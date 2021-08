Schulstart mit Sicherheitsphase, PCR-Tests, Abwasseranalyse

Wien - Das neue Schuljahr beginnt zum guten Teil so, wie das letzte geendet hat: In einer zweiwöchigen "Sicherheitsphase" müssen alle Schüler dreimal testen und abseits der Klasse Maske tragen. Wie es danach weitergeht, hängt von der regionalen Risikolage ab. Dafür wird per Abwasseranalyse und "Wächter"-Schulen erhoben, wie das Coronavirus verbreitet ist. Bei erhöhtem Risiko sollen regional Test- und Maskenpflicht eingeführt werden, so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP).

Politik denkt über Ende der Gratis-Coronatests nach

Wien/St. Pölten - Kaum ein anderes Land testet so viel auf Corona wie Österreich. Im ganzen Land gibt es zahlreiche Angebote und das kostenlos. Diese Praxis könnte sich im Herbst ändern, immer mehr Akteure denken über ein Ende des Gratis-Testsangebots nach - nicht zuletzt als Druckmittel für die Impfung. Einen entsprechenden Vorstoß äußerte zuletzt Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Dem schloss sich am Mittwoch der Sozialversicherungs-Dachverband und die NÖ Ärztekammer an.

Wieder Anstieg bei Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich ist wieder deutlich gestiegen: In den vergangenen 24 Stunden sind laut Daten des Gesundheits- und Innenministeriums vom Mittwoch 592 neue Fälle dokumentiert. Diese Zahl liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 479 Fälle, in den vergangenen Tagen lagen die Werte im Gegensatz zu heute unter dem Wochen-Schnitt. Auch vergangene Woche, Ende Juli, gab es bereits Tage mit mehr als 500 Corona-Neuerkrankten.

Olympia-Sprinterin Timanowskaja nach Wien abgereist

Tokio/Minsk/Warschau - Die belarussische Athletin Kristina Timanowskaja ist auf dem Weg von der Olympia-Stadt Tokio nach Wien. Sie dürfte allerdings im Anschluss gleich nach Warschau weiterreisen, hieß es aus dem Außenministerium am Mittwoch. Die 24-Jährige, die nach Konflikten mit Sportfunktionären nicht mehr in ihr Heimatland zurückkehren will, hatte für Polen ein humanitäres Visum erhalten.

Zwei Tote bei schwerem Zugsunglück in Tschechien

Prag - Ein aus München kommender Expresszug ist in Tschechien mit einem Personenzug zusammengestoßen. Zwei Menschen seien bei dem Unglück ums Leben gekommen, berichtete die Agentur CTK am Mittwoch unter Berufung auf die Rettungskräfte. 38 Menschen seien verletzt worden, sieben von ihnen seien in einem kritischen Zustand. Dutzende Rettungskräfte und vier Hubschrauber waren an Ort und Stelle im Einsatz, um die verletzten Menschen zu versorgen und in Krankenhäuser zu bringen.

Österreichischer Museumspreis 2021 für Ötztaler Museen

Ötztal - Der mit 20.000 Euro dotierte Österreichische Museumspreis 2021 geht an die Ötztaler Museen in Tirol. Der Preis wird jährlich durch den Museumsbeirat des Kulturministeriums für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Museumsarbeit vergeben. "Die Ötztaler Museen zeigen im positivsten Sinne, was ein modernes Regional- und Heimatmuseum im 21. Jahrhundert sein kann", erklärte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne).

Mindestens 40 Tote bei Verkehrsunfall in Mali

Bamako - Bei einem schweren Verkehrsunfall sind im westafrikanischen Mali mindestens 40 Menschen getötet und 33 weitere verletzt worden. Der Unfall habe sich 20 Kilometer außerhalb der Stadt S�gou im Zentrum des Landes ereignet, sagte Sicherheitsminister Daoud Mohammedine in einer kurzen Mitteilung in der Nacht zum Mittwoch. Die Ursache des Unfalls blieb zunächst unklar.

Corona-Proteste von Frauen und höher Gebildeten geprägt

Wien - Die Protestbewegung gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung ist stark von Frauen (64,1 Prozent), freiberuflich bzw. selbstständig Beschäftigten (33 Prozent) und Menschen mit hohem Bildungsabschluss (33,6 Prozent Studienabschluss, 27,6 Prozent BHS- oder AHS-Abschlüsse) geprägt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie einer Forschungswerkstatt der Universität Wien und der Sigmund Freud Privat-Universität.

