Mückstein für PCR-Testpflicht für Reiserückkehrer

Wien - Weil knapp ein Drittel der Corona-Infektionen auf Urlaubsrückkehrer zurückgeht, will Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) eine PCR-Testpflicht für Heimkehrer. "Wir schauen uns das gerade an", er halte das für eine "sinnvolle Möglichkeit", betonte Mückstein im APA-Interview. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gab sich diesbezüglich jedoch zurückhaltend. Mückstein ist weiter gegen eine generelle Impfpflicht, kann sich aber eine solche für Gesundheitsberufe vorstellen.

Rendi-Wagner für PCR-Tests bei Reise-Heimkehrern

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner tritt dafür ein, dass sich Reise-Heimkehrer einem PCR-Test unterziehen - und das möglichst auch geimpfte Personen. Bei einer Pressekonferenz nannte sie am Freitag entsprechende Testungen "ungeheuer wichtig". Denn die meisten neuen Varianten seien aus anderen Ländern nach Österreich gekommen.

Auch niedergelassene Ärzte bieten kostenlose PCR-Tests an

Wien - Ebenso wie die Apotheken werden demnächst auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in ihren Ordinationen kostenlose PCR-Tests anbieten. Das hat die Ärztekammer mit dem Gesundheitsministerium und den Sozialversicherungen vereinbart, wie die Standesvertretung am Freitag der APA mitteilte. Ausgerollt sollen diese Gratis-PCR-Tests wie in den Apotheken auch in den Ordinationen "in den nächsten Tagen" werden.

Nehammer für verstärkte Abschiebungen nach Afghanistan

Wien/Kabul - Nach dem Vorbild des EU-Türkei-Deals sollte die EU mit diversen Ländern milliardenschwere Deals schnüren, damit Flüchtlinge nicht mehr bis Europa kommen. Das sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) laut Vorabmeldung in diversen Samstags-Zeitungen. Nehammer fordert auch Konsequenzen aus dem "Fall Leonie", etwa "bessere Verfahrensabläufe". Derzeit gebe es grundsätzlich keinen Grund für einen Afghanen, in Österreich einen Asylantrag zu stellen, meint der Minister.

G20-Umweltminister ohne Einigung auf ehrgeizigere Klimaziele

Neapel - Die Fachminister der G20-Staaten für Umwelt, Klima und Energie haben sich bei einem Treffen in Neapel auf keine ehrgeizigeren Klimaziele einigen können. In der gemeinsamen Abschlusserklärung fehlt ein Bekenntnis, das 1,5-Grad-Ziel schon bis Ende 2030 erreichen zu wollen. Der italienische Minister Roberto Cingolani sagte am Freitagabend, mehrere Länder hätten dies abgelehnt. Die Gruppe bekannte sich aber nochmals zum Pariser Klimaabkommen.

UN-Sicherheitsrat verurteilt Erdogans Zypern-Pläne

New York - Der UN-Sicherheitsrat hat das aktuelle Vorgehen der Türkei im Zypernkonflikt verurteilt. Am Dienstag hatte Nordzypern - der seit 1974 türkisch besetzte Teil der Insel - angekündigt, Teile der verlassenen Küstensiedlung Varosha entgegen UN-Vereinbarungen wieder zu besiedeln. Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen einigte sich am Freitag auf eine gemeinsame Stellungnahme.

Regional wieder Starkregen in deutschen Flutgebieten möglich

Mainz - Nach der Flutkatastrophe drohen den Menschen im Westen Deutschlands erneut Gewitter und Starkregen - wenn auch regional begrenzt. Helfer und Helferinnen wappneten sich für die möglichen Unwetter. Unterdessen sind die Rettungs- und Aufräummaßnahmen weiter in vollem Gange, auch wenn sie sich teils sehr schwierig gestalten. Die Deutsche Bahn zog eine erste Bilanz über die Schäden. Im Gedenken an mindestens 179 Opfer läuten am Freitag um 18.00 Uhr deutschlandweit Kirchenglocken.

Schallenberg rief in Kroatien zum Impfen auf

Zagreb/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat bei einem Besuch in Kroatien am Freitag eindringlich zum Impfen gegen das Coronavirus aufgerufen und vor zu großer Sorglosigkeit gewarnt. "Es wäre absurd, wenn wir in Europa, wo wir genug Impfstoff haben, es aus Leichtsinnigkeit aber nicht schaffen, über die nächsten Wochen das Virus in Schach zu halten", so Schallenberg bei einem Treffen mit dem kroatischen Außenminister Gordan Grlic Radman in Zagreb.

