Tagung zu neuem Weltklimareport startet

Genf - Der Weltklimarat veröffentlicht nach mehreren Jahren wieder einen umfassenden Report: Am 9. August soll der erste Teil seines 6. Sachstandberichtes erscheinen. Darin geht es um die naturwissenschaftlichen Aspekte der Erderwärmung und unter anderem um regionale Vorhersagen des Klimawandels. Ab Montag prüfen Regierungsvertreter aus aller Welt in einer zweiwöchigen Online-Sitzung den von Wissenschaftern vorgelegten Entwurf des Berichtes.

Erneut wetterbedingte Feuerwehreinsätze in Niederösterreich

Amstetten - Nach den Gewitterfronten in der Nacht auf Sonntag sind die Feuerwehren in Niederösterreich auch am Sonntagabend wieder von Unwettern gefordert worden. Als Hotspots galten der Bezirk Amstetten sowie das Waldviertel. Probleme bereiteten vor allem Sturmböen. Bäume, Gerüste und Plakatwände stürzten um, Hausdächer wurden abgedeckt. Im Bezirk Gmünd war ein Baum auf die Oberleitung der Franz-Josefs-Bahn gekracht.

Auftakt in Bayreuth: Wagner-Festspiele haben begonnen

Bayreuth - Es war der Abend der Frauen in Bayreuth: Dirigentin Oksana Lyniv ist nach ihrem Debüt bei der Premiere der neuen Produktion bei den Richard-Wagner-Festspielen am Sonntagabend begeistert gefeiert worden. Übertroffen wurde der Jubel für die 43-Jährige, die als erste Frau eine Oper bei den berühmen Festspielen dirigierte, nur von dem für eine andere Bayreuth-Debütantin: Die litauische Sopranistin Asmik Grigorian war in der Rolle der Senta der erklärte Star des Abends.

Von der Leyen sieht keine "Steinzeit" durch EU-Klimapolitik

Salzburg - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen macht den Europäern Hoffnungen auf eine Klimapolitik ohne drastische Einschnitte. Der Europäische Green Deal solle Menschen und Betriebe in die Lage versetzen, "weiterhin das zu tun, was uns Freude gemacht und unseren Betrieben auf den Märkten dieser Welt Erfolg gebracht hat", sagte sie den "Salzburger Nachrichten" und "Oberösterreichischen Nachrichten" (Montag). Auch werde man "darauf achten, dass niemand überfordert wird".

45-Jährige starb bei Badeunfall in Vorarlberg

Rankweil - Zu einem tödlichen Badeunfall ist es Samstagabend laut Polizei in Rankweil bei Feldkirch gekommen. Eine 45 Jahre alte Frau wurde von ihrem Begleiter reglos im Uferbereich eines Baggersees treibend entdeckt. Er zog sie aus dem Wasser, setzte einen Notruf ab und begann mit der Reanimation. Rettungskräfte übernahmen die weiteren Wiederbelebungsversuche, die Frau verstarb jedoch noch am Ufer.

Biden empfängt irakischen Premier zu Gesprächen über Abzug

Washington/Bagdad - US-Präsident Joe Biden empfängt den irakischen Regierungschef Mustafa al-Kadhimi am Montag zu Gesprächen über einen möglichen US-Truppenabzug im Weißen Haus. Im eigenen Land steht al-Kadhimi stark unter Druck. Erst vor einer Woche wurden bei einem von der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verübten Anschlag in Bagdad dutzende Menschen getötet. Gleichzeitig wächst der Einfluss pro-iranischer Milizen in dem Land, die den Abzug der noch rund 2500 US-Soldaten fordern.

Tscheche starb bei Raftingunfall in Matrei in Osttirol

Lienz - Ein 60-jähriger Tscheche ist am Samstag bei einem Raftingunfall in Matrei in Osttirol ums Leben gekommen. Wie die Polizei Tirol mitteilte, bestieg eine größere tschechische Urlaubergruppe an der Isel im Bereich der Einmündung Kalserbach drei Raftingboote aus Tschechien. Eines der Raftingboote bestiegen fünf Personen mit teilweiser Raftingerfahrung, aber keiner hatte eine behördlich lizensierte Rafting-Guideausbildung.

