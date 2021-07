PCR-Tests für Rückkehrer aus Spanien, Niederlanden, Zypern

Wien - Die Bundesregierung führt verpflichtende PCR-Tests für Reiserückkehrer und Urlauber aus Spanien, den Niederlanden und Zypern ein. Das gab Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Rande eine Pressetermins am Samstag in Wels bekannt. Die Testpflicht gelte vorerst nur für Heimkehrer und Urlauber, die via Direktflug aus Spanien, Zypern oder den Niederlanden einreisen und nicht entweder vollimmunisiert sind oder einen negativen PCR-Test vorweisen können.

Tausende bei Pride-Parade in Budapest

Budapest - Unter dem Motto "Hole Dir Deine Zukunft zurück" sind am Samstag nach Angaben der Organisatoren 30.000 Menschen beim 26. ungarischen Pride-Festival mit Regenbogenfahnen durch Budapest gezogen. Unter einem hohen Polizeiaufgebot verlief der Marsch offenbar ohne Zwischenfälle. Unter den Teilnehmern des Pride-Marsches befanden sich auch Vertreter der Oppositionsparteien.

Italiener gehen gegen Grünen Pass auf die Straße

Rom - In mehreren italienischen Städten ist es zu Demonstrationen gegen die neuen Anti-Coronamaßnahmen der Regierung gekommen. Der Protest, den die Organisatoren als "Marsch für die Freiheit" bezeichneten, richtete sich gegen die strengere Zutrittsregeln zu Restaurants, Kinos, Museen und Theater im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Organisatoren der Protestkundgebungen kündigten juristische Schritte gegen den Beschluss an, den Ausnahmezustand bis Ende 2021 zu verlängern.

Franzosen protestieren gegen Impfpflicht im Gesundheitswesen

Paris - In Paris und anderen französischen Städten haben rund 161.000 Menschen gegen die Verschärfung der Corona-Regeln demonstriert. Das berichtete der französische Nachrichtensender Franceinfo am Samstag unter Berufung auf das Innenministerium. Allein in Paris seien rund 11.000 Menschen auf die Straße gegangen.

115 Tote durch Erdrutsche und Überschwemmungen in Indien

Mumbai (Bombay) - Die Zahl der Todesopfer durch Erdrutsche und Überschwemmungen nach Monsun-Regenfällen in Indien ist auf mindestens 115 gestiegen. Die Rettungskräfte hätten bei Einsätzen im Bundesstaat Maharashtra allein 112 Tote geborgen, erklärte die Provinzregierung am Samstag. Im Bundesstaat Karnataka starben nach Behördenangaben mindestens drei Menschen. Insgesamt mussten fast 150.000 Menschen vorsorglich ihre Häuser verlassen.

Salzburger Festspiele werden offiziell eröffnet

Salzburg - Die Salzburger Festspiele werden am Sonntag in der Stadt Salzburg um 11 Uhr mit einem Festakt in der Felsenreitschule offiziell von Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet. Die Festrede hält der Philosoph, Buchautor und frühere deutsche Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin. Das Festival ist bereits am 17. Juli mit einer beim Publikum umjubelten "Jedermann"-Neuinszenierung in das verlängerte 100-Jahr-Jubiläum gestartet und endet am 31. August.

