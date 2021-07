Tunesiens Präsident setzte Premier ab, suspendiert Parlament

Tunis - Nach Protesten hat Tunesiens Präsident Kais Saied hat Ministerpräsident Hichem Mechichi in einem überraschenden Schritt seines Amtes enthoben und die Arbeit des Parlaments vorerst für 30 Tage ausgesetzt. Er selbst werde die Regierungsgeschäfte gemeinsam mit einem neuen Ministerpräsidenten übernehmen, kündigte Saied am Sonntagabend nach einem Krisentreffen mit Vertretern von Militär und Sicherheitsbehörden an. Zudem werde die Immunität sämtlicher Abgeordneter aufgehoben.

Einjähriges Kind bei Fenstersturz in Wien gestorben

Wien - Ein Kleinkind ist am Sonntagabend nach einem Fenstersturz in Wien gestorben. Das einjährige Kind war gegen 21.00 Uhr aus einem mehrstöckigen Wohnhaus in der Prager Straße in Floridsdorf gefallen und hatte schwerste Verletzungen erlitten, berichtete die Wiener Berufsrettung. Die Einsatzkräfte führten noch eine Reanimation durch, konnten aber trotz aller Bemühungen sein Leben nicht retten.

Frankreichs Parlament beschließt verschärfte Corona-Regeln

Paris - In Frankreich hat das Parlament das Gesetz zur Schaffung einer Impfpflicht für Mitarbeiter im Gesundheitswesen und der Ausweitung des sogenannten Gesundheitspasses verabschiedet. Mit 156 Ja-Stimmen, 60 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen wurde der Text am späten Sonntagabend von der Nationalversammlung angenommen. Gegen die Corona-Verschärfungen waren in Frankreich am Wochenende zehntausende Menschen auf die Straße gegangen.

Tausende Feuerwehreinsätze nach Unwettern in OÖ und NÖ

Amstetten/Gmünd/Linz - In Ober- und Niederösterreich sind die Feuerwehren am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag erneut von Unwettern gefordert worden. In Oberösterreich gingen rund 1.100 Alarmierungen ein, aber man schätzt die Zahl der Einsätze auf bis zu 3.000. In Niederösterreich wurden nach Angaben von Franz Resperger vom Landeskommando in Summe rund 120 Einsatzstellen verzeichnet. Erneut blockierten umgeknickte Bäume Straßen und Stromleitungen, Keller und Garagen wurden überflutet.

Maurer nennt Kurz-Aussagen zu Klima "absurd"

Wien - Nach der Kritik von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) an Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen dessen Äußerungen in Sachen Klimapolitik legte am Montag die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer noch einmal nach. Sie nannte die Warnungen von Kurz vor einem "Klimalockdown", den manche fordern würden, "absurd". "Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht ganz, wovon der Kanzler spricht. Niemand fordert solche absurden Dinge", sagte Maurer im Ö1-"Morgenjournal" am Montag.

Brände auf Sardinien - Italien bittet EU um Löschflugzeuge

Rom/Cagliari (Sardinien) - Italien hat die EU gebeten, Löschflugzeuge zu entsenden, um die schweren Brände unter Kontrolle zu bringen, die seit Samstag im Westen Sardiniens toben. 1.500 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, berichteten Medien. Die EU erklärte sich bereit, vier Flugzeuge zu schicken. Außenminister. Luigi Di Maio berichtete auf Facebook, dass Italiens Zivilschutzbehörde um Canadair-Flugzeuge gebeten habe. "Zwei Flugzeuge sind bereits auf dem Weg aus Frankreich, ich danke dafür."

UNO-Bericht zu Afghanistan: 5.200 Zivilopfer im 1. Halbjahr

Kabul - Mit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen aus Afghanistan hat die Zahl der Opfer in der Zivilbevölkerung wieder deutlich zugenommen. In den ersten sechs Monaten des Jahres wurden annähernd 5.200 Zivilisten verletzt oder getötet - ein Anstieg um 47 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020. Das geht aus einem Bericht hervor, den die UNO-Mission in Afghanistan am Montag in Kabul veröffentlichte.

