Mann sticht in der Wiener Lobau plötzlich auf Frau ein

Wien - Vollkommen aus dem Nichts und grundlos hat ein Mountainbiker am Montag mit einem Klappmesser wortlos auf eine Frau eingestochen, die gerade am Josefsteg Fotos machte. Der Mann fuhr an der 42-Jährigen vorbei, blieb dann plötzlich stehen, stieg von dem Rad ab, zog das Messer und attackierte die Frau. Danach flüchtete der Verdächtige, eine Fahndung verlief negativ. Das Opfer erlitt nicht lebensgefährliche Wunden im Gesicht und am Oberkörper.

Millionenstrafe wegen DSGVO-Verstoß bei "jö Bonus Club"

Wien/Wiener Neudorf - Der von Rewe Österreich mit Partnern ins Leben gerufene jö Bonus Club mit mittlerweile mehr als vier Millionen Mitgliedern soll gemäß einem Bescheid der österreichischen Datenschutzbehörde zwei Millionen Euro Strafe zahlen. Das berichtet der "Standard" in seiner Dienstag-Ausgabe. Grund soll sein, dass die Kundinnen und Kunden nicht ordentlich über den Einsatz von Profiling informiert wurden. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

USA schmieden nach Angriff auf Tanker internationale Allianz

Teheran/London/Bukarest - Der tödliche mutmaßliche Drohnenangriff auf einen Öltanker vor der Küste des Oman sorgt weiterhin für erhebliche internationale Spannungen. Die USA kündigten am Montag ein gemeinsames Vorgehen mit Großbritannien, Israel, Rumänien und weiteren Staaten gegen den Iran an, den sie für den Angriff auf den von der Firma eines israelischen Unternehmers betriebenen Tanker verantwortlich machen. Die Regierung in Teheran wies die Vorwürfe zurück und drohte ihrerseits mit Konsequenzen.

24 russische Diplomaten vor Rauswurf aus den USA

Washington/Moskau - Die USA wollen nach russischen Angaben die Visa von 24 Diplomaten nicht verlängern und sie damit zum Verlassen des Landes zwingen. Die US-Regierung habe die Diplomaten aufgefordert, bis zum 3. September auszureisen, berichtete am Montag die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf Botschafter Anatoli Antonow. Ein Sprecher des US-Außenministeriums wies diese Darstellung als ungenau zurück.

Salzburger Festspiele räumten bei Musiktheaterpreis ab

Steyr/Wien - Die Salzburger Festspiele haben bei den diesjährigen Österreichischen Musiktheaterpreisen, die Montagabend im Schloss Lamberg in Steyr vergeben wurden, abgeräumt: Sie erhielten fünf Auszeichnungen, darunter den Sonderpreis für "Courage und Ermutigung in der Pandemie". Die Volksoper Wien wurde ebenfalls mehrfach prämiert. Jonas Kaufmann bekam den Internationalen Medienpreis. Heinz Zednik wurde für sein Lebenswerk geehrt, was er als "Aufforderung lebendig zu sein", wertete.

UNO dankt Österreich für "starke" Blauhelm-Unterstützung

New York/Wien - Die Vereinten Nationen haben Österreich für die "starke Unterstützung" der Blauhelmoperationen gedankt. Wie der Untergeneralsekretär für die UNO-Friedenseinsätze, Jean-Pierre Lacroix, am Montag in einer Aussendung mitteilte, ist Österreich an sechs UNO-Missionen mit insgesamt 190 Kräften beteiligt. Allein 177 Frauen und Männer aus Österreich seien am Libanon-Einsatz beteiligt, wo das österreichische Kontinent "eine wichtige Rolle" spiele.

USA erreichten verspätet Bidens Impfziel von 70 Prozent

Washington - Mit rund einem Monat Verspätung haben die USA ein von US-Präsident Joe Biden ausgerufenes Impfziel erreicht. Mit Stand Montag haben 70 Prozent aller Erwachsenen mindestens eine Impfdosis erhalten, wie aus Daten der Gesundheitsbehörde CDC hervorgeht. Eigentlich sollte diese Marke bereits am Unabhängigkeitstag am 4. Juli erreicht werden. Das Ziel wurde damals jedoch trotz zahlreicher Impfanreize und eines großen Vorrats an Impfstoffen verfehlt.

Ebrahim Raisi tritt sein Amt als iranischer Präsident an

Teheran - Der neugewählte iranische Präsident Ebrahim Raisi tritt am Dienstag sein Amt an. Der 60-jährige ultrakonservative Geistliche war bisher Justizchef des Iran. Zu seinen großen Herausforderungen gehören die Wiederbelebung der durch die US-Sanktionen und die Corona-Pandemie schwer gebeutelten Wirtschaft sowie die Gespräche über eine Neuauflage des internationalen Abkommens zum iranischen Atomprogramm.

