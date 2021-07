Beide Kinder nach CO-Unfall in Lasberg gestorben

Lasberg - Nach einem Kohlenmonoxid-Unfall am Montag auf einem Bauernhof in der Mühlviertler Gemeinde Lasberg (Bezirk Freistadt) sind zwei Kinder - laut Polizei zwei und fünf Jahre alt - gestorben. Die Polizei Oberösterreich bestätigte der APA entsprechende Medienberichte. Über den Zustand der Mutter, die wie die beiden Buben reanimiert worden war, war vorerst nichts bekannt.

1.600 Feuerwehrleute in Oberösterreich im Unwettereinsatz

Linz - Ein kurzes, aber äußerst heftiges Unwetter ist am Montagabend über Oberösterreich gezogen und hat etliche Schäden verursacht. Die Feuerwehren rückten zu 560 Einätzen aus, 1.600 Helfer waren damit beschäftigt, Straßen von umgestürzten Bäumen zu räumen oder Keller auszupumpen. Einige Leute mussten auch aus ihren Fahrzeugen befreit werden. In Niederösterreich wiederum wurde besonders die Wachauer Gemeinde Rossatz von einem schweren Unwetter getroffen.

Ex-Rektor rügt Kurz für Klima-Aussagen

Wien - Der langjährige Rektor der TU Graz , Hans Sünkel, hat den Aussagen von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zum Klimawandel energisch widersprochen. "Die Klimaziele werden wir nur dann erreichen, wenn eine starke Forcierung von Technologie und Innovation Hand in Hand geht mit der Verhaltensänderung unserer Gesellschaft in Form von bewusstem Verzicht auf Verzichtbares", schreibt Sünkel in einem Offenen Brief an Kurz, der in der "Kleinen Zeitung" erschienen ist.

Großprozess gegen mutmaßliche IS-Terroristen vor Urteil

Wien - Am Wiener Landesgericht geht am Dienstag der Prozess gegen fünf Angeklagte zu Ende, die sich für die radikalislamistische Terror-Miliz "Islamischer Staat" betätigt haben sollen. Unter den Beschuldigten befinden sich zwei Foreign Terrorist Fighters, deren Ehefrauen sowie der rechtskräftig zu 20 Jahren Haft verurteilte ehemalige "Hassprediger" Mirsad O. alias Ebu Tejma. Die Beratung der Geschworenen wird einige Zeit in Anspruch nehmen, sie müssen 33 Fragen beantworten.

U-Ausschuss zu US-Kapitol-Erstürmung nimmt Arbeit auf

Washington - Der Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses zur Erstürmung des US-Kapitols nimmt am Dienstag seine Arbeit auf. Der Angriff auf das Parlament am 6. Jänner gilt als schwarzer Tag in der Geschichte der US-Demokratie. Radikale Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump hatten den Sitz des Kongresses angegriffen, als dort der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl vom 3. November zertifiziert werden sollte.

Tiroler wegen zweifachen Kindesmordes vor Gericht

Innsbruck - Am Landesgericht Innsbruck muss sich heute, Dienstag, ein 29-Jähriger wegen zweifachen Kindesmordes verantworten. Ihm wird vorgeworfen, Ende Dezember in Längenfeld (Bezirk Imst) seine beiden Töchter im Alter von neun Monaten und zwei Jahren erstickt und erwürgt zu haben. Der mutmaßliche Täter beging daraufhin einen Suizidversuch. Er zeigte sich in Einvernahmen umfassend geständig. Als Gründe gab der Einheimische berufliche und private Überforderung an.

Erneut zahlreiche Unwetter-Einsätze in Deutschland

Berlin - Teils heftige Gewitter und Starkregenfälle haben in manchen Teilen Deutschlands bis in den Montagabend erneut für zahlreiche Unwetter-Einsätze gesorgt. Ein Schwerpunkt der Schäden lag in Bayern. Die Bahnstrecke München-Salzburg war wegen Bäumen in der Oberleitung zwischen Rosenheim und Salzburg zwischenzeitig gesperrt. In der Nacht auf Dienstag entspannte sich die Lage fast überall, wie die deutschen Polizeidienststellen mitteilten.

Sicherheitschef nach Mord an Haitis Staatschef verhaftet

Port-au-Prince - Die haitianische Polizei hat den Sicherheitschef des vor drei Wochen ermordeten Präsidenten Jovenel Moise festgenommen. Der Sicherheitschef Jean Laguel Civil stehe im Verdacht, an der Verschwörung zum Mord an Moise beteiligt gewesen zu sein, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Port-au-Prince. Nach der Ermordung Moises war auch dessen Sicherheitsteam ins Visier der Ermittler geraten. Vier für den Schutz Moises verantwortliche Polizisten dürfen Haiti nicht verlassen.

