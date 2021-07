PCR-Tests für Rückkehrer aus Spanien, Niederlanden, Zypern

Wien - Die Bundesregierung führt verpflichtende PCR-Tests für Reiserückkehrer und Urlauber aus Spanien, den Niederlanden und Zypern ein. Das gab Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Rande eine Pressetermins am Samstag in Wels bekannt. Die Testpflicht gelte vorerst nur für Heimkehrer und Urlauber, die via Direktflug aus Spanien, Zypern oder den Niederlanden einreisen und nicht entweder vollimmunisiert sind oder einen negativen PCR-Test vorweisen können.

349 Neuinfektionen und ein Covid-Todesfall in Österreich

Wien - 349 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 sind in Österreich binnen 24 Stunden verzeichnet worden. Am Samstag vor einer Woche waren es 411 neue Fälle gewesen. Aktuell gab es nach Angaben der Behörden 4.522 aktive Fälle, um 93 mehr als am Freitag. Im Krankenhaus lagen 101 Patientinnen und Patienten mit Covid-19, eine Person mehr als gestern, aber um 13 weniger als vor einer Woche. Zudem wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Italiener gehen gegen Grünen Pass auf die Straße

Rom - In mehreren italienischen Städten ist es zu Demonstrationen gegen die neuen Anti-Coronamaßnahmen der Regierung gekommen. Der Protest, den die Organisatoren als "Marsch für die Freiheit" bezeichneten, richtete sich gegen die strengere Zutrittsregeln zu Restaurants, Kinos, Museen und Theater im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Organisatoren der Protestkundgebungen kündigten juristische Schritte gegen den Beschluss an, den Ausnahmezustand bis Ende 2021 zu verlängern.

Regierung verschärft Grenzschutz: Zusätzlich 400 Soldaten

Wien - Mit steigenden Aufgriffszahlen "illegaler Migranten" und EU-Asylrichtlinien, "die keine Wirkung zeigen", hat Innenminister Karl Nehammer bei einer Pressekonferenz mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) am Samstag die Aufstockung der Soldaten an der Grenze von 1.000 auf insgesamt 1.400 begründet. Heuer hätte es bereits 15.768 Aufgriffe gegeben, im gesamten Vorjahr 21.700, so Nehammer - das EU-Asylsystem sei "gescheitert". Kritik kam von der Opposition.

Baden gehört nun mit anderen Spas zum Weltkulturerbe

Baden/Fuzhou - Baden bei Wien darf sich künftig mit dem Welterbeprädikat schmücken. Die Stadt ist am Samstag gemeinsam mit zehn anderen Kurorten als transnationale, serielle Welterbestätte "Great Spa Towns of Europe" in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen worden, teilte die österreichische UNESCO-Kommission mit. Die Entscheidung fiel bei der derzeit laufenden 44. Sitzung des zuständiges Komitees im chinesischen Fuzhou.

Mehrere Verletzte bei Brand einer Almhütte in Kaprun

Kaprun - In Kaprun im Salzburger Pinzgau ist in der Nacht auf Samstag eine Almhütte auf der Fürthermoaralm abgebrannt. Bei Löschversuchen durch dort Beschäftigte und den Altbauern wurden mehrere Personen teils schwer verletzt. Zudem zog sich ein Feuerwehrmann beim Einsatz leichte Verletzungen zu, berichteten die Polizei sowie die Feuerwehr.

Ungarn stellt Bedingungen für Annahme von EU-Geldern

Budapest/Brüssel - Ungarn sei bereit, Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der EU anzunehmen, stellt dafür jedoch Bedingungen. Das geht aus einem Regierungsbeschluss hervor, über den ungarische Medien am Samstag berichten. In dem im Amtsblatt veröffentlichten und von Premier Viktor Orban unterzeichneten Beschluss heißt es: Man werde nur einer Vereinbarung zustimmen, wo die EU-Kommission Ungarn gegenüber keine Bedingungen stellt, wie sie nicht auch anderen Länder gestellt werden.

Tausende Teilnehmer beim Christopher Street Day in Berlin

Berlin - Ausgelassen und bunt verkleidet haben sich in Berlin-Mitte tausende Menschen für den Christopher Street Day versammelt. Trotz Alkoholverbots und strenger Sicherheitsauflagen wegen der Corona-Pandemie feierten und tanzten die Menschen am Samstag zu Techno-Bässen von mehreren Lastwagen und demonstrierten für die Rechte von Homosexuellen. Immer wieder riefen die Organisatorinnen und Organisatoren über Lautsprecher dazu auf, die Maskenpflicht sowie Abstände einzuhalten.

