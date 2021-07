Salzburger Festspiele offiziell eröffnet

Salzburg - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Sonntag die Salzburger Festspiele offiziell eröffnet. In einer humorvollen Rede beim Festakt in der Felsenreitschule thematisierte er die Rückkehr zur Normalität in der Corona-Pandemie. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) sprach gar vom Erwachen aus einem Albtraum. Hauptteil war die Festrede des deutschen Philosophen Julian Nida-Rümelin, der mit seiner "humanistischen Utopie" Demokratie als Utopie zu definieren versuchte.

Kogler attestiert Kurz in Sachen Klima "Politik von gestern"

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat sich im jüngsten koalitionsinternen Zwist um die Klimapolitik erstmals zu Wort gemeldet und seiner Parteikollegin, Umweltministerin Leonore Gewessler, Schützenhilfe geleistet. Dem Kanzler attestierte er im Interview mit der "Tageszeitung "Die Presse" (Sonntag-Ausgabe) nach dessen "Steinzeit"-Sager "altes Denken und Politik von gestern".

Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Europa

Athen - In mehreren europäischen Ländern haben Tausende Menschen gegen wieder strengere Corona-Maßnahmen und gegen Nachteile für Ungeimpfte demonstriert. In Frankreich gingen am Samstag landesweit mehr als 160.000 Menschen auf die Straßen, wie der französische Nachrichtensender Franceinfo berichtete. Sowohl dort als auch bei einer Impfgegner-Demonstration in Athen kam es zu Ausschreitungen und Festnahmen. Indes protestierten in Rom 3.000 Menschen unter anderem gegen den Grünen Pass.

Gewitter verursachten Schäden in Teilen Österreichs

Innsbruck/Amstetten/Bez. St. Johann im Pongau - Gewitterfronten sind in der Nacht auf Sonntag über Teile Österreichs gezogen. Die Folgen waren Murenabgänge vor allem im Tiroler Unterland sowie in Salzburg. In Niederösterreich wurde besonders der Bezirk Amstetten getroffen. Dort musste eine Hochzeitsgesellschaft in Sicherheit gebracht werden. Das Gebäude, in dem gefeiert worden war, stand laut Feuerwehr unter Wasser, an den Außenwänden hatte sich Schlamm bis auf Höhe der Fenster angesammelt.

Bayreuther Festspiele begonnen - Erstmals Frau am Pult

Bayreuth - In Bayreuth haben am Sonntagabend die traditionellen Richard-Wagner-Festspiele begonnen. Nach einem Jahr Zwangspause startete das weltberühmte Festival mit einer Neuinszenierung der Oper "Der fliegende Holländer". Erstmals in der 145-jährigen Festspielgeschichte stand mit der Ukrainerin Oksana Lyniv eine Frau am Pult. Die frühere Grazer Chefdirigentin muss vor halbleerem Saal dirigieren sind doch wegen der Coronaauflagen nur 911 statt 2.000 Menschen zugelassen.

Von der Leyen sieht keine "Steinzeit" durch EU-Klimapolitik

Salzburg - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen macht den Europäern Hoffnungen auf eine Klimapolitik ohne drastische Einschnitte. Der Europäische Green Deal solle Menschen und Betriebe in die Lage versetzen, "weiterhin das zu tun, was uns Freude gemacht und unseren Betrieben auf den Märkten dieser Welt Erfolg gebracht hat", sagte sie den "Salzburger Nachrichten" und "Oberösterreichischen Nachrichten" (Montag). Auch werde man "darauf achten, dass niemand überfordert wird".

26-Jähriger kündigte in Tirol Mord an Mutter an

Innsbruck - Die Tiroler Kriminalpolizei ermittelt seit Sonntagfrüh in einem ungewöhnlichen Fall, in dessen Verlauf eine 48 Jahre alte Frau in Innsbruck verletzt in die Klinik eingeliefert werden musste. Ihr 26 Jahre alter Sohn hatte den Notruf der Polizei gewählt und angekündigt, seine Mutter umzubringen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Sohn die Frau mit Messern bedroht, gewürgt und schwer verletzt.

Zehn Tote bei Busunfall in Kroatien

Slavonski Brod - Bei einem Unfall mit einem aus Deutschland kommenden Bus in Kroatien sind am Sonntag zehn Menschen ums Leben gekommen, 45 weitere wurden verletzt. Einer der beiden Fahrer sei während des Lenkens eingeschlafen, dadurch sei der Bus von der Fahrbahn abgekommen, erklärte Staatsanwalt Slavko Pranjic nach Angaben des kroatischen Nachrichtenportals "index.hr". Der betreffende Chauffeur sei festgenommen worden.

