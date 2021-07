MAN in Steyr wird zu "Steyr Automotive"

Steyr/München - Der österreichische Investor Siegfried Wolf hat am Mittwoch in einer Betriebsversammlung im MAN-Werk in Steyr der Belegschaft sein künftiges Team und weitere Details zu seinen Plänen präsentiert. Kurz zuvor hatte die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) den Kauf der MAN Truck & Bus GesmbH durch Wolfs WSA Beteiligungs GmbH genehmigt. Die neue Firma soll eine GmbH sein und den Namen "Steyr Automotive" tragen, wie ein Sprecher Wolfs am Mittwoch mitteilte.

17-jährige Schwangere tot in Grazer Wohnung aufgefunden

Graz - Eine 17-jährige Schwangere ist Dienstagabend tot in einer Wohnung im Grazer Bezirk Geidorf gefunden worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, wurde ein 19-jähriger Verdächtiger festgenommen. Er bestreitet mit dem Ableben der Jugendlichen etwas zu tun zu haben. Der junge Mann gab aber zu, in der Wohnung gewesen zu sein und dass es auch einen Streit gab. Der Verdächtige befindet sich in Haft. Die junge Frau hatte offensichtliche Verletzungen.

Orban lässt Referendum über LGBTQ-Gesetz abhalten

Budapest/Brüssel - Ungarns rechtskonservativer Premier Viktor Orban hat ein Referendum über das umstrittene LGBTQ-Gesetz in seinem Land angekündigt. In einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video rief Orban die Bevölkerung am Mittwoch auf, das von der EU scharf kritisierte Gesetz zu unterstützen. Die englische Abkürzung LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer; Angehörige dieser sexuellen Minderheiten werden aus Sicht von Kritikern in Ungarn diskriminiert.

Apotheken bieten kostenlose PCR-Tests an

Wien - Apotheken werden demnächst kostenlose PCR-Tests anbieten, die ab Donnerstag für Nicht-Geimpfte etwa in der Nachtgastronomie vorgeschrieben sind. Das kündigte Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr im Gespräch mit der APA an. Das sei bereits mit dem Gesundheitsministerium und den Sozialversicherungen vereinbart. In der Apothekerkammer wird dieses Angebot noch Mittwochnachmittag vom Präsidium abgesegnet. Das Gesundheitsministerium will PCR-Tests auch in Ordinationen.

Corona-Neuinfektionen und Sieben-Tages-Inzidenz steigen

Wien - Zwar werden für den morgigen Donnerstag weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen angekündigt, allerdings geht die Zahl der Infektionen in Österreich weiter in die Höhe. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 431 Neuansteckungen registriert. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 342 Fällen. Somit stieg auch die Sieben-Tages-Inzidenz auf 26,8 Fälle pro 100.000 Einwohner. Tags zuvor lag sie noch bei 25,7. Allerdings ging die Zahl der Spitalspatienten zurück.

Corona-Impfstoff bei Anmeldung in Wien nun frei wählbar

Wien - Bei einer Anmeldung zur Corona-Schutzimpfung über das Impfservice der Stadt Wien kann ab sofort der gewünschte Hersteller des Vakzins selbst ausgewählt werden. Derzeit stehen BioNTech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson bei der Terminvergabe zur Auswahl, bestätigte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker am Mittwoch einen Online-Bericht des ORF Wien. Für Unter-18-Jährige ist allerdings nur der Impfstoff von BioNTech/Pfizer zugelassen.

USA und Deutschland offenbar bei Nord Stream 2 einig

Berlin/Moskau - Deutschland und die USA haben ihren Streit über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 nach Angaben aus Washington beigelegt. Die beiden Staaten hätten sich darauf verständigt, Sanktionen gegen Russland zu ergreifen, falls die Gaspipeline von Russland dazu verwendet werden sollte, der Ukraine oder anderen osteuropäischen Länder zu schaden, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Veröffentlichung eines entsprechenden Abkommens werde für Mittwoch erwartet.

Neuer Konflikt in Zypern droht

Wien/Nikosia/Lefkosa - Die Ankündigung türkisch-zypriotischer Behörden für eine teilweise Wiedereröffnung einer verlassenen und in der Militärzone gelegenen Stadt stößt auf scharfe Kritik. Der zypriotische Präsident Nikos Anastasiades bezeichnete das Vorgehen in Varosha am Mittwoch als "illegal und inakzeptabel". Außenminister Nikos Christodoulides sagte: "Da ist ein klarer Bruch der UN-Resolutionen und wird einen Neustart der Gespräche erschweren."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red