Strengere Regeln für die Nacht-Gastro, weniger Masken

Wien - Der Donnerstag läutet wieder eine neue Etappe in der Corona-Epidemie ein. In allen Bundesländern außer in Wien fällt die Maskenpflicht im Handel. Allerdings bleibt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Geschäften zur Bedeckung des täglichen Bedarfs wie Supermärkten und Apotheken bestehen. Auf der anderen Seite gibt es strengere Regeln für die Nachtgastronomie. In Discos und Clubs dürfen nur noch jene, die geimpft oder PCR-getestet sind.

MAN in Steyr wird zu "Steyr Automotive"

Steyr/München - Der österreichische Investor Siegfried Wolf hat am Mittwoch in einer Betriebsversammlung im MAN-Werk in Steyr der Belegschaft sein künftiges Team und weitere Details zu seinen Plänen präsentiert. Kurz zuvor hatte die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) den Kauf der MAN Truck & Bus GesmbH durch Wolfs WSA Beteiligungs GmbH genehmigt. Die neue Firma soll eine GmbH sein und den Namen "Steyr Automotive" tragen, wie ein Sprecher Wolfs am Mittwoch mitteilte.

Kennedy-Witwe als US-Botschafterin in Wien nominiert

Washington/Wien - Die Witwe des früheren US-Senators Ted Kennedy, Victoria Kennedy, soll neue amerikanische Botschafterin in Wien werden. US-Präsident Joe Biden habe Kennedy als US-Missionsleiterin in Österreich vorgeschlagen, berichteten US-Medien am Mittwochnachmittag (Ortszeit) unter Berufung auf das Weiße Haus. Die Nominierung war seit der Vorwoche erwartet worden, nachdem die Präsidentschaftskanzlei in Wien erklärt hatte, dass Österreich ihr die offizielle Zustimmung erteilt hatte.

Weinstein wegen Sexualstraftaten in Los Angeles angeklagt

New York - Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein, der wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung schon eine langjährige Haftstrafe absitzt, ist am Mittwoch in Los Angeles wegen weiterer Sexualstraftaten angeklagt worden. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft geht es um Vorwürfe von fünf Frauen, darunter Vergewaltigung, in einem Zeitraum von 2004 bis 2013. Weinstein habe vor Gericht auf nicht schuldig plädiert, teilte die Behörde mit. Er muss Ende Juli wieder vor Gericht erscheinen.

Anschläge von Oslo und Ut�ya jähren sich zum zehnten Mal

Oslo - Norwegen gedenkt am Donnerstag der Opfer der Terroranschläge in Oslo und auf der Insel Ut�ya vor zehn Jahren. Am Jahrestag der Angriffe des Rechtsextremisten Anders Behring Breivik sind mehrere Gedenkveranstaltungen geplant, an denen Überlebende, Hinterbliebene, Regierungschefin Erna Solberg und Vertreter des Königshauses teilnehmen. Dabei sollen mehrmals die Namen aller 77 Todesopfer verlesen werden. Bei einem nationalen Gedenken am Abend hält König Harald V. eine Rede.

Handyspiel simuliert Mord an Transgender-Aktivistin in Wien

Wien/Tiflis - Eine vor der Transphobie in ihrer georgischen Heimat geflüchtete Transgender-Aktivistin muss sich auch in Wien mit Morddrohungen auseinandersetzen. Wie die Zeitungen "Der Standard" und "Kurier" (Donnerstagsausgaben) berichten, kursiert im Internet ein "Handyspiel", in dem man Kristy Labadze auf 100 verschiedene Arten ermorden kann. Das perverse Machwerk eines Users schaffte es vorübergehend auch in die meistverbreitete Plattform für Handy-Apps, den Google Play Store.

USA und Deutschland einigten sich bei Nord Stream 2

Washington - Nach jahrelangem Streit haben die USA und Deutschland einen Durchbruch im Konflikt um die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 2 erzielt. Die Top-Diplomatin Victoria Nuland aus dem US-Außenministerium sagte am Mittwoch bei einer Anhörung im Kongress in Washington, dass eine Einigung erzielt worden sei. In Berlin wurde der Durchbruch bestätigt. Laut Nuland beriet sich Washington in den Verhandlungen mit Berlin eng mit der Ukraine.

Kurz glaubt an Rettung des Klimas nur durch Innovation

Wien - Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hält die Bekämpfung des Klimawandels ohne Verzicht, etwa auf den Individualverkehr, für möglich. Es sei der falsche Weg zu glauben, dass wir das Klima dadurch retten können, dass wir uns im Verzicht üben. "Der einzig richtige Zugang ist, auf Innovation und Technologie zu setzen", sagt Kurz in den "Vorarlberger Nachrichten" und widerspricht damit diametral Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), die den Verkehr als großes Sorgenkind sieht.

