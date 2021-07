Norwegens Kronprinz: Gemeinsam gegen Rechtsextremismus

Oslo - Norwegens Kronprinz Haakon hat am zehnten Jahrestag der Terroranschläge von Oslo und Ut�ya auf die Bedeutung des gemeinsamen Kampfes gegen rechtsextremistische Kräfte aufmerksam gemacht. "Es ist unsere persönliche und kollektive Verantwortung, gegen diese Kräfte zu arbeiten, jeden Tag", sagte der norwegische Thronfolger am Donnerstag auf der Insel Ut�ya bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer der Terroranschläge vom 22. Juli 2011.

EZB lässt Leitzinsen bei 0,0 Prozent

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) will auf absehbare Zeit der pandemiegeschwächten Wirtschaft mit einer sehr expansiven Geldpolitik unter die Arme greifen. Dies geht aus dem geldpolitischen Ausblick hervor, den die Euro-Wächter um Notenbankchefin Christine Lagarde am Donnerstag neu formulierten. Die Anpassung des Ausblicks zu den Leitzinsen war notwendig geworden, nachdem sich die Euro-Wächter ein neues Inflationsziel gesetzt hatten. Die Leitzinsen bleiben bei 0,0 Prozent.

Debatte um Klimaschutz spaltet die Regierung

Wien - "Das Beste aus beiden Welten" - unter diesem Titel haben ÖVP und Grüne ihre Regierungszusammenarbeit Anfang 2020 gestellt. Nun zeigt sich einmal mehr, dass Türkise und Grüne aus sehr unterschiedlichen Welten kommen. Zwischen den Koalitionspartnern ist ein Disput um die Klimapolitik entbrannt, der sich daran entzündet hat, dass Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) alle Asfinag-Neubauprojekte auf ihre Sinnhaftigkeit überprüfen lässt.

452 neue Corona-Fälle sind weiterer Höchstwert seit Ende Mai

Wien - In Österreich sind von Mittwoch auf Donnerstag 452 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Das sind so viele positive Tests innerhalb von 24 Stunden wie seit 29. Mai nicht, damals waren es 498 Fälle. Eine weitere Infizierte Person starb, damit hat die Pandemie landesweit bisher 10.730 Menschenleben gefordert. 102 Covid-Patienten befanden sich im Spital, darunter wurden 26 auf Intensivstationen betreut - in beiden Fällen fünf weniger als am Vortag.

Hohes Corona-Risiko in Salzburg - Ampel blinkt orange

Wien - Die Corona-Situation im Land wird zunehmend unterschiedlicher. Während der Trend im Burgenland stabil niedrig bleibt, geht es in allen anderen Bundesländern mit den Infektionszahlen nach oben. Für Salzburg hat die Ampel-Kommission heute schon hohes Ansteckungsrisiko festgestellt, also die Farbe orange. Mittleres Risiko gibt es in der gelben Zone, in die Wien und Vorarlberg eingeordnet wurden. Der Rest des Landes ist gelb-grün, das Risiko also gering.

Leere Regale und volle Mistkübel in Großbritannien

London - Die hohe Zahl an Menschen in coronabedingter Quarantäne bereitet in Großbritannien immer mehr Probleme. Mehrere Supermarktketten entschuldigten sich am Donnerstag für teilweise leere Regale. Der Chef der Kette Iceland, Richard Walker, warnte vor Hamsterkäufen. Es gebe genug Waren, versicherte er. Woran es fehle, seien Mitarbeiter. Das bereitet auch in vielen anderen Bereichen Schwierigkeiten. Wie die BBC berichtete, konnten teilweise Mistkübel nicht geleert werden.

EU will 200 Millionen Corona-Impfdosen spenden

Brüssel - Die EU-Länder wollen an Entwicklungs- und Schwellenländer bis Ende des Jahres mindestens 200 Millionen Corona-Impfdosen spenden. Dies kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag an. Damit werde der bereits im Mai zugesagte Betrag von 100 Millionen Dosen übertroffen. Beim G7-Gipfel vergangenen Monat hatte Deutschland bereits die Zahl 2,3 Milliarden Impfdosen bis Ende 2022 für ärmere Länder in Aussicht gestellt.

Mehr als Hälfte der Erwachsenen in EU vollständig geimpft

Brüssel/EU-weit - Mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung in der EU ist nach Angaben der Europäischen Kommission inzwischen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Bis zum Donnerstag wurden rund 200 Millionen Menschen in der EU vollständig geimpft, wie eine Kommissionssprecherin in Brüssel mitteilte. Dies entspreche 54,7 Prozent der erwachsenen Bevölkerung.

Wiener Börse schließt etwas höher

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel erneut im Plus aber klar unter dem Tageshoch beendet. Der ATX legte 0,31 Prozent auf 3.415 Punkte zu und verbuchte damit bereits seinen 3. Gewinntag in Folge. In der Gunst der Anleger weit oben standen in Wien erneut die Aktien des Stromversorgers Verbund mit einem Plus von 2,3 Prozent. Die BAWAG-Papiere legten 1,6 Prozent zu. Die Bank übernimmt den österreichischen Marktführer im Online-Brokerage, die "Hello Bank!".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

