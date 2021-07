PCR-Tests für Rückkehrer aus Spanien, Niederlanden, Zypern

Wien - Die Bundesregierung führt verpflichtende PCR-Tests für Reiserückkehrer und Urlauber aus Spanien, den Niederlanden und Zypern ein. Das gab Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Rande eine Pressetermins am Samstag in Wels bekannt. Die Testpflicht gelte vorerst nur für Heimkehrer und Urlauber, die via Direktflug aus Spanien, Zypern oder den Niederlanden einreisen und nicht entweder vollimmunisiert sind oder einen negativen PCR-Test vorweisen können.

Salzburger Festspiele werden offiziell eröffnet

Salzburg - Die Salzburger Festspiele werden am Sonntag in der Stadt Salzburg um 11 Uhr mit einem Festakt in der Felsenreitschule offiziell von Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet. Die Festrede hält der Philosoph, Buchautor und frühere deutsche Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin. Das Festival ist bereits am 17. Juli mit einer beim Publikum umjubelten "Jedermann"-Neuinszenierung in das verlängerte 100-Jahr-Jubiläum gestartet und endet am 31. August.

Slowenien weist "pauschale" AKW-Kritik Österreichs zurück

Wien - Slowenien wünscht sich im Streit um das Atomkraftwerk Krsko mehr Sachlichkeit von Österreich. Zwar verstehe Ljubljana die Sorgen des Nachbarlandes wegen der Atomkraft, "aber mit Pauschalurteilen und Stereotypen, wonach es sich um ein zweites Tschernobyl handelt, kann man keine argumentative Diskussion führen", sagte Sloweniens Botschafter Aleksander Gerzina im APA-Interview. Zugleich warnte er vor irreparablen Schäden wegen des Konflikts westlicher und östlicher EU-Staaten.

Schwere Unwetter in Belgien, Gewitter in Teilen Deutschlands

Köln - Gut eine Woche nach den verheerenden Überflutungen mit Todesopfern kam es am Samstag in Belgien neuerlich zu schweren Regenfällen. Über Tote und Verletzte war zunächst nichts bekannt. Eine Unwetterfront zog auch wieder durch Deutschland. In Teilen Bayerns traten Gewitter mit örtlich ergiebigem Regen- und Hagelschauer auf. Größere Schäden wurden vorerst nicht gemeldet.

Tausende bei Pride-Parade in Budapest

Budapest - Unter dem Motto "Hole Dir Deine Zukunft zurück" sind am Samstag nach Angaben der Organisatoren 30.000 Menschen beim 26. ungarischen Pride-Festival mit Regenbogenfahnen durch Budapest gezogen. Unter einem hohen Polizeiaufgebot verlief der Marsch offenbar ohne Zwischenfälle. Unter den Teilnehmern des Pride-Marsches befanden sich auch Vertreter der Oppositionsparteien.

Mehrere Verletzte bei Brand einer Almhütte in Kaprun

Kaprun - In Kaprun im Salzburger Pinzgau ist in der Nacht auf Samstag eine Almhütte auf der Fürthermoaralm abgebrannt. Bei Löschversuchen durch dort Beschäftigte und den Altbauern wurden mehrere Personen teils schwer verletzt. Zudem zog sich ein Feuerwehrmann beim Einsatz leichte Verletzungen zu, berichteten die Polizei sowie die Feuerwehr.

Baden gehört nun mit anderen Spas zum Weltkulturerbe

Baden/Fuzhou - Baden bei Wien darf sich künftig mit dem Welterbeprädikat schmücken. Die Stadt ist am Samstag gemeinsam mit zehn anderen Kurorten als transnationale, serielle Welterbestätte "Great Spa Towns of Europe" in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen worden, teilte die österreichische UNESCO-Kommission mit. Die Entscheidung fiel bei der derzeit laufenden 44. Sitzung des zuständiges Komitees im chinesischen Fuzhou.

Nächtliche Anti-Taliban-Ausgangssperren in Afghanistan

Kabul - Wegen der zunehmenden Gewalt in Afghanistan hat die Regierung über weite Teile des Landes eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. "Um die Gewalt einzudämmen und die Bewegungen der Taliban einzuschränken", gelte für 31 der 34 Provinzen eine Ausgangssperre zwischen 22.00 und 04.00 Uhr, teilte das Innenministerium am Samstag mit. Nur die Provinzen Kabul, Panjshir und Nangarhar sind von der Maßnahme nicht betroffen.

