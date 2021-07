Impfpflicht in Niederösterreich für neue Landesbedienstete

Wien - Niederösterreich wird per 1. September eine Impfverpflichtung für Neuaufnahmen in den Landesdienst einführen. "Das gilt für alle Bereiche, nicht nur für die Gesundheitsberufe oder die Landeslehrer. All jene, die in den Landesdienst aufgenommen werden wollen, müssen geimpft sein und sich verpflichten, diesen Impfschutz aufrecht zu erhalten", sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Ausgenommen sind jene, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können.

200.000 Franzosen bei Demo gegen Corona-Impfpflicht

Paris - Der Protest gegen die Ausweitung des Gesundheitspasses und die Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen in Frankreich hat deutlich zugenommen. Landesweit gingen am Samstag nach Angaben des Innenministeriums mehr als 200.000 Menschen auf die Straßen, um gegen die verschärften Regelungen zu demonstrieren. An den beiden vergangenen Wochenenden, vor dem Parlamentsbeschluss zu den Maßnahmen, waren jeweils mehr als 100.000 Menschen auf die Straße gegangen.

538 Corona-Neuinfektionen in Österreich gemeldet

Wien - In Österreich sind von Freitag auf Samstag 538 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das liegt zwar über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 445, allerdings blieb die Zahl der Covid-19-Patienten in den Spitälern konstant und es gab erneut keinen SARS-Cov-2-Todesfall. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg jedoch auf 34,9 Fälle pro 100.000 Einwohner. Tags zuvor lag sie laut Gesundheits- und Innenministerium noch bei 32,8.

Heftige Kämpfe in wichtigen afghanischen Provinzhauptstädten

Kabul - In Afghanistan sind heftige Kämpfe zwischen Regierungstruppen und militant-islamistischen Taliban in zwei der wichtigsten Provinzhauptstädte des Landes ausgebrochen. In Laschkarga, Hauptstadt der südlichen Provinz Helmand, wurde am Samstag in verschiedenen Stadtbezirken gekämpft, wie die Provinzbehörden mitteilten. Die Taliban hatten die Stadt vier Tage zuvor angegriffen. In der Stadt Herat im Westen des Landes tobten die Kämpfe nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt.

Große Kreuzfahrtschiffe aus Venedig verbannt

Venedig - Ab Sonntag dürfen große Kreuzfahrtschiffe nicht mehr durch Teile der venezianischen Lagune fahren. Nach einem Beschluss der italienischen Regierung sind der Giudecca- und der Markus-Kanal sowie das Markus-Becken im historischen Zentrum Venedigs künftig für Kreuzfahrtschiffe mit mehr als 25.000 Tonnen Gewicht, mehr als 180 Metern Länge und mehr als 35 Metern Höhe gesperrt. Betroffen sind auch Schiffe, die bestimmte Abgasnormen überschreiten.

Aus brennendem Auto gerettet - Zwei Schwerverletzte auf A1

Haag - Eine 41-jährige Pkw-Lenkerin und ihre 50-jährige Schwester sind am Samstag bei einem Verkehrsunfall auf der A1 im Bezirk Amstetten schwer verletzt worden. Die Wienerin war in Richtung Linz unterwegs, als sie rechts von ihrer Fahrspur abkam und mit einem Lkw kollidierte. In weiterer Folge begann das Auto zu brennen, Ersthelfer konnten die Insassen laut Polizei aber rechtzeitig retten. Die achtjährige Tochter der Fahrerin, die auf dem Rücksitz saß, blieb unverletzt.

Inzko hört nach zwölf Jahren als Bosnien-Beauftragter auf

Sarajevo - Der internationale Bosnien-Beauftragte Valentin Inzko (72) übergibt am Sonntag sein Amt nach zwölf Jahren an den deutschen CSU-Bundestagsabgeordneten Christian Schmidt.

Explosion in Leverkusen: Abfälle aus Agrar-Chemie-Produktion

Leverkusen - In dem Abfalltanklager der tödlichen Explosion von Leverkusen haben sich nach Angaben der Kölner Bezirksregierung "flüssige Reststoffe aus der Produktion von Chemikalien für die Landwirtschaft" befunden. Das teilte die Behörde am Samstag mit. Der Hauptbestandteil dieser Abfälle seien "phosphor- und schwefelhaltige Chemikalien". Noch sei aber die Frage offen, ob durch die Detonation möglicherweise gesundheitsgefährdende Stoffe freigesetzt worden seien.

