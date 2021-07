Mückstein für PCR-Testpflicht für Reiserückkehrer

Wien - Weil knapp ein Drittel der Corona-Infektionen auf Urlaubsrückkehrer zurückgeht, will Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) eine PCR-Testpflicht für Heimkehrer. "Wir schauen uns das gerade an", er halte das für eine "sinnvolle Möglichkeit", betonte Mückstein im APA-Interview. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gab sich diesbezüglich jedoch zurückhaltend. Mückstein ist weiter gegen eine generelle Impfpflicht, kann sich aber eine solche für Gesundheitsberufe vorstellen.

Zusammenstöße bei Protesten gegen Lockdown in Sydney

Sydney - Bei Protesten gegen den seit rund einem Monat geltenden Corona-Lockdown in Sydney ist es zu Zusammenstößen von Demonstranten mit der Polizei gekommen. Protestierende in der bevölkerungsreichsten Stadt Australiens bewarfen die Sicherheitskräfte am Samstag mit Flaschen und Blumentöpfen. Laut Polizei gab es zahlreiche Festnahmen. Im ganzen Land steigt der Unmut wegen der Gesundheitspolitik der Behörden.

Mehr als 200.000 Menschen sterben jährlich am Ertrinken

Genf - Jedes Jahr sterben nach Statistiken der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit mindestens 236.000 Menschen durch Ertrinken. Mehr als doppelt so viele, wie durch Brände, Hitze oder andere Verbrennungen ums Leben kommen. Um diese vermeidbaren Todesfälle zu reduzieren und Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, hat die WHO den 25. Juli zum Aktionstag ernannt. Sie ruft Länder in aller Welt auf, Menschen besser vor den Gefahren des Ertrinkens zu schützen.

G20-Umweltminister ohne Einigung auf ehrgeizigere Klimaziele

Neapel - Die Fachminister der G20-Staaten für Umwelt, Klima und Energie haben sich bei einem Treffen in Neapel auf keine ehrgeizigeren Klimaziele einigen können. In der gemeinsamen Abschlusserklärung fehlt ein Bekenntnis, das 1,5-Grad-Ziel schon bis Ende 2030 erreichen zu wollen. Der italienische Minister Roberto Cingolani sagte am Freitagabend, mehrere Länder hätten dies abgelehnt. Die Gruppe bekannte sich aber nochmals zum Pariser Klimaabkommen.

Proteste bei Trauerfeier für Haitis ermordeten Präsidenten

Haiti/Cap Haitien - Zwei Wochen nach der Ermordung von Haitis Präsident Jovenel Mo�se hat in dem Karibikstaat am Freitag die nationale Trauerfeier stattgefunden. Die Zeremonie in dessen ehemaliger Privatresidenz in Cap-Ha�tien wurde streng geschützt. Unter den Teilnehmern waren Familienangehörige, aber auch Regierungsmitglieder und ausländische Delegationen. Der Holzsarg war mit Haitis Fahne bedeckt. Auf den Straßen gab es Proteste. Nach Medienberichten fielen auch Schüsse.

Bergsteigerin aus NÖ im Gesäuse tödlich verunglückt

Admont - Eine erfahrene 65-jährige Bergsteigerin ist am Samstag in der Steiermark bei einer Bergtour im Gesäuse ums Leben gekommen. Die Niederösterreicherin bestieg den sogenannten "Peternpfad". Gegen 10:40 Uhr stürzte sie aus bisher unbekannter Ursache 30 Meter im Bereich des "Ennstalerschritts" über steiles felsdurchsetztes Gelände ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

