Explosion im Chempark Leverkusen - fünf Vermisste

Leverkusen - Bei einer Explosion im Chempark Leverkusen sind Dienstagfrüh nach Angaben der Kölner Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Betreiberfirma Currenta am Mittag mitteilte, wurden nach dem Unglück in der Müllverbrennungsanlage noch fünf Mitarbeiter vermisst. Laut Stadt Leverkusen wurden vier Schwerverletzte und zwölf Verletzte geborgen.

Justiz-Debatte: Ministerin Zadic spricht ein Machtwort

Wien - Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat in der neuerlich entflammten Justiz-Debatte ein Machtwort gesprochen und ein "Ende der ständigen Politisierung der Debatte, aber auch der Staatsanwaltschaft" gefordert. Die Entscheidung, dass Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Verfahren um seine mutmaßliche Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss von einem Richter und nicht von der ermittelnden WKStA einvernommen werde, sei eine reine Rechtsfrage.

Milch und Butter dürften teurer werden

Wien/Spittal an der Drau/Wels - Den Konsumenten dürfte eine Verteuerung von Milchprodukten ins Haus stehen. Die Molkereien fordern vom Handel dringend Preiserhöhungen ein, die meist weitergegeben werden. "Wir brauchen übers gesamte Sortiment eine Preiserhöhung von fünf bis sechs Prozent", forderte Helmut Petschar, Präsident der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM), am Dienstag im Gespräch mit der APA. Das müsse "zeitnah, in den nächsten 14 Tagen" geschehen. Bauernproteste drohen.

Beide Kinder nach CO-Unfall in Lasberg gestorben

Lasberg - Nach einem Kohlenmonoxid-Unfall am Montag auf einem Bauernhof in der Mühlviertler Gemeinde Lasberg (Bezirk Freistadt) sind zwei Kinder - laut Polizei zwei und fünf Jahre alt - gestorben. Die Polizei Oberösterreich bestätigte der APA entsprechende Medienberichte. Über den Zustand der Mutter, die wie die beiden Buben reanimiert worden war, war vorerst nichts bekannt.

Vater wegen Tötung seiner Kinder zu 20 Jahren verurteilt

Innsbruck/Längenfeld - Der 29-jährige Vater der beiden Ende Dezember in Längenfeld (Bezirk Imst) getöteten Kleinkinder im Alter von neun Monaten und zweieinhalb Jahren wurde am Dienstag am Landesgericht Innsbruck zu 20 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig. Als strafmildernd führte die Richterin an, dass der Angeklagte sofort umfassend geständig und unbescholten war. Dem Verurteilten attestierte der psychiatrische Gutachter ein Burn-out.

Ermittlungen um Millionen-Betrug mit Immobilien in Wien

Wien - Ein 58-Jähriger soll mit zwei Komplizen in Wien millionenschwere betrügerische Geschäfte mit Immobilien betrieben haben. "Drei Männer sollen seit 2019 vorwiegend arabische Familien darüber getäuscht haben, in den Bau und in Investitionen von Immobilien in Wien zu investieren", sagte Polizeisprecher Mohamed Ibrahim. Der angerichtete Schaden betrage rund zehn Millionen Euro.

Gefährlicher Waldbrand nahe Athen

Athen - Wegen wochenlanger extremer Trockenheit sowie starker Winde sind in Griechenland am Dienstag mehr als 50 Busch- und Waldbrände ausgebrochen. Der gefährlichste Brand tobte in der Region Stamata-Dionysos rund 20 Kilometer nordöstlich von Athen. "Es wurden Häuser beschädigt. Viele Einwohner mussten in Sicherheit gebracht werden", sagte der stellvertretende Gouverneur der Region, Wassilis Kokkalis, dem Nachrichtensender Skai.

Tausende fliehen vor Tigray-Konflikt aus Äthiopien in Sudan

Mekelle (Tigray)/Addis Abeba - Tausende Menschen sind vor Kämpfen aus Äthiopien in das Nachbarland Sudan geflohen. "3.000 Menschen des Qemant-Volkes haben die Grenze am Montagabend überquert", hieß es in einem Regierungsbericht. Weitere Schutzsuchende aus der äthiopischen Konfliktregion würden derzeit die Grenze überqueren. Die Region Amhara, die an die umkämpfte Tigray-Region im Norden Äthiopiens angrenzt, droht zunehmend in den bewaffneten Konflikt hineingezogen zu werden.

Wiener Börse gibt am Nachmittag nach, ATX verliert 0,8%

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag im Minus tendiert. Der ATX notierte gegen 15 Uhr mit einem Abschlag von 0,80 Prozent bei 3.475,86 Punkten. Die am Nachmittag gemeldeten US-Daten wirkten sich nicht deutlich an den Börsen aus. In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Juni weniger gestiegen als erwartet. Viele Marktteilnehmer dürften nun die Entscheidungen der US-Notenbank am Mittwoch abwarten.

