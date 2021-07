Kiesenhofer gewann sensationell Gold im Rad-Straßenrennen

Tokio - Anna Kiesenhofer hat die erste österreichische Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen - und die glänzt gleich in Gold. Die 30-jährige Niederösterreicherin holte am Sonntag sensationell Gold im Rad-Straßenrennen der Frauen, nachdem sie alle Favoritinnen mit einer Attacke zu Beginn überrascht hatte. Für die promovierte Mathematikerin, die den Sport nicht professionell betreibt, ist es der mit Abstand größte Erfolg ihrer Karriere.

Krauler Auböck verpasst 400-m-Medaille um 13/100

Tokio - Schwimmer Felix Auböck hat erneut die bittere Erfahrung eines vierten Platzes bei einem Großereignis gemacht. Dem Niederösterreicher fehlten am Sonntag in Tokio im Olympia-Finale über 400 m Kraul 0,13 Sek. auf die Bronzemedaille, seinen am Vortag im Vorlauf fixierten nationalen Rekord verpasste er in 3:44,07 Min. um 0,16 Sek. Sensationssieger wurde auf der Außenbahn der erst 18-jährige Ahmed Hafnaoui (TUN/3:43,36) vor Jack McLoughlin (AUS/3:43,52) und Kieran Smith (USA).

Salzburger Festspiele werden offiziell eröffnet

Salzburg - Die Salzburger Festspiele werden am Sonntag in der Stadt Salzburg um 11 Uhr mit einem Festakt in der Felsenreitschule offiziell von Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet. Die Festrede hält der Philosoph, Buchautor und frühere deutsche Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin. Das Festival ist bereits am 17. Juli mit einer beim Publikum umjubelten "Jedermann"-Neuinszenierung in das verlängerte 100-Jahr-Jubiläum gestartet und endet am 31. August.

Kogler attestiert Kurz in Sachen Klima "Politik von gestern"

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat sich im jüngsten koalitionsinternen Zwist um die Klimapolitik erstmals zu Wort gemeldet und seiner Parteikollegin, Umweltministerin Leonore Gewessler, Schützenhilfe geleistet. Dem Kanzler attestierte er im Interview mit der "Tageszeitung "Die Presse" (Sonntag-Ausgabe) nach dessen "Steinzeit"-Sager "altes Denken und Politik von gestern". Er habe den Eindruck, dass es bei Kurz so "wie früher ist" und man sich im Kanzleramt "vielleicht zu viel mit Öl-Lobbyisten und Betonierern umgibt", so Kogler.

Willi fordert Arbeitsmarkt-Öffnung für Asylwerber

Innsbruck - Dass Asylwerber nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) nur dann einen Job ausüben dürfen, wenn sich kein Arbeitsloser dafür findet, geht Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) nicht weit genug. Er forderte im APA-Sommerinterview eine komplette Öffnung des Arbeitsmarktes für Asylwerber nach drei bis sechs Monaten. Zudem sprach er über die jüngste Verkehrsdebatte der Koalition und meinte, dass die Klimawende ohne Veränderung nicht schaffbar sei.

Schwere Unwetter in Belgien, Gewitter in Teilen Deutschlands

Köln - Gut eine Woche nach den verheerenden Überflutungen mit Todesopfern kam es am Samstag in Belgien neuerlich zu schweren Regenfällen. Über Tote und Verletzte war zunächst nichts bekannt. Eine Unwetterfront zog auch wieder durch Deutschland. In Teilen Bayerns traten Gewitter mit örtlich ergiebigem Regen- und Hagelschauer auf. Größere Schäden wurden vorerst nicht gemeldet.

Slowenien weist "pauschale" AKW-Kritik Österreichs zurück

Wien - Slowenien wünscht sich im Streit um das Atomkraftwerk Krsko mehr Sachlichkeit von Österreich. Zwar verstehe Ljubljana die Sorgen des Nachbarlandes wegen der Atomkraft, "aber mit Pauschalurteilen und Stereotypen, wonach es sich um ein zweites Tschernobyl handelt, kann man keine argumentative Diskussion führen", sagte Sloweniens Botschafter Aleksander Gerzina im APA-Interview. Zugleich warnte er vor irreparablen Schäden wegen des Konflikts westlicher und östlicher EU-Staaten.

Kurzarbeit: 6.000 Beanstandungen, 10.000 Firmen kontrolliert

Wien - Die Finanzpolizei hat von April 2020 bis Juni 2021 über 31.000 Arbeitnehmer in mehr als 10.000 Betrieben in Zusammenhang mit der Kurzarbeit kontrolliert. Dies führte zu knapp 6.000 Kontrollmeldungen, gab Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Sonntag bekannt. Der Großteil der Meldungen (4.936) ging an das AMS, 648 an die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) sowie 297 an die Taskforce Sozialleistungsbetrug (SOLBE) im Bundeskriminalamt.

