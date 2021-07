Verletzte nach Explosion im Chempark Leverkusen

Leverkusen - Im Chempark Leverkusen ist es Dienstagfrüh nach Angaben der Betreiberfirma Currenta aus unbekannter Ursache zu einer Explosion gekommen. Mehrere Beschäftigte wurden bei dem Unglück zum Teil schwer verletzt, fünf Mitarbeiter wurden vermisst. Anrainer wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ordnete das Ereignis in die Warnstufe "Extreme Gefahr" ein.

Beide Kinder nach CO-Unfall in Lasberg gestorben

Lasberg - Nach einem Kohlenmonoxid-Unfall am Montag auf einem Bauernhof in der Mühlviertler Gemeinde Lasberg (Bezirk Freistadt) sind zwei Kinder - laut Polizei zwei und fünf Jahre alt - gestorben. Die Polizei Oberösterreich bestätigte der APA entsprechende Medienberichte. Über den Zustand der Mutter, die wie die beiden Buben reanimiert worden war, war vorerst nichts bekannt.

Judoka Borchashvili erobert in Tokio Bronzemedaille

Tokio - Shamil Borchashvili hat bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Bronzemedaille erkämpft. Der 26-jährige gebürtige Tschetschene setzte sich am Dienstag im Budokan im Kampf um Platz drei gegen den Deutschen Dominik Ressler durch und holte damit die erste Judo-Medaille für Österreich seit Silber 2008 in Peking durch Ludwig Paischer. Den Goldkampf hatte Borchashvili zuvor im Halbfinale durch eine Niederlage gegen Saeid Mollaei aus der Mongolei verpasst.

Milch und Butter dürften teurer werden

Wien/Spittal an der Drau/Wels - Den Konsumenten dürfte eine Verteuerung von Milchprodukten ins Haus stehen. Die Molkereien fordern vom Handel dringend Preiserhöhungen ein, die meist weitergegeben werden. "Wir brauchen übers gesamte Sortiment eine Preiserhöhung von fünf bis sechs Prozent", forderte Helmut Petschar, Präsident der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM), am Dienstag im Gespräch mit der APA. Das müsse "zeitnah, in den nächsten 14 Tagen" geschehen. Bauernproteste drohen.

Ermittlungen um Millionen-Betrug mit Immobilien in Wien

Wien - Ein 58-Jähriger soll mit zwei Komplizen in Wien millionenschwere betrügerische Geschäfte mit Immobilien betrieben haben. "Drei Männer sollen seit 2019 vorwiegend arabische Familien darüber getäuscht haben, in den Bau und in Investitionen von Immobilien in Wien zu investieren", sagte Polizeisprecher Mohamed Ibrahim. Der angerichtete Schaden betrage rund zehn Millionen Euro.

367 Neuinfektionen und 58,7 Prozent Teilgeimpfte

Wien - In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag 9.30 Uhr) sind in Österreich 367 neue Corona-Infektionen registriert worden, der fünfthöchste Wert im Juli, nach dem Maximum von 452 Infektionen am Donnerstag letzter Woche. Exakt vor einem Monat waren es noch 70 Neuinfektionen gewesen, geht aus den Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums hervor. Zeitgleich wurden landesweit 25.449 Impfungen durchgeführt. Damit haben 5,247.185 Menschen zumindest eine Teilimpfung erhalten.

Bewaffneter Mann in Graz von Polizei angeschossen

Graz - Ein mit zwei Messern bewaffneter 44-jähriger Mann ist in der Nacht auf Dienstag in Graz bei einem Polizeieinsatz angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der gebürtige Bosnier war mit den Küchenmessern auf die Beamten losgegangen, nachdem diese wegen häuslicher Gewalt eingeschritten waren. Der Gesundheitszustand des Verdächtigen ist laut Landespolizeidirektion Graz stabil, hieß es Dienstagmittag.

Vater wegen Tötung seiner Kinder zu 20 Jahren verurteilt

Innsbruck/Längenfeld - Der 29-Jährige, der Ende Dezember des vergangen Jahres in Längenfeld (Bezirk Imst) seine beiden Töchter im Alter von neun Monaten und zweieinhalb Jahren getötet haben soll, wurde am Dienstag am Landesgericht Innsbruck zu 20 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig. Als strafmildernd führte die Richterin an, dass der Angeklagte sofort umfassend geständig und unbescholten war. Dem Verurteilten attestierte der psychiatrische Gutachter ein Burn-out.

