahr. Wirtschaftspolitisch sei jetzt kein Sparpaket, aber ein zukunftsorientierter Reformkurs notwendig.

Edtstadler pocht auf Werbeverbot für Sterbehilfe

Wien - Kanzleramtsministerin Karoline Edstadler (ÖVP) pocht darauf, dass auch nach dem VfGH-Spruch zur Sterbehilfe enge Grenzen gesetzt werden. Unter anderem spricht sie sich im APA-Interview für ein Verbot der Kommerzialisierung des assistierten Suizids aus: "Ich will nicht, dass mit dem Tod geworben wird, ich will auch nicht, dass mit dem Tod ein Geschäft gemacht wird." Vom Justizministerium vermisst Edstadler einen Gesetzesentwurf.

Apotheken bieten kostenlose PCR-Tests an

Wien - Apotheken werden demnächst kostenlose PCR-Tests anbieten, die ab Donnerstag für Nicht-Geimpfte etwa in der Nachtgastronomie vorgeschrieben sind. Das kündigte Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr im Gespräch mit der APA an. Das sei bereits mit dem Gesundheitsministerium und den Sozialversicherungen vereinbart. In der Apothekerkammer wird dieses Angebot noch Mittwochnachmittag vom Präsidium abgesegnet. Das Gesundheitsministerium will PCR-Tests auch in Ordinationen.

75. Bregenzer Festspiele eröffnet

Bregenz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch in seiner gewohnt launigen Art die 75. Bregenzer Festspiele eröffnet. Die Festgäste spendeten wiederholt großen Applaus, gerade auch für sein Verhalten hinsichtlich des "Ibiza"-Untersuchungsausschusses. Den künstlerischen Auftakt des Festivals - das unter "3G-Bedingungen" stattfindet - bildet am Abend die Premiere von Arrigo Boitos "Nero" im Festspielhaus. Bis 22. August gibt es insgesamt 80 Veranstaltungen zu sehen.

Großer Andrang bei Medizin-Aufnahmetest

Wien - Erneut großen Andrang hat es beim Aufnahmetest für das Medizinstudium an den Medizinuniversitäten Wien, Graz und Innsbruck sowie der Uni Linz gegeben. Insgesamt waren 18.000 Interessenten angemeldet, die genauen Teilnahmezahlen des unter strengen Corona-Maßnahmen abgewickelten rund achtstündigen Tests sollen zu Mittag bekanntgegeben werden. Insgesamt stehen 1.740 Studienplätze zur Verfügung - wie jedes Jahr wird auch heuer wieder eine Erhöhung gefordert.

Mindestens 16 Tote bei Überschwemmungen in Zentralchina

Peking - Die heftigsten Regenfälle seit Jahrhunderten haben in der zentralchinesischen Provinz Henan große Schäden angerichtet. Zwölf Menschen kamen bei der Überflutung der U-Bahn in der zwölf Millionen Einwohner zählenden Provinzhauptstadt Zhengzhou ums Leben, mehr als 500 konnten aus den Schächten gerettet werden, wie örtliche Behörden am Mittwoch mitteilten. In der Nachbarstadt Gongyi wurden zudem vier Tote gemeldet. Es war jedoch insgesamt mit weiteren Opfern zu rechnen.

Schweinehaltung soll tiergerechter werden

Wien - Das AMA-Gütesiegel soll im Schweinefleischbereich weiterentwickelt und verbessert werden. Es steht rund um die Schweinehaltung in der Kritik von Tierschützern. Die Branche und Vertreter nachgelagerter Wertschöpfungsketten im zuständigen Gremium der Agrarmarkt Austria (AMA) haben sich laut dem Agrarministerium darauf geeinigt, dass nun ein Stufenplan ausgearbeitet wird, um bei der AMA-Gütesiegelrichtlinie "Haltung von Schweinen" ab 2022 höhere Anforderungen umzusetzen.

