Überschwemmungen und Murenabgänge nach Unwettern

St. Jakob im Defereggental/St. Pölten/Liezen - Teile Österreichs wurden auch Samstagabend und am Sonntag von Unwettern heimgesucht. In der Steiermark und in Osttirol gingen Muren ab, so dass Straßen gesperrt werden mussten. In Niederösterreich führten Regen, Hagel und Windböen über 100 km/h zu Überflutungen und Sturmschäden. In Kärnten mussten wegen des heftigen Regens zwei Kletterer gerettet werden.

Einreise-Testpflicht in Deutschland gestartet

Berlin - Seit Mitternacht gilt bei der Einreise nach Deutschland wieder eine Testpflicht. Damit soll eine weitere Ausbreitung des Coronavirus nach den Sommerferien verhindert werden. Alle Menschen ab zwölf Jahren müssen bei der Einreise einen 3G-Nachweis erbringen (Impfung, Genesenenzertifikat oder negatives Testergebnis). Flugpassagiere betraf diese Pflicht schon bisher, nun gilt die Vorgabe auch für Einreisen per Auto oder Bahn.

Impflicht bei Neuaufnahmen in NÖ Kindergärten

St. Pölten - In Niederösterreich gilt künftig bei Neuaufnahmen in den Kindergärten Corona-Impfpflicht. Sowohl für die Pädagogen, die vom Land neu eingestellt werden, als auch für von den Gemeinden neu beschäftigte Betreuerinnen und Betreuer ist eine Impfung Voraussetzung, teilte Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) am Sonntag mit. Das Vorgehen sei mit den Gemeindevertretern abgesprochen.

Corona-Öffnungen zeigen sich schon positiv im Budgetvollzug

Wien - Der Budgetvollzug stand auch im ersten Halbjahr 2021 noch im Zeichen der Corona-Pandemie. Aber die Lockerungen der Maßnahmen hinterlassen bereits positive Spuren. Der am Sonntag vom Finanzministerium veröffentlichte Bericht über die Entwicklung des Bundeshaushaltes weist höhere Steuereinnahmen und mehr Beiträge zur Arbeitslosenversicherung aus. In Summe sind die Bruttoabgaben gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15,4 Prozent gestiegen.

Personalmangel belastete Kindergärten in der Pandemie schwer

Wien - Personalmangel war im Rahmen der Corona-Pandemie eine der größten Belastungen für das Kindergartenpersonal, zeigt eine Studie der Pädagogischen Hochschule (PH) Wien und des Netzwerks Elementare Bildung (NEBÖ). Auch zu wenig Informationen, wie in der Arbeit mit der Corona-Situation umgegangen werden soll, haben der Erhebung zufolge den Pädagoginnen und Pädagogen das Arbeiten erschwert.

Grönländischer Eisschild schmilzt derzeit massiv

Kopenhagen - Angesichts außergewöhnlich hoher Temperaturen schmilzt der grönländische Eisschild nach Angaben dänischer Forschenden derzeit "massiv" ab. Seit Mittwoch schmölzen täglich rund acht Milliarden Tonnen Eis, berichtete die Website Polar Portal am Samstag. Das sei das Doppelte des üblichen Wertes im Sommer. Im Norden Grönlands herrschen nach Angaben der dänischen Wetterbehörde DMI derzeit Temperaturen von mehr als 20 Grad Celsius, doppelt so viel wie durchschnittlich im Sommer.

400 Migranten im Mittelmeer gerettet

Rom - Die NGO-Schiffe "Sea-Watch 3" und "Ocean Viking" haben im Mittelmeer 400 Migranten gerettet. Die Rettungsaktion habe fünf Stunden lang gedauert, teilte die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch auf Twitter mit. Die Menschen werden an Bord der beiden Schiffe behandelt. Noch ist unklar, wohin die Geretteten gebracht werden sollen. Mehr Details zum Rettungseinsatz lagen vorerst nicht vor.

Hitze und Brände macht südlichen Urlaubsländern zu schaffen

Athen - Die schwelenden Brände und die enorme Hitze bereiten den südlichen Urlaubsländern weiterhin Probleme. In Griechenland mussten 16 Menschen im Krankenhaus behandelt werden, weil sie Rauch eingeatmet hatten. In der türkischen Ferienregion Bodrum mussten wegen drohender Flammen mehrere Dörfer evakuiert werden, unter den Betroffenen waren auch Touristen. Auch Italien kämpfte gegen massive Brände in den Urlaubsregionen.

